FC St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die 2. Bundesliga heute

Die Fortuna zu Gast bei St. Pauli: Wie Ihr das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach vier sieglosen Spielen und dem Corona-bedingten Spielausfall am Mittwoch verharrt der weiter auf dem 17. Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Gegen konnten die Jungs vom Millerntor zuletzt einen 0:2-Rückstand in den Schlussminuten gerade noch in einen Punktgewinn verwandeln. Am 13. Spieltag gegen Düsseldorf werden allerdings 90 konzentrierte Minuten notwendig sein, damit ein versöhnlicher Abschluss für das Jahr 2020 gelingt.

Die Fortuna scheint dagegen die Trendwende rechtzeitig geschafft zu haben. Der Absteiger war noch etwas holprig in die neue Saison gestartet, doch in den letzten drei Partien gelangen der Mannschaft von Uwe Rösler drei Siege. Dadurch sind die Rheinländer bis auf den fünften Tabellenplatz geklettert und könnten mit einem Erfolg im Millerntor-Stadion (Anstoß: Sonntag, 20. Dezember um 13.30 Uhr) sogar auf einem Aufstiegsplatz in die verkürzte Winterpause gehen.

Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel FC St. Pauli gegen live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt. Sobald die Aufstellungen veröffentlicht werden, werden wir sie unten im Artikel ergänzen.

FC St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf: Das Duell der 2. im Überblick

Partie FC St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf Spielort Millerntor-Stadion, Hamburg Anstoß Sonntag, 20. Dezember 2020, 13.30 Uhr

St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf live im TV sehen: Die Infos

Die Exklusivrechte an der Übertragung der besitzt der Pay-TV-Sender Sky. Deswegen wird die Partie leider nicht im Free-TV zu sehen sein. Wie ihr die Spiele trotzdem auf eurem TV empfangen könnt, erfahrt ihr bei uns.

Die 2. Bundesliga live im TV: Sky zeigt FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf

Der Bezahlsender Sky überträgt alle Partien der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga live im TV als Einzelspiele und in der Konferenz. Um die Spiele anschauen zu können, müsst ihr ein Abonnement bei Sky abschließen. Alles zu den Kosten erfahrt ihr auf der Homepage des Senders. Die Übertragung beginnt um 13 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff. In der Sendung bekommt ihr alle wissenswerten Informationen rund um die Spiele.

St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf: So könnt ihr das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen

Natürlich könnt ihr das Spiel auch bequem auf eurem Smartphone oder Tablet genießen. Wie und wo ihr das Spiel im LIVE-STREAM seht, erfahrt ihr hier.

FC St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf im LIVE-STREAM mit Sky Go

Als Sky-Abonnent muss man das Spiel nicht unbedingt auf dem heimischen TV verfolgen. Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit, auch die Spiele der 2. Bundesliga auf dem mobilen Endgerät zu verfolgen. Mit Sky Go könnt ihr die Live-Berichterstattung von Sky bequem und einfach mobil sehen. Moderation und Kommentator bleiben ebenso wie der Beginn der Übertragung gleich.

St. Pauli gegen Düsseldorf: LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Eine flexiblere Variante, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen, bekommt ihr mit der Variante Sky Ticket. Ganz ohne Abo könnt ihr mit Sky Ticket Einzelspiele oder die Konferenz streamen, ohne einen langfristigen Vertrag eingehen zu müssen.

LIVE-STREAM mit OneFootball: FC St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf live in der App

Eine weitere Möglichkeit, St. Pauli gegen Fortuna live zu sehen, bietet die App OneFootball. Mit ihr könnt ihr einzelne Spiele der 1. und 2. Bundesliga für 3,99 Euro auf eurem mobilen Endgerät streamen. Die App könnt ihr im Google Playstore und Apple AppStore kostenlos herunterladen.

St. Pauli vs. Fortuna: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt keine Zeit, die gesamten 90 Minuten live zu verfolgen? Macht nichts! Nur 40 Minuten nach Abpfiff der Partie könnt ihr bei DAZN alle Highlights der Begegnung sehen. Ihr verpasst keine spielentscheidenden Szenen und seid kurz nach der Partie schon auf dem Laufenden.

Solltet ihr noch keinen DAZN-Account haben, könnt ihr ihn euch jetzt ganz einfach anlegen und euch den kostenlosen Probemonat sichern. Damit habt ihr Zugriff auf das komplette Programm von DAZN mit den Highlights der 1. und 2. Bundesliga sowie den internationalen Top-Ligen. Dazu gibt es viele Live-Sport-Events aus der ganzen Welt.

FC St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf im LIVE-TICKER bei Goal

Ihr wollt schon während des Spiels immer auf dem neuesten Stand sein? Mit unserem LIVE-TICKER verpasst ihr keine relevanten Spielereignisse der Partie. Hier findet ihr den LIVE-TICKER und bleibt immer auf Ballhöhe.

St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf live verfolgen: Die Aufstellungen der Mannschaften

Die Aufstellung des FC St. Pauli:

Brodersen - Ohlsson, Knoll, Buballa, Paqarada - Becker, Benatelli - Kyereh, Zalazar, Dittgen - Matanovic

Die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf:

Kastenmeier - Zimmermann, Hoffmann, Danso, Krajnc - Appelkamp, Morales, Sobottka, Peterson - Karaman, Hennings