FC St. Pauli verleiht Yi-young Park an Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München

Türkgücü München verstärkt sich für die 3. Liga. Verteidiger Yi-young Park kommt als nächster Neuzugang leihweise vom FC St. Pauli.

Der südkoreanische Verteidiger Yi-young Park wechselt für ein Jahr leihweise vom zu Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München. Das bestätigten beide Vereine offiziell. "Nach einer für mich persönlich schwierigen Saison möchte ich mich in der starken beweisen und weiterentwickeln", erklärte Park auf der Website des Kiezklubs.

.@yiyoung_park wechselt auf Leihbasis zu Türkgücü München und wird in der kommenden Saison für den @3_liga-Aufsteiger auflaufen.



Darauf einigten sich der FC St. Pauli, @turkgucumunchen und der 26-jährige Abwehrspieler.#fcsp pic.twitter.com/oM3TStFChU — FC St. Pauli (@fcstpauli) July 4, 2020

Bei den Hamburgern reichte es für den 26-Jährigen in der abgelaufenen Spielzeit nur für einen Einsatz in der 2. . In München möchte er Spielpraxis sammeln.

Türkgücü München: Park spielte seit 2015 für den FC St. Pauli

Er betonte: "In der vergangenen Saison konnte ich mich leider nicht richtig zeigen. Jetzt hoffe ich, meine Qualitäten für eine erfolgreiche Spielzeit mit Türkgücü einbringen zu können."

Bereits 2015 wechselte Park ablösefrei von Yangcheon TNT nach St. Pauli, wo er seitdem in 25 Spielen ein Tor erzielte. Bei den Norddeutschen steht er noch bis 2022 unter Vertrag.