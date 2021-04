FC St. Pauli vs. Eintracht Braunschweig heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - die Übertragung der 2. Bundesliga

Am 27. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der FC St. Pauli Eintracht Braunschweig. Alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM hat Goal.

Derby-Zeit in der 2. Bundesliga! Der FC St. Pauli empfängt am 27. Spieltag den Nordrivalen Eintracht Braunschweig. Das Spiel wird am heutigen Montag, 5. April, um 20.30 Uhr im Millerntor-Stadion angepfiffen.

Das Heimteam von der Reeperbahn hat sich dank vielen Punkten in den Spielen vor der Länderspielpause in der 2. Bundesliga weit von den Abstiegsrängen entfernt. Mittlerweile ist St. Pauli Elfter, ganze zwölf Punkte vor dem VfL Osnabrück, der vor dem 27. Spieltag auf Relegationsplatz 16 steht. Gegen den VfL gewann "Pauli" das vergangene Ligaspiel mit 2:1.

Mitten im Abstiegskampf steckt dagegen Eintracht Braunschweig. Nur drei Punkte liegt die Eintracht vor Osnabrück. Die Form scheint aber zu stimmen - aus den vergangenen sechs Spielen holte Braunschweig zwölf Punkte, ohne dabei zu verlieren. Nach der gut zweiwöchigen Pause soll diese Serie ausgebaut werden.

FC St. Pauli vs. Eintracht Braunschweig: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen.

FC St. Pauli vs. Eintracht Braunschweig heute live sehen: Das Spiel der 2. Bundesliga im Überblick

Begegnung FC St. Pauli vs. Eintracht Braunschweig Wettbewerb 2. Bundesliga, 27. Spieltag Ort Millerntor-Stadion, Hamburg Datum Montag, 5. April, 20.30 Uhr



FC St. Pauli vs. Eintracht Braunschweig: Die 2. Bundesliga heute live im TV verfolgen

Bis vor vier Jahren war es noch möglich, das Montagabendspiel der 2. Bundesliga live im Free-TV verfolgen zu können. Dies endete, als sich Sky die Exklusivrechte an der 2. Bundesliga sicherte.

Der Pay-TV-Sender zeigt auch in dieser Saison alle Spiele der 2. Bundesliga, also auch das heutige Nord-Duell, live und in voller Länge.

FC St. Pauli vs. Eintracht Braunschweig heute live im TV: Die Übertragung auf Sky

Sky geht heute ab 20 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und für Freunde des gestochen scharfen Bildes auch auf Sky Sport UHD auf Sendung. Kommentiert wird das Spiel von Stefan Hempel.

Mit viel Anlauf & vollen Akkus gehen unsere #Kiezkicker in den Saisonendspurt, 15 Tage nach dem 2:1 in Osnabrück empfangen sie am Montag (5.4.) @EintrachtBSNews.



Hier unser Vorbericht & die Stimmen vor dem Spiel 👇https://t.co/FWIqbqVQ6e — FC St. Pauli (@fcstpauli) April 4, 2021

Um die Partie auf Sky sehen zu können, benötigt Ihr aber ein Abo und einen Sky-Receiver. Auf der Sky-Homepage findet Ihr eine Übersicht über die aktuellen Angebote.

FC St. Pauli vs. Eintracht Braunschweig heute live: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM

Auch im Internet könnt Ihr das Spiel nur über Sky sehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um das heutige Montagabendspiel der 2. Bundesliga auf Eurem Tablet, Smartphone oder Laptop zu verfolgen.

FC St. Pauli vs. Eintracht Braunschweig: Das Spiel der 2. Bundesliga heute live im LIVE-STREAM mit Sky Go

Sky Go ist im Preis mit inbegriffen, wenn Ihr bereits im Besitz eines Sky-Abos seid. Ihr müsst Euch nur noch die passende App für Euer Endgerät downloaden und schon steht dem Fußballgenuss nichts mehr im Wege.

Hier gibt es wichtige Infos zur Installation von Sky Go auf iOS, Anroid oder den Desktop.

FC St. Pauli vs. Eintracht Braunschweig: Das Spiel der 2. Bundesliga heute live im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Sky Ticket ist dann richtig, wenn Ihr keinen langfristigen Vertrag bei Sky abschließen wollt. Mit Sky Ticket können sich auch Kurzentschlossene das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Eintracht Braunschweig noch live ansehen.

Sky Ticket könnt Ihr in unterschiedlichen Paketen erwerben - das billigste kostet 9,99 Euro im Monat. Hier findet Ihr weitere Infos zu Sky Ticket.

FC St. Pauli vs. Eintracht Braunschweig heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellung

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird heute etwa gegen 19.30 Uhr der Fall sein.

FC St. Pauli vs. Eintracht Braunschweig heute: Die Highlights der 2. Bundesliga bei DAZN

Ihr hattet keine Möglichkeit, das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Eintracht Braunschweig live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Bei diesem Problem kann Euch DAZN helfen. Bei dem Streamingdienst findet Ihr etwa 40 Minuten nach Spielende die Highlights aller Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga. So könnt Ihr Euch die besten Szenen, und hoffentlich viele Tore, im Nachhinein ansehen.

DAZN zeigt neben Highlights aus den beiden obersten deutschen Spielklasse noch allerlei Live-Fußball. Ausgewählte Spiele aus der Bundesliga und der Champions League gehören ebenso zum Programm wie die Serie A, La Liga und die Ligue 1. Auch Nicht-Fußball-Fans kommen bei DAZN mit US Sport, Kampfsport, Tennis, Darts und noch vielem mehr voll auf ihre Kosten.

Das alles gibt es im ersten Monat kostenlos. Anschließend zahlt Ihr entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

Hier geht's zum Gratismonat!

FC St. Pauli vs. Eintracht Braunschweig heute im LIVE-TICKER: Goal

Im kostenlosen LIVE-TICKER hält Euch Goal über alle Geschehnisse aus Hamburg zeitnah auf dem Laufenden. Schaut doch mal rein!

FC St. Pauli vs. Eintracht Braunschweig: Die Übertragungen im Überblick