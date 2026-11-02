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Champions League
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FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

FC Villarreal - Paris Saint-Germain
FC Villarreal
Paris Saint-Germain
Champions League

In der Champions League spielt FC Villarreal gegen Paris Saint-Germain. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
Estadio de la Ceramica

Das Spiel zwischen FC Villarreal und Paris Saint-Germain beginnt am 03.11.2026, 21:00.

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Die Partie zwischen Villarreal und Paris Saint-Germain wird live auf DAZN übertragen. Dort könnt ihr das Spiel als Livestream verfolgen.

Themen der Woche: Was war bei FC Villarreal und Paris Saint-Germain los?

Villarreal kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Espanyol in der Liga, zuvor gab es ein 4:3 gegen Liverpool in der Champions League. In den fünf Partien erzielte Villarreal acht Tore und ließ neun zu.

PSG präsentiert sich in herausragender Form und gewann alle fünf jüngsten Pflichtspiele. Nach dem 4:2 über Manchester City und dem 4:2 über Barcelona in der Champions League folgte zuletzt ein 5:1-Auswärtssieg bei Le Havre in der Ligue 1. In diesem Fünf-Spiele-Zeitraum netzte PSG 16-mal ein und kassierte neun Gegentreffer.

VIL

VIL - Form

ELC
U0-0
LIV
N4-3
VAL
S1-2
CDM
S0-5
ESP
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
PSG

PSG - Form

MCI
S2-4
STR
S1-3
BAR
S4-2
OL
S2-0
LEH
S1-5
Tor erzielt (kassiert)
18/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

FC Villarreal vs Paris Saint-Germain Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
FC Villarreal crest
FC Villarreal
VIL
Aufstellung
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
Péter GulácsiPéter GulácsiS. CardonaS. CardonaP. NavarroP. NavarroS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. VeigaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroT. BuchananT. BuchananS. ComesanaS. ComesanaG. MikautadzeG. MikautadzeT. OluwaseyiT. OluwaseyiM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoI. ZabarnyiI. ZabarnyiA. HakimiA. HakimiLucas HernándezLucas HernándezVitinhaVitinhaFabián RuizFabián RuizJ. NevesJ. NevesF. TorresF. TorresM. GodtsM. GodtsDésiré DouéDésiré Doué
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-4-2
FC Villarreal

Startelf

Paris Saint-Germain

Trainer

  • Inigo Pérez
  • Luis Enrique

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Form

VIL

VIL - Form

ELC
U0-0
LIV
N4-3
VAL
S1-2
CDM
S0-5
ESP
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
PSG

PSG - Form

MCI
S2-4
STR
S1-3
BAR
S4-2
OL
S2-0
LEH
S1-5
Tor erzielt (kassiert)
18/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Bilanz direkte Duelle

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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