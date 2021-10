In der 2. Bundesliga spielen am Sonntag der FC St. Pauli und Dynamo Dresden gegeneinander, hier gibt's alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Vor dem Start des 9. Spieltags in der 2. Bundesliga stempeln wir dieses heutige Sonntagsspiel als Spitzenspiel ab: Der FC St. Pauli (2.) empfängt Aufsteiger Dynamo Dresden (5.) um 13.30 Uhr am Millerntor.

Beide Teams sind sehr gut in die neue Saison gestartet, auch wenn die 2. Liga natürlich wieder einmal nur so vor Ausgeglichenheit strotzt. Dennoch sind die Hamburger - heute Gastgeber dieses interessanten Matches - mit 16 Punkten aus acht Spielen momentan nur knapp Zweiter hinter dem SSV Jahn Regensburg.

Dynamo dagegen hat 13 Punkte auf dem Konto stehen. Vergangenes Wochenende feierten beide Mannschaften einen souveränen Erfolg: Dynamo rang Absteiger Werder Bremen beim 3:0 die Punkte ab, St. Pauli entführte aus Karlsruhe die Punkte (3:1-Sieg). Wer hat heute die Nase vorne?

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Goal liefert alle Infos zu den Aufstellungen, der Übertragung und vielem mehr.

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden: Die 2. Bundesliga in der Übersicht

Spiel FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden Wettbewerb 2. Bundesliga, 9. Spieltag Datum 3. Oktober 2021, 13.30 Uhr Ort Millerntor-Stadion, Hamburg-St. Pauli

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden live im TV sehen: So wird die 2. Liga am Sonntag übertragen

Acht Spieltage ist die Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga schon wieder alt. Sicherlich werden einige Fans die veränderte Rechtelage in der 2. Liga bereits bemerkt haben. Seit dieser Saison ist nämlich auch das Free-TV wieder eine Option, wie Ihr die Spiele live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Allerdings geht es dabei nur um ein einziges Spiel am Wochenende, der Rest wird nach wie vor live im Fernsehen und auch im Streamingbereich von Sky gezeigt / übertragen. Was genau trifft auf FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden zu?

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden heute live im TV auf Sky: So sehen die Rechte aus

Die wichtigste Information vorab: FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden kommt heute live im Pay-TV auf Sky. Der Sender zeigt alle Duelle am Sonntag im Fernsehen - für Abonnenten zumindest. Das Free-TV ist in "Person" von Sport1 am Samstagabend im Bilde - denn zur neuen Anstoßