In der Regionalliga kommt es zum Hamburger Derby. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung des Spiels St. Pauli II vs. HSV II im TV und LIVE-STREAM.

Am Mittwoch, den 18. August, trifft der Hamburger SV II um 13 Uhr im Edmund-Plambeck Stadion in Norderstedt auf die zweite Mannschaft des FC St. Pauli.

Auch in der Regionalliga kommt es also zum Duell zwischen den beiden großen Vereinen aus Hamburg. Im großen Derby der jeweiligen ersten Mannschaften in der zweiten Bundesliga musste sich der HSV zuletzt mit 2:3 geschlagen. Und auch die zweite Garde von St. Pauli möchte dem HSV II heute sicherlich eine weitere Niederlage beibringen.

In der Tabelle trennt die beiden Mannschaften nur ein Platz. Der HSV II steht an achter Stelle, St. Pauli an neunter. Auch an dieser Situation möchten beide Vereine sicherlich noch etwas ändern. Aber dafür ist ja noch genug Zeit, gerade mal der zweite Spieltag steht bei den Mannschaften heute in der Regionalliga Nord an.

Bei Goal findet Ihr alle Infos zur Übertragung des Spiels HSV (Hamburger SV) II vs. FC St. Pauli II.

FC St. Pauli II vs. HSV II (Hamburger SV II) heute live: Alle Spieldaten im Überblick

Begegnung FC St. Pauli II vs. Hamburger SV II Wettbewerb Regionalliga Nord Anpfiff 18.08. - 13:00 Uhr Spielort Edmund-Plambeck Stadion (Norderstedt)

FC St. Pauli II vs. HSV (Hamburger SV) II heute live: Läuft das Spiel im TV?

Nein, leider nicht. Eine Free-TV-Übertragung der Regionalliga gibt es zwar teilweise in den dritten Programmen, für das Hamburger Stadtderby leider jedoch nicht. Trotzdem könnt Ihr das Spiel kostenlos verfolgen, wenn Ihr wollt - im nächsten Abschnitt verraten wir Euch, wo.

FC St. Pauli II vs. HSV (Hamburger SV) II heute live: Gibt es einen LIVE-STREAM zum Spiel?

Ja den gibt es! Das Portal Sporttotal TV zeigt viele Partien der Regionalligen sowie unterschiedlicher Ligen darunter. So auch eben das Spiel zwischen Pauli II vs. HSV II. Dieser LIVE-STREAM ist dazu noch völlig kostenlos und über diesen Link abrufbar . Einfacher kommt Ihr nicht zum Fußballschauen.

Alles, was Ihr dafür braucht, ist ein internetfähiges Gerät, ob Smartphone, Laptop oder Smart-TV ist ganz egal. Einfach pünktlich den Link anklicken und Ihr könnt die vollen 90 Minuten im Edmund-Plambeck Stadion verfolgen.

FC St. Pauli II vs. Hamburger SV II heute live: Die Aufstellungen der Teams

