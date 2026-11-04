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Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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FC Thun vs. Heart of Midlothian: Anstoßzeit

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 12:45 Arena Thun

Das Spiel zwischen FC Thun und Heart of Midlothian beginnt am 05.11.2026, 18:45.

FC Thun vs. Heart of Midlothian heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel wird in der Schweiz live auf SRF Info übertragen. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei FC Thun und Heart of Midlothian los?

FC Thun kommt aus den letzten fünf Spielen auf zwei Siege, eine Niederlage und zwei weitere Niederlagen – also eine Bilanz von 2 Siegen und 3 Niederlagen. Der jüngste Erfolg war ein 4:5-Auswärtssieg gegen FC Lausanne-Sport am 1. November. Zuvor verlor Thun gegen FC Lugano mit 2:3. In der Conference League blieb Thun in beiden Spielen ohne Torerfolg und kassierte zwei Niederlagen gegen Hajduk Split und Twente Enschede.

Heart of Midlothian weist in den letzten fünf Spielen eine Bilanz von 1 Sieg, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Hibernian im Ligapokal. Davor trennte sich Hearts 2:2 von Rangers, während das Conference-League-Spiel gegen Trabzonspor mit 0:2 verloren ging. Die deutlichste Niederlage war das 1:7 gegen Celtic Glasgow.

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Aufstellungen

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Form

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Bilanz direkte Duelle

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Die Tabellen