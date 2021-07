FC St. Pauli vs. Hertha BSC heute live: Die Bundesliga-Vorbereitung live im TV und LIVE-STREAM

Die Kiezkicker bekommen Besuch vom Hauptstadtklub. Bei Goal findet ihr alle Infos zur Übertragung von St. Pauli vs. Hertha BSC im TV und LIVE-STREAM.

Heute, am 17. Juli, um 16 Uhr findet das Testspiel zwischen dem FC St. Pauli und Hertha BSC am berühmten Millerntor statt.

Nachdem die Hertha in der letzten Saison nur einen aus ihrer Sicht sehr bescheidenen 14. Platz erreichen konnte, wird man in Berlin alles daransetzen, dass das Ganze in der kommenden Saison anders läuft. Dazu sollen unter anderem auch so klangvolle Namen wie Kevin-Prince Boateng beitragen, der schon für die AC Milan oder den FC Barcelona aktiv war.

Der FC St. Pauli belegte in der abgelaufenen Saison den 10. Rang in der zweiten Bundesliga und hatte somit mit dem Abstieg nichts zu tun. Dabei können sich beide Mannschaften heute sogar auf etwas Kulisse freuen. Knapp 3000 Fans werden nachmittags am Millerntor für Stimmung sorgen.

Bei Goal zeigen wir euch, wie sich die Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gestaltet.

FC St. Pauli vs. Hertha BSC heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung FC St. Pauli vs. Hertha BSC Wettbewerb Vorbereitungsspiel Anpfiff 17.07. - 16 Uhr Spielort Millerntor-Stadion (Hamburg)

FC St. Pauli vs. Hertha BSC heute live: Die Übertragung des Spiels im TV

Aktuell sind ja eigentlich alle Bundesligamannschaften mit Testspielen beschäftigt, nicht alle davon werden aber im TV übertragen. Für die heutige Partie gibt es allerdings gute Nachrichten. Der Sender Sport1 zeigt das Spiel zwischen St. Pauli und der Berliner Hertha live und in ganzer Länge. Pünktlich mit dem Anpfiff um 16 Uhr beginnt die Übertragung. Sport1 ist selbstverständlich für alle deutschen Haushalte frei und kostenlos empfangbar.

FC St. Pauli vs. Hertha BSC heute live: Wo kann ich den LIVE-STREAM verfolgen?

Auch für alle, die das Spiel gerne von unterwegs verfolgen möchten, gibt es eine Lösung. Neben der parallel im Free-TV stattfindenden Übertragung zeigt Sport1 die Partie auch im LIVE-STREAM. Diesen findet ihr über die Website des Senders. Auch dieser LIVE-STREAM ist natürlich völlig kostenfrei.

Alles, was ihr dafür braucht, ist ein internetfähiges Gerät, ob Smartphone, Tablet oder Smart-TV. Sport1 zeigt übrigens noch eine Menge anderer Testspiele, unter anderem könnt ihr dort Borussia Dortmund oder den VfB Stuttgart sehen.

Neuigkeiten zu Tickets gegen @herthabsc : Ab sofort können alle Fans auf Karten (p.P. bis zu 4 Stück) zum Spiel zugreifen. Einzige Voraussetzung ist, dass ein*e der Besteller*innen einen Zugang zum Ticket-Onlineshop besitzt.



Alle Infos ➡ https://t.co/7rjV4Yeosw #fcsp — FC St. Pauli (@fcstpauli) July 14, 2021

FC St. Pauli vs. Hertha BSC: Wie läuft die Vorbereitung der beiden Teams?

St. Pauli konnte in der Vorbereitung bereits zwei Siege einfahren, unter anderem gewann man mit 2:0 gegen Hannover 96. Einzig im Duell mit Odense BK aus der dänischen Superliga musste man sich mit einem 2:2 zufrieden geben. Während des Trainingslagers gelang der Hertha ein 16:0-Sieg gegen den SV Schwarz-Rot Neustadt, wobei es sich beim Gegner auch "nur" um einen Landesligisten handelte.

Auf alle Fälle wird Cheftrainer Pal Dardai die Herthaner gut einstimmen auf das Duell gegen St. Pauli. In der Saison 2021/22 möchte man in der ersten Bundesliga auch um die vorderen Plätze mitspielen, um im Idealfall nach der Saison im internationalen Geschäft zu landen.