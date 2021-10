Im brisanten Nordduell empfängt der FC St. Pauli heute Hansa Rostock. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Zum 11. Spieltag ist die Auswärtsfahrt für Hansa Rostock nur von kurzer Dauer: Es geht zum Nordderby gegen den FC St. Pauli. Anpfiff der Begegnung in der 2. Bundesliga im Millerntor-Stadion ist um 13.30 Uhr.

Die Kiezkicker aus St. Pauli befinden sich aktuell in einer komfortablen Ausgangslage - in der Tabelle grüßt man von ganz oben und gegen Hansa Rostock gab es in den letzten fünf Begegnung fünf Siege. Rostock hingegen befindet sich aktuell in gefährlicher Nähe zur Abstiegsregion und Punkte sind dringend einzufahren.

Gegen St. Pauli hat Hansa Rostock eine wahre Horrorserie hingelegt- keine der letzten fünf Partien konnte man gewinnen! Heute soll diese Negativserie gebrochen und den Fans ein Derbysieg geschenkt werden. Goal liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

FC St. Pauli vs. Hansa Rostock heute live: Die Daten zum Derby in der 2. Bundesliga

Begegnung FC St. Pauli vs. Hansa Rostock Datum Sonntag, 24. Oktober 2021 Uhrzeit 13.30 Uhr Ort Millerntor-Stadion | St. Pauli Wettbewerb 2. Bundesliga | 11. Spieltag

2. Bundesliga heute live im TV: Wird das Nordderby FC St. Pauli vs. Hansa Rostock heute im Fernsehen übertragen?

Für viele Fans stellt sich die Frage, ob das Spiel heute live im Fernsehen übertragen wird und ob diese Übertragung mit Kosten verbunden ist. Bereits vorweg: Nein, Ihr werdet das Spiel heute leider vergeblich im Free-TV suchen denn: Die Rechtelage zur Übertragung der 2. Bundesliga könnte in dieser Saison klarer nicht sein: Der Bezahlsender Sky zeigt Euch 100 Prozent der 2. Bundesliga und somit auch das heutige Derby.

Keine Free-TV Übertragung: FC St. Pauli vs. Hansa Rostock wird heute exklusiv im Pay-TV bei Sky übertragen

Um heute live dabei zu sein, bedarf es einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft beim Münchener Bezahlsender Sky. Sky liefert Euch nicht nur die gesamte 2. Bundesliga- Ihr seht auch alle Samstagspartien der Bundesliga und zahlreiche Topspiele der Premier League.

Auf der offiziellen Homepage findet Ihr alle wichtigen Infos rund um die Preise und Angebote von Sky.

2. Bundesliga im Internet verfolgen: So seht Ihr FC St. Pauli vs. Hansa Rostock heute mit Sky im LIVE-STREAM

Ihr möchtet ortsungebunden sein und die Partie im Internet verfolgen? Dies ist natürlich auch mit Sky möglich und Ihr könnt aus zwei Optionen wählen, um das Spiel heute auf dem mobilen Device Eurer Wahl zu verfolgen. Die beiden Möglichkeiten hören auf die Namen Sky Ticket und Sky Go und werden im Folgenden noch näher beleuchtet.

Der LIVE-STREAM auf Sky Ticket

Sky Ticket ist für all jene geeignet, die noch keine Kunden des Pay-TV-Anbieters sind, ausgewählte Inhalte jedoch nicht verpassen möchten! Mit Sky Ticket bezahlt Ihr nur das, wofür Ihr Euch auch wirklich interessiert und das bereits ab 19,99 Euro pro Monat (Jahresmitgliedschaft).

Auch ohne längere Vertragsbindung könnt Ihr Sky Ticket auf Euren Smartphones, Konsolen, Smart-TV's, Tablets, etc. nutzen. Für die Monatsmitgliedschaft zahlt Ihr 29,99 Euro pro Monat und könnt monatlich aus dem Vertragsverhältnis austreten.

Der LIVE-STREAM auf Sky Go

Und jetzt aufgehorcht: Alle Kunden von Sky haben deren Streamingangebot in der Mitgliedschaft bereits mit inbegriffen!

Ihr benötigt lediglich die Sky Go Anwendung auf Eurem mobilen Gerät und könnt die Partie anschließend analog zur linearen TV-Übertragung abrufen.

Für beide Optionen, Sky Ticket und Sky Go, wird eine stabile Internetverbindung vorausgesetzt.

