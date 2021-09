In der 3. Liga kommt es heute zur Begegnung FC Viktoria 1889 Berlin vs. TSV Havelse. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und STREAM.

Am 10. Spieltag der 3. Liga spielt heute FC Viktoria 1889 Berlin gegen den TSV Havelse. Die Partie wird um 19 Uhr im Stadion Lichterfelde in Berlin angepfiffen.

Aufstiegshoffnung gegen Abstiegssorgen: So könnte man das Spiel heute auch beschreiben. Während die Berliner ganz oben mitspielen, rangieren die Havelser auf dem letzten Tabellenplatz. Die Aufsteiger spüren bereits früh in der Saison den Druck zu gewinnen, um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren.

Der TSV Havelse hat bereits früh in der Saison sieben Spiele verloren, während der Gegner aus Berlin sich in starker Form befindet. Wer wird heute gewinnen? Goal liefert Euch alle wichtigen Infos zu den Aufstellungen und zur Übertragung der 3. Liga live im TV und STREAM.

FC Viktoria 1889 Berlin vs. TSV Havelse heute live: Die Daten zum Spiel

Wettbewerb: 3. Liga | 10. Spieltag | Saison 21/22

3. Liga | 10. Spieltag | Saison 21/22 Begegnung: FC Viktoria 1889 Berlin | TSV Havelse

| Datum: Montag, 27. September 2021

Montag, 27. September 2021 Anpfiff: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: Berlin | Stadion Lichterfelde

Da sind die nächsten 3️⃣ Punkte!

Durch den Sieg am Freitag bleiben wir in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen und wollen den Rückstand am Montag in Berlin weiter verringern.🔥 pic.twitter.com/M4fF4Paiw4 — TSV Havelse 1912 (@TSVHavelse1912) September 23, 2021

FC Viktoria 1889 Berlin vs. TSV Havelse live im TV: Wird das Spiel heute im Free-TV übertragen?

Fans der 3. Liga haben das große Glück, dass zahlreiche Partien auch im Free-TV zu sehen sind. Die dritten Sender der ARD konnten sich auch in dieser Saison ausgewählte Partien zur Übertragung sichern.

Leider gehört die Partie der Berliner gegen Havelse nicht zu diesen Spielen!

Wie Ihr das Spiel trotzdem live sehen könnt, erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten des Artikels.

Die 3. Liga live im STREAM: MagentaSport zeigt FC Viktoria 1889 Berlin vs. TSV Havelse heute live

Auch wenn das Spiel heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen läuft, müsst Ihr trotzdem nicht darauf verzichten.

Euer bester Freund heißt in diesem Fall MagentaSport und lässt Euch in den Genuss kommen, alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge zu sehen - entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz!

Nie mehr auf die 3. Liga verzichten und Spiele auch unterwegs im LIVE-STREAM auf mobilen Geräten sehen? Das geht nur mit einem kostenpflichtigen Abo bei MagentaSport!

Mehr Infos zum Sportsender gibt's hier.

FC Viktoria 1889 Berlin vs. TSV Havelse heute im LIVE-STREAM verfolgen: Die Mitgliedschaft bei MagentaSport

Ihr wollt die gesamte 3. Liga, Frauen-Bundesliga, DEL und BBL live sehen? Dann ist eine Mitgliedschaft bei MagentaSport genau das Richtige für Euch!

Sofern Ihr bereits Kunde der Telekom seid, profitiert Ihr sogar von einem vergünstigten MagentaSport-Angebot: Nur 4,95€ pro Monat kostet Euch die Jahresmitgliedschaft beim Sportsender!

Natürlich können auch all jene das Angebot des Streaminganbieters nutzen, die keine Kunden der Telekom sind. Für Euch ergeben sich zwei Bezahlvarianten:

Monatsabo: 16,95€ pro Monat (jederzeit kündbar)

(jederzeit kündbar) Jahresabo: 9,95€ pro Monat

3. Liga heute im LIVE-STREAM: FC Viktoria 1889 Berlin vs. TSV Havelse - die Übertragung auf MagentaSport in der Übersicht

Sender: MagentaSport

MagentaSport Begegnung: Viktoria Berlin vs. Havelse

Viktoria Berlin vs. Havelse Vorberichte: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielbeginn: 19 Uhr

19 Uhr Moderation: Stefanie Blochwitz

Stefanie Blochwitz Kommentar: Andreas Mann

FC Viktoria 1889 Berlin vs. TSV Havelse heute live: Die Aufstellungen

An dieser Stelle findet Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften.

FC Viktoria 1889 Berlin vs. TSV Havelse heute live: So könnt Ihr die 3. Liga im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt noch keine Mitgliedschaft bei MagentaSport, möchtet aber trotzdem über das Spiel heute informiert sein? Dann schaut doch mal bei Goal.com vorbei.

Wir bieten Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung an und Ihr verpasst somit nichts! Hier geht's direkt zum gratis LIVE-TICKER der Begegnung.