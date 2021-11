Am vorletzten Spieltag kommt es in Gruppe F der Champions League zur Begegnung FC Villarreal vs. Manchester United. Im Estadio de la Ceramica rollt ab 18.45 Uhr der Ball.

Beide Klubs stehen mit sieben Punkten gleichauf in der Tabelle - es geht also um Platz eins und das Überwintern in der Königsklasse. Bislang sorgte Mr. Champions League persönlich dafür, dass Manchester United so gut da steht: In drei Spielen sorgte Cristiano Ronaldo, zur Freude seines Trainers, für späte Erleichterung. Für Villarreal läuft es in der Champions League bis dato gut - in der heimischen Liga lassen die Leistungen der Spanier bisher jedoch noch zu wünschen übrig.

Diese Begegnung könnte bereits zu einer Vorentscheidung über das Weiterkommen in Gruppe F führen. Wer schafft es heute, zu gewinnen? GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

FC Villarreal vs. Manchester United heute live: Die Matchdaten

Wettbewerb: Champions League | Gruppe F | 5. Spieltag

Champions League | Gruppe F | 5. Spieltag Duell: FC Villareal vs. Manchester United (LIVE-TICKER)

FC Villareal vs. Manchester United (LIVE-TICKER) Datum: Dienstag, 23. November 2021

Dienstag, 23. November 2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Estadio de la Ceramica | Villarreal

FC Villarreal vs. Manchester United heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Fernsehen?

In der Übertragungslandschaft zur Königsklasse hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Wurden ausgewählte Partien, meistens jene der deutschen Teams, vor einigen Jahren noch im Free-TV gezeigt, gibt es diese Spiele seit einiger Zeit nicht mehr bei ARD, ZDF, Sat1 & Co.

Wollt Ihr in dieser Saison live dabei sein, wenn die besten Mannschaften Europas um den Henkelpott kämpfen, müsst Ihr auf andere Anbieter zurückgreifen. Welche Sender dies sind, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Champions League heute live im Internet: Der LIVE-STREAM zu FC Villarreal vs. Manchester United auf DAZN

Fans der Champions League können aufatmen - natürlich könnt Ihr weiterhin die Spiele Eures Lieblingsteams verfolgen. Um den Großteil aller Spiele zu sehen, können wir Euch den Anbieter DAZN empfehlen. Der Spezialist für LIVE-Sport im Internet konnte sich in dieser Saison die Rechte an 121 von 137 Champions-League-Partien sichern. Auch Villarreal vs. Manchester United läuft heute exklusiv beim Ismaninger Sportsender im LIVE-STREAM.

Der zweite Anbieter zeigt deutlich weniger - Amazon Prime Video konnte sich die Übertragungsrechte für ausgewählte Top-Spiele am Dienstagabend sichern.

Der Pay-TV-Sender Sky ist somit in dieser Saison nicht an der Übertragung der Königsklasse beteiligt.

FC Villarreal vs. Manchester United heute live auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Wollt Ihr LIVE-Sport auf DAZN sehen, müsst Ihr Euch vorher kostenpflichtig als Mitglied registrieren. Die Mitgliedschaft umfasst das gesamte, umfangreiche LIVE- und On-Demand-Angebot des Senders - von der Champions League über die Bundesliga bis hin zur spanischen LaLiga zeigt Euch DAZN in der Rubrik Fußball nahezu alles, was das Herz begehrt. Auch andere Sportarten könnt Ihr exklusiv bei DAZN verfolgen. So zeigt der Sender beispielsweise Baseball, Basketball, Handball, Eishockey oder MMA live und exklusiv.

Ihr denkt, dieses Angebot muss ein Vermögen kosten? Dann können wir diese Zweifel beseitigen, denn dem ist nicht so - wir zeigen Euch, wie fair die Mitgliedschaft aus Kostensicht bewertet ist:

Jahresmitgliedschaft: einmalig 149,99 Euro

einmalig 149,99 Euro Monatsmitgliedschaft: monatlich 14,99 Euro + monatlich kündbar

FC Villarreal vs. Manchester United: Der LIVE-STREAM zur Champions League auf DAZN im Überblick

Sender: DAZN

DAZN Übertragungsbeginn: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Kommentar: Oliver Forster

CR7 heute wieder im Champions-League-Modus? Die Aufstellungen zu FC Villarreal vs. Manchester United

Rund eine Stunde vor Anpfiff gibt's an dieser Stelle die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften zu begutachten.

Champions League im kostenlosen LIVE-TICKER: FC Villarreal vs. Manchester United heute live bei GOAL

Aktuell kein Mitglied bei DAZN? Dann haben wir eine weitere Lösung für Euch im petto!

GOAL stellt Euch zur Begegnung einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung und versorgt Euch so mit den wichtigsten Szenen des Spiels nahezu in Echtzeit.

Zum kostenlosen LIVE-TICKER auf GOAL.com

FC Villarreal vs. Manchester United heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung in der Übersicht