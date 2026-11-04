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Conference League
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FC Thun vs. Heart of Midlothian heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

FC Thun - Heart of Midlothian
FC Thun
Heart of Midlothian
Conference League

In der Conference League spielt FC Thun gegen Heart of Midlothian. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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FC Thun vs. Heart of Midlothian: Anstoßzeit

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Conference League - Spielwoche 3
Arena Thun

Das Spiel zwischen FC Thun und Heart of Midlothian beginnt am 05.11.2026, 18:45.

FC Thun vs. Heart of Midlothian heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel wird in der Schweiz live auf SRF Info übertragen. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei FC Thun und Heart of Midlothian los?

FC Thun kommt aus den letzten fünf Spielen auf zwei Siege, eine Niederlage und zwei weitere Niederlagen – also eine Bilanz von 2 Siegen und 3 Niederlagen. Der jüngste Erfolg war ein 4:5-Auswärtssieg gegen FC Lausanne-Sport am 1. November. Zuvor verlor Thun gegen FC Lugano mit 2:3. In der Conference League blieb Thun in beiden Spielen ohne Torerfolg und kassierte zwei Niederlagen gegen Hajduk Split und Twente Enschede.

Heart of Midlothian weist in den letzten fünf Spielen eine Bilanz von 1 Sieg, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Hibernian im Ligapokal. Davor trennte sich Hearts 2:2 von Rangers, während das Conference-League-Spiel gegen Trabzonspor mit 0:2 verloren ging. Die deutlichste Niederlage war das 1:7 gegen Celtic Glasgow.

THU

THU - Form

TWE
N1-0
SCH
S2-2
HAS
N0-1
LUG
N2-3
LAU
S4-5
Tor erzielt (kassiert)
9/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HEA

HEA - Form

CEL
N7-1
TRS
N2-0
MOT
S0-2
RAN
U2-2
HIB
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Aufstellungen

FC Thun vs Heart of Midlothian Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • G. Privitelli

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Form

THU

THU - Form

TWE
N1-0
SCH
S2-2
HAS
N0-1
LUG
N2-3
LAU
S4-5
Tor erzielt (kassiert)
9/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HEA

HEA - Form

CEL
N7-1
TRS
N2-0
MOT
S0-2
RAN
U2-2
HIB
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Bilanz direkte Duelle

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
S
S
2
FC LuganoFC LuganoLUG
220084+46
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
S
S
3
BrannBrannBRA
220062+46
S
S
5
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
220051+46
S
S
6
AS MonacoAS MonacoASM
220051+46
S
S
7
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
220030+36
S
S
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
S
S
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
U
S
10
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
211052+34
U
S
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
S
U
12
MjällbyMjällbyMJA
211031+24
U
S
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
S
N
13
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
210132+13
S
N
15
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
21013303
N
S
16
BragaBragaBRA
210123-13
S
N
17
KAA GentKAA GentGNT
210112-13
N
S
18
SC FreiburgSC FreiburgSCF
210135-23
N
S
19
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
20203302
U
U
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
U
U
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
U
U
22
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
201145-11
U
N
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
U
N
24
FK JablonecFK JablonecJAB
201123-11
U
N
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
N
U
26
Aarhus GFAarhus GFAGF
201112-11
U
N
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
U
N
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
N
U
28
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
201113-21
U
N
30
GetafeGetafeGET
201136-31
N
U
31
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
201126-41
N
U
32
FC ThunFC ThunTHU
200202-20
N
N
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
N
N
34
Kuopion PSKuopion PSKUP
200226-40
N
N
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
N
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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