2. Bundesliga heute live im TV und STREAM: Die Übertragung von FC St. Pauli vs. Hansa Rostock auf Sky im Überblick

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (Einzelspiel) | Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz)

Sky Sport Bundesliga 3 (Einzelspiel) | Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz) Vorberichte: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Anpfiff: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Kommentar: Martin Groß

FC St. Pauli vs. Hansa Rostock heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von St. Pauli:

Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Aremu, Irvine, Hartel - Kyereh, Dittgen, Burgstaller

Rostock setzt auf folgende Aufstellung:

Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Meier - Fröde, Rother, Omladic, Behrens, Schumacher - Verhoek

FC St. Pauli - Hansa Rostock heute live im TV und STREAM sehen: Die Opta-Fakten zur 2. Liga

Keines der bisherigen 18 Pflichtspiele zwischen St. Pauli und Hansa Rostock endete remis – keine andere Partie wurde im deutschen Profifußball so oft ausgetragen ohne eine einzige Punkteteilung. St. Pauli gewann die letzten fünf Duelle, nach zuvor fünf Niederlagen in Folge und nur drei Siegen aus den ersten 13 Partien.

St. Pauli gewann die letzten fünf Zweitliga-Spiele gegen Hansa Rostock allesamt – eine längere Siegesserie legten die Kiezkicker in der eingleisigen 2. Liga gegen kein Team hin (auch 5 von 2008-2011 gegen Aachen und 1993-1998 gegen Düsseldorf). Für Hansa ist es die längste Pleitenserie gegen einen Klub im Unterhaus.

St. Pauli traf in den letzten fünf Pflichtspielen gegen Hansa Rostock immer mehrfach (insgesamt 13 Tore) und erzielte dabei vier Tore mehr als in den ersten 13 Duellen zusammen (9). Dabei nahmen die Kiezkicker nur 0.6 Gegentore pro Spiel hin (3 insgesamt), in den 13 Spielen zuvor waren es noch dreimal so viele (1.8).

Mit 22 Punkten und +13 Toren verbucht der FC St. Pauli seine beste Bilanz in der 2. Liga nach 10 Spielen. 2011/12 hatten die Kiezkicker ebenfalls sieben Siege, ein Remis und zwei Niederlagen (bei allerdings nur +11 Toren) und verpassten am Ende als Vierter den Aufstieg.

Der FC St. Pauli gab als einzige Mannschaft in dieser Zweitligasaison zu Hause noch keinen Punkt ab (5 Spiele, 5 Siege). Das zuvor letzte Team, das die ersten fünf Heimspiele einer Zweitligasaison gewann, war 2016/17 Eintracht Braunschweig, St. Pauli schaffte das zuvor nie.

Hansa Rostock gastierte in der 2. Liga fünfmal bei einem Tabellenführer und hat dann nur die erste Partie verloren (1992 mit 1-2 beim SC Freiburg). Aus den letzten vier Auswärtsspielen bei Teams auf Platz eins holten die Ostseestädter 10 von 12 möglichen Punkten, zuletzt gab es 2010 ein 1-0 in Kaiserslautern.

Rostocks John Verhoek erzielte die letzten drei Hansa-Tore in der 2. Liga. Nur einmal gelang es einem Spieler, vier Tore der Ostseestädter in Folge zu schießen: Enrico Kern im März/April 2006.

Der FC St. Pauli gewann die letzten vier Zweitligaspiele gegen Aufsteiger ins Unterhaus – eine längere Siegesserie schafften die Kiezkicker nie gegen Aufsteiger.

St. Paulis Guido Burgstaller erzielte zuletzt in Heidenheim im 95. Zweitligaeinsatz seine Tore Nummer 52 und 53. Nur ein Spieler erreichte in diesem Jahrhundert in der 2. Liga die Marke von 53 Toren schneller: der Freiburger Nils Petersen, der dafür nur 92 Partien benötigte.

Hansa Rostocks John Verhoek absolvierte zwischen 2013 und 2016 insgesamt 70 Zweitligaspiele für den FC St. Pauli (11 Tore). Mehr als fünf Saisontore gelangen dem Niederländer für die Kiezkicker im Unterhaus nie, für Hansa war er in dieser Spielzeit in 10 Spielen bereits sechsmal erfolgreich.

Kostenloser LIVE-TICKER zu St. Pauli vs. Rostock heute: Mit Goal verpasst Ihr nichts von der Begegnung

Live seht Ihr die Partie heute nur mit Kosten verbunden bei Sky. Ihr seid keine Sky-Kunden oder habt keine Zeit das ganze Spiel zu sehen? Wir haben vorgesorgt und präsentieren Euch den kostenlosen LIVE-TICKER zum Spiel. Goal liefert Euch einen Ergebnisticker, interessante Statistiken und die Aufstellungen zur Partie und Ihr verpasst somit nichts!

Hier zum kostenlosen LIVE-TICKER