FC St. Pauli gegen SC Paderborn heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga empfängt der FC St. Pauli den SC Paderborn. Goal hat die Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Montagabendspiel in der 2. Bundesliga! Zum Abschluss des 25. Spieltags empfängt der FC St. Pauli den SC Paderborn. Anstoß der Partie im Millerntor-Stadion ist heute um 20.30 Uhr.

Der FC St. Pauli hat in der 2. Bundesliga einen Lauf! Aus den vergangenen sechs Spielen holten die "Kiezkicker" 15 Punkte. Damit schoben sie sich aus der Abstiegszone bis auf Tabellenplatz zehn vor.

Einen Platz hinter den Hamburgern liegt der heutige Gegner, der SC Paderborn. Dies spiegelt die durchwachsene Saison der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gut wider. Zuletzt zeigte der Trend noch unten, verlor Paderborn doch die vergangenen zwei Spiele gegen Jahn Regensburg und Darmstadt 98.

FC St. Pauli vs. SC Paderborn: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM . Zudem findet Ihr hier zirka eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen.

FC St. Pauli vs. SC Paderborn heute live sehen: Das Spiel der 2. Bundesliga im Überblick

Wettbewerb 2. Bundesliga, 25. Spieltag Begegnung FC St. Pauli - SC Paderborn Ort Millertor-Stadion, Hamburg Anpfiff Mo., 15. März, 20.30 Uhr

FC St. Pauli vs. SC Paderborn: Die 2. Bundesliga heute live im TV verfolgen

Die Zeiten, als das Montagabendspiel der 2. Bundesliga ohne ein Pay-TV-Abo zu sehen war, sind seit einigen Jahren vorbei.

Die exklusiven Übertragungsrechte an allen Spielen der 2. Bundesliga liegen in der Saison 2020/21 bei Sky. Der Bezahlsender aus Unterföhring zeigt dementsprechend die Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem SC Paderborn heute live.

FC St. Pauli vs. SC Paderborn heute live im TV: Sky

Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) beginnt die Übertragung heute um 20 Uhr. Kommentator des Spieles ist Stefan Hampel. Zudem wird das Spiel bei Sky auch auf Sky Sport Bundesliga UHD gezeigt.

Um Sky empfangen zu können benötigt Ihr ein Abo. Hier findet Ihr eine Übersicht über die unterschiedlichen Abo-Angebote.

FC St. Pauli vs. SC Paderborn heute im LIVE-STREAM

Die Rechte an Übertragungen im LIVE-STREAM liegen in dieser Saison ebenfalls bei Sky. Wenn Ihr das Montagabendspiel heute auf Eurem Tablet, Smartphone oder Laptop verfolgen wollt, bietet Euch der Bezahlsender zwei Alternativen. Welche das sind, erklären wir Euch in den kommenden beiden Abschnitten.

FC St. Pauli vs. SC Paderborn: Das Spiel der 2. Bundesliga heute live im LIVE-STREAM mit Sky Go

Ihr seid bereits im Besitz eines Sky-Abos? Dann ist Sky Go in diesem bereits inbegriffen.

Nach dem herunterladen der App müsst Ihr Euch jetzt nur noch mit euren Sky-Zugangsdaten anmelden und dann steht Euch nichts mehr im Wege.



Hier kommt Ihr direkt zu den verschiedenen Anwendungen für iOS, Anroid oder den Desktop.

FC St. Pauli vs. SC Paderborn: Das Spiel der 2. Bundesliga heute live im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Keine Lust darauf, einen langfristigen Sky-Vertrag abzuschließen? Dann empfehlen wir Sky Ticket. Dort könnt Ihr aus verschiedenen Angeboten Euer passendes Paket auswählen. Los geht es bereits ab 9,99 Euro im Monat. Sky Ticket ist jederzeit wieder kündbar.

Hier gibt es alles Wichtige zu Sky Ticket.

FC St. Pauli vs. SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellung

Zirka eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen bekanntgegeben. Ist dies passiert, könnt Ihr sie hier sehen.

FC St. Pauli vs. SC Paderborn heute im LIVE-TICKER: Goal macht's möglich

Goal stellt Euch selbstverständlich einen LIVE-TICKER zur Begegnung zwischen den FC St. Pauli und dem SC Paderborn bereit. In diesem verpasst Ihr garantiert keine Aktion.

Hier geht's zum LIVE-TICKER FC St. Pauli vs. SC Paderborn

FC St. Pauli vs. SC Paderborn: Highlights auf DAZN

Bei DAZN gibt es die Highlights sämtlicher Spiele der 1. und 2. Bundesliga. Bereits ab 40 Minuten nach Abpfiff könnt ihr die Videos jederzeit auf dem Streamingportal abrufen - so auch heute die Highlights des Montagabendspiels der 2. Bundesliga.

Ihr wollt viele Spiele aus der Bundesliga, Champions League und vielen europäischen Topligen live sehen? Dann ist DAZN Eure perfekte Anlaufstelle.

Ein Abo beim Streaminganbieter gibt es im ersten Monat kostenlos. Anschließend zahlt Ihr entweder 11,99 Euro pro Monat oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

FC St. Pauli vs. SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 2. Liga im Überblick