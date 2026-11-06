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Schweiz Super League
team-logoFC Vaduz
Rheinpark Stadion
team-logoFC Sion
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FC Vaduz vs. FC Sion heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

FC Vaduz - FC Sion
FC Vaduz
FC Sion
Schweiz Super League

In der Super League spielt FC Vaduz gegen FC Sion. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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FC Vaduz vs. FC Sion: Anstoßzeit

crest
Schweiz Super League - Spielwoche 13
Rheinpark Stadion

Im Rheinpark Stadion in Vaduz empfängt der FC Vaduz den FC Sion zum Super-League-Duell. Trainer Marc Schneider und seine Mannschaft wollen vor heimischem Publikum wichtige Punkte einfahren.

Vaduz präsentiert sich in dieser Saison wechselhaft. Auf den deutlichen 3:0-Heimsieg gegen Basel folgte zuletzt ein 2:2 gegen Grasshopper – ein Ergebnis, das die Unsicherheit der Liechtensteiner widerspiegelt.

Der FC Sion reist als Tabellendrittes an und befindet sich in guter Verfassung. Unter Trainer Didier Tholot hat die Mannschaft aus dem Wallis zuletzt Stabilität gezeigt und darf als Favorit in diese Partie gehen.

Das direkte Duell in dieser Saison gewann Sion bereits: Im August setzte sich der Gast mit 3:2 durch. Vaduz wird auf Wiedergutmachung aus sein.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung und Anstoßzeit.

Themen der Woche: Was war bei FC Vaduz und FC Sion los?

FC Vaduz kommt aus fünf Pflichtspielen mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Grasshopper, zuvor gab es ein 2:1 gegen Servette. Der deutlichste Auftritt war das 3:0 gegen Basel. Insgesamt erzielte Vaduz in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte sieben.

FC Sion weist in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden auf. Zuletzt trennte sich Sion 1:1 von Luzern, davor gab es einen 1:0-Erfolg gegen Lausanne-Sport. In der Liga verlor Sion deutlich mit 0:3 gegen Servette. Über alle fünf Spiele erzielte Sion fünf Tore und kassierte zehn.

VAD

VAD - Form

ZUR
N2-1
THU
N1-2
BAS
S3-0
SER
N2-1
GRA
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SIO

SIO - Form

SEN
N5-1
SER
N3-0
CHA
S0-2
LAU
S1-0
LUZ
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

FC Vaduz vs. FC Sion: Aufstellungen

FC Vaduz vs FC Sion Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Schneider

FC Vaduz vs. FC Sion: Form

VAD

VAD - Form

ZUR
N2-1
THU
N1-2
BAS
S3-0
SER
N2-1
GRA
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SIO

SIO - Form

SEN
N5-1
SER
N3-0
CHA
S0-2
LAU
S1-0
LUZ
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

FC Vaduz vs. FC Sion: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC VaduzUnentschiedenFC Sion
0
2
3
Schweiz Super League
FC Sion badge
FC Sion
SIO
3
FC Vaduz badge
FC Vaduz
VAD
2
END
Schweiz Challenge League
FC Sion badge
FC Sion
SIO
2
FC Vaduz badge
FC Vaduz
VAD
2
END
Schweiz Challenge League
FC Vaduz badge
FC Vaduz
VAD
1
FC Sion badge
FC Sion
SIO
2
END
Schweiz Challenge League
FC Sion badge
FC Sion
SIO
3
FC Vaduz badge
FC Vaduz
VAD
3
END
Schweiz Challenge League
FC Vaduz badge
FC Vaduz
VAD
0
FC Sion badge
FC Sion
SIO
2
END
8Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

FC Vaduz vs. FC Sion: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC LuganoFC LuganoLUG
1211103610+2634
S
S
S
S
S
2
BSC Young BoysBSC Young BoysYB
127413823+1525
N
S
S
S
U
3
FC SionFC SionSIO
127232518+723
U
S
N
U
S
4
FC ZürichFC ZürichZUR
126242526-120
S
S
S
U
S
5
FC St. GallenFC St. GallenGAL
126151922-319
S
N
S
S
N
6
Servette FCServette FCSER
125161716+116
N
S
S
N
S
7
FC Basel 1893FC Basel 1893BAS
124261822-414
N
U
N
N
S
8
FC LuzernFC LuzernLUZ
123451925-613
U
N
N
S
N
9
FC ThunFC ThunTHU
124172434-1013
S
N
N
S
N
10
FC VaduzFC VaduzVAD
123182425-110
U
N
S
N
N
11
Grasshopper ClubGrasshopper ClubGRA
122461528-1310
U
U
N
N
N
12
FC Lausanne-SportFC Lausanne-SportLAU
121381122-116
N
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

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