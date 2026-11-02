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FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Das Spiel zwischen FC Villarreal und Paris Saint-Germain beginnt am 03.11.2026, 21:00.

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Die Partie zwischen Villarreal und Paris Saint-Germain wird live auf DAZN übertragen. Dort könnt ihr das Spiel als Livestream verfolgen.

Themen der Woche: Was war bei FC Villarreal und Paris Saint-Germain los?

Villarreal kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Espanyol in der Liga, zuvor gab es ein 4:3 gegen Liverpool in der Champions League. In den fünf Partien erzielte Villarreal acht Tore und ließ neun zu.

PSG präsentiert sich in herausragender Form und gewann alle fünf jüngsten Pflichtspiele. Nach dem 4:2 über Manchester City und dem 4:2 über Barcelona in der Champions League folgte zuletzt ein 5:1-Auswärtssieg bei Le Havre in der Ligue 1. In diesem Fünf-Spiele-Zeitraum netzte PSG 16-mal ein und kassierte neun Gegentreffer.

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Form

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Bilanz direkte Duelle

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen