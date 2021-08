FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Übertragung des Stadtderbys im TV und LIVE-STREAM

Das Stadtderby in Hamburg steht an. Goal liefert euch alle Infos zur TV und LIVE-STREAM Übertragung des Spiels St. Pauli vs. Hamburger SV.

Am 13. August um 18:30 Uhr ist der HSV (Hamburger SV) bei St. Pauli zu Gast. Derbystimmung in Hamburg in also angesagt - die 2. Bundesliga geht in den nächsten Spieltag.

Wenn die Kiezkicker auf den Hamburger SV treffen, ist Stimmung garantiert. Auch dieses Mal werden beide Teams sicher alles geben, um das Derby am Millerntor-Stadion in St. Pauli zu ihrem Gunsten zu entscheiden. Der HSV hat dabei auch das Aufstiegsziel weiterhin fest im Blick, diese Saison soll es damit endlich klappen, um den Dino wieder zurück in die Bundesliga zu bringen.

Beide Teams kommen dabei mit Rückenwind in die Partie, nachdem sowohl Hamburg als auch St. Pauli die erste Runde des DFB-Pokals erfolgreich bestreiten konnten. Man darf sich also viel versprechen von diesem Stadtderby, beide Teams haben aktuell vier Punkte auf dem Konto und liegen in der Tabelle nur einen Platz auseinander: der HSV auf Platz 5 und Pauli auf Platz 4.

Bei Goal zeigen wir Euch alles zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) Wettbewerb 2. Bundesliga Anpfiff 13.08. - 18:30 Uhr Spielort Millerntor-Stadion St. Pauli

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Übertragung im TV

Das Hamburger Stadtderby gibt es leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Wer die Begegnung in voller Länger verfolgen will, muss dabei auf einen Pay-TV Sender zurückgreifen.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Übertragung bei Sky

Die Übertragungsrechte für dieses Spiel liegen beim Pay-TV Sender Sky. Nur dieser zeigt die komplette Partie live. Wer also schon über ein gültiges Sky-Konto verfügt, der kann sich einfach dort anmelden und dann unter Sky Sport Bundesliga 2 HD das Spiel in ganzer Länge sehen oder per Sky Bundesliga 1 HD die Konferenz am Freitagabend verfolgen.

Mehr Infos zu den unterschiedlichen Paketen die Sky anbietet und dem weiteren Programm des Pay-TV Senders findet ihr hier.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Wo gibt es einen LIVE-STREAM?

Für das Spiel gibt es natürlich auch einen LIVE-STREAM, dieser ist aber ebenfalls wieder an Sky gekoppelt und damit nicht kostenlos. Wenn Ihr kein Abo habt, dann gibt es dennoch einen Vorteil bei Sky Ticket.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Wer das Spiel bei Sky sehen will, aber unterwegs ist oder gar keinen richtigen Fernsehanschluss hat, der kann natürlich mit dem LIVE-STREAM auch zusehen. Dieser nennt sich Sky Go und zeigt selbstverständlich ebenfalls das gesamte Spiel live. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr über ein gültiges Sky Konto verfügt.

Dann könnt ihr euch einfach bei Sky Go anmelden und das Hamburger Stadtderby live genießen. Den Link zu Sky Go findet ihr noch einmal hier.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Zum LIVE-STREAM per Sky Ticket

Das Sky Ticket bietet euch die beste Möglichkeit, das Stadtderby im LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür müsst ihr tatsächlich kein Sky Kunde sein, umsonst ist es aber trotzdem nicht. Das Sky Ticket kostet 14,99€ und bietet euch die Möglichkeit einen Tag lang das gesamte Sportprogramm von Sky im LIVE-STREAM zu sehen. So könntet ihr das Spiel zwischen St. Pauli und dem HSV also auch verfolgen.

Bedenkt aber, dass das Ticket nach einem Tag wieder verfällt, und ihr euch für das nächste Mal wieder ein neues kaufen müsstet. Mehr Informationen zum Sky Ticket und die Varianten, die es ermöglichen, einen Monat oder sogar ein Jahr Sky Sport zu erleben, findet ihr hier.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) nicht live auf DAZN? Streamingsender zeigt La Liga, Serie A und die Bundesliga

Die 2. Bundesliga gibt es zwar auf DAZN nicht, dafür findet ihr dort diverse andere Angebote von hochklassigen Livesportevents. Von der Bundesliga bis zur Champions-League ist dort alles dabei. Aber auch Fans der NBA, MLB oder NFL kommen dort voll auf ihre Kosten, genauso die Dart-, Kampf-, oder Motorsportliebhaber. Ein Abonnement bei DAZN bekommt ihr ab 14,99 € monatlich oder 149,99 € im Jahr. Wer erstmal in das Angebot des größten Sportstreamingdiensts hineinschnuppern will, der kann natürlich auch einfach Gebrauch vom kostenlosen Probemonat machen.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Übertragung des Spiels auf einen Blick