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FC Thun vs. FC Basel 1893: Anstoßzeit

Schweiz Super League - Spielwoche 13 8. Nov. 2026 - 10:30 Arena Thun

In der Schweiz Super League empfängt FC Thun den FC Basel 1893 in der Arena Thun. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Schweizer Oberhaus.

Thun kommt mit etwas Rückenwind ins Spiel. Zuletzt schlug die Mannschaft von Trainer Gian-Luca Privitelli Heart of Midlothian in der Conference League mit 3:1 – ein Ergebnis, das Selbstvertrauen gibt.

Davor hatte Thun in der Liga einen 4:5-Auswärtssieg in Lausanne gefeiert. Die Defensive blieb dabei zwar anfällig, doch die Offensivkraft ist vorhanden.

Basel reist unter Trainer Slavisa Jokanovic an und belegt aktuell Tabellenplatz sieben. Die jüngsten Ergebnisse lassen zu wünschen übrig – zwei Liganiederlagen in den vergangenen Wochen trüben die Form.

Die Bilanz der letzten direkten Duelle spricht klar für Basel. Thun wird im eigenen Stadion dennoch auf eine Überraschung hoffen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei FC Thun und FC Basel 1893 los?

FC Thun kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt bezwang Thun Heart of Midlothian in der Conference League mit 3:1. Zuvor gelang ein bemerkenswerter 4:5-Auswärtserfolg gegen FC Lausanne-Sport in der Liga – trotz einer 2:3-Niederlage gegen FC Lugano kurz davor.

FC Basel 1893 kommt auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Partien. Die jüngste Begegnung endete mit einem 2:1-Sieg von FC Lugano gegen Basel. Davor trennte sich Basel torlos von Grasshopper Club. Besonders auffällig: eine 7:3-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen FC Winterthur – ein Ergebnis, das Fragen zur defensiven Stabilität aufwirft.

FC Thun vs. FC Basel 1893: Aufstellungen

FC Thun vs. FC Basel 1893: Form

FC Thun vs. FC Basel 1893: Bilanz direkte Duelle

FC Thun vs. FC Basel 1893: Die Tabellen