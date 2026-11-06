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FC Vaduz vs. FC Sion: Anstoßzeit

Schweiz Super League - Spielwoche 13 7. Nov. 2026 - 12:00 Rheinpark Stadion

Im Rheinpark Stadion in Vaduz empfängt der FC Vaduz den FC Sion zum Super-League-Duell. Trainer Marc Schneider und seine Mannschaft wollen vor heimischem Publikum wichtige Punkte einfahren.

Vaduz präsentiert sich in dieser Saison wechselhaft. Auf den deutlichen 3:0-Heimsieg gegen Basel folgte zuletzt ein 2:2 gegen Grasshopper – ein Ergebnis, das die Unsicherheit der Liechtensteiner widerspiegelt.

Der FC Sion reist als Tabellendrittes an und befindet sich in guter Verfassung. Unter Trainer Didier Tholot hat die Mannschaft aus dem Wallis zuletzt Stabilität gezeigt und darf als Favorit in diese Partie gehen.

Das direkte Duell in dieser Saison gewann Sion bereits: Im August setzte sich der Gast mit 3:2 durch. Vaduz wird auf Wiedergutmachung aus sein.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung und Anstoßzeit.

Themen der Woche: Was war bei FC Vaduz und FC Sion los?

FC Vaduz kommt aus fünf Pflichtspielen mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Grasshopper, zuvor gab es ein 2:1 gegen Servette. Der deutlichste Auftritt war das 3:0 gegen Basel. Insgesamt erzielte Vaduz in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte sieben.

FC Sion weist in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden auf. Zuletzt trennte sich Sion 1:1 von Luzern, davor gab es einen 1:0-Erfolg gegen Lausanne-Sport. In der Liga verlor Sion deutlich mit 0:3 gegen Servette. Über alle fünf Spiele erzielte Sion fünf Tore und kassierte zehn.

FC Vaduz vs. FC Sion: Aufstellungen

FC Vaduz vs. FC Sion: Form

FC Vaduz vs. FC Sion: Bilanz direkte Duelle

FC Vaduz vs. FC Sion: Die Tabellen