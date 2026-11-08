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Schweiz Super League
team-logoFC Thun
Arena Thun
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FC Thun vs. FC Basel 1893 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

FC Thun - FC Basel 1893
FC Thun
FC Basel 1893
Schweiz Super League

In der Schweiz Super League spielt FC Thun gegen FC Basel 1893. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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FC Thun vs. FC Basel 1893: Anstoßzeit

crest
Schweiz Super League - Spielwoche 13
Arena Thun

In der Schweiz Super League empfängt FC Thun den FC Basel 1893 in der Arena Thun. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Schweizer Oberhaus.

Thun kommt mit etwas Rückenwind ins Spiel. Zuletzt schlug die Mannschaft von Trainer Gian-Luca Privitelli Heart of Midlothian in der Conference League mit 3:1 – ein Ergebnis, das Selbstvertrauen gibt.

Davor hatte Thun in der Liga einen 4:5-Auswärtssieg in Lausanne gefeiert. Die Defensive blieb dabei zwar anfällig, doch die Offensivkraft ist vorhanden.

Basel reist unter Trainer Slavisa Jokanovic an und belegt aktuell Tabellenplatz sieben. Die jüngsten Ergebnisse lassen zu wünschen übrig – zwei Liganiederlagen in den vergangenen Wochen trüben die Form.

Die Bilanz der letzten direkten Duelle spricht klar für Basel. Thun wird im eigenen Stadion dennoch auf eine Überraschung hoffen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei FC Thun und FC Basel 1893 los?

FC Thun kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt bezwang Thun Heart of Midlothian in der Conference League mit 3:1. Zuvor gelang ein bemerkenswerter 4:5-Auswärtserfolg gegen FC Lausanne-Sport in der Liga – trotz einer 2:3-Niederlage gegen FC Lugano kurz davor.

FC Basel 1893 kommt auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Partien. Die jüngste Begegnung endete mit einem 2:1-Sieg von FC Lugano gegen Basel. Davor trennte sich Basel torlos von Grasshopper Club. Besonders auffällig: eine 7:3-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen FC Winterthur – ein Ergebnis, das Fragen zur defensiven Stabilität aufwirft.

THU

THU - Form

SCH
S2-2
HAS
N0-1
LUG
N2-3
LAU
S4-5
HEA
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
12/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BAS

BAS - Form

WIN
N7-3
VAD
N3-0
NYO
S0-3
GRA
U0-0
LUG
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
7/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

FC Thun vs. FC Basel 1893: Aufstellungen

FC Thun vs FC Basel 1893 Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • G. Privitelli

FC Thun vs. FC Basel 1893: Form

THU

THU - Form

SCH
S2-2
HAS
N0-1
LUG
N2-3
LAU
S4-5
HEA
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
12/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BAS

BAS - Form

WIN
N7-3
VAD
N3-0
NYO
S0-3
GRA
U0-0
LUG
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
7/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

FC Thun vs. FC Basel 1893: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC ThunUnentschiedenFC Basel 1893
2
0
3
Schweiz Super League
FC Basel 1893 badge
FC Basel 1893
BAS
4
FC Thun badge
FC Thun
THU
2
END
Schweiz Super League
FC Basel 1893 badge
FC Basel 1893
BAS
3
FC Thun badge
FC Thun
THU
1
END
Schweiz Super League
FC Thun badge
FC Thun
THU
3
FC Basel 1893 badge
FC Basel 1893
BAS
1
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Schweiz Super League
FC Basel 1893 badge
FC Basel 1893
BAS
1
FC Thun badge
FC Thun
THU
2
END
Schweiz Super League
FC Thun badge
FC Thun
THU
1
FC Basel 1893 badge
FC Basel 1893
BAS
3
END
9Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

FC Thun vs. FC Basel 1893: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC LuganoFC LuganoLUG
1211103610+2634
S
S
S
S
S
2
BSC Young BoysBSC Young BoysYB
138414125+1628
S
N
S
S
S
3
FC SionFC SionSIO
138232918+1126
S
U
S
N
U
4
FC ZürichFC ZürichZUR
126242526-120
S
S
S
U
S
5
FC St. GallenFC St. GallenGAL
126151922-319
S
N
S
S
N
6
Servette FCServette FCSER
125161716+116
N
S
S
N
S
7
FC Basel 1893FC Basel 1893BAS
124261822-414
N
U
N
N
S
8
FC LuzernFC LuzernLUZ
133462128-713
N
U
N
N
S
9
FC ThunFC ThunTHU
124172434-1013
S
N
N
S
N
10
Grasshopper ClubGrasshopper ClubGRA
132561629-1311
U
U
U
N
N
11
FC VaduzFC VaduzVAD
133192429-510
N
U
N
S
N
12
FC Lausanne-SportFC Lausanne-SportLAU
131481223-117
U
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

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