FC Zürich gibt Trennung von Florent Malouda bekannt - dieser reagiert auf Twitter kurios

Florent Malouda scheint auf Twitter über seinen Rauswurf beim erfahren zu haben. "Wirklich? Das wusste ich nicht", antwortete der ehemalige französische Nationalspieler auf die Pressemitteilung der Zürcher, die über das Ende der Zusammenarbeit informierte.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Malouda hatte am 1. März eine Rolle als Assistenz- und Koordinationstrainer beim FC Zürich übernommen. Die verschiedenen Projekte, in welchen Florent Malouda weiterhin engagiert ist, seien aber zeitlich nicht mit den vom FC Zürich vorgesehenen Aufgaben kompatibel, schreibt der Klub auf seiner Homepage.

really I didn't know that..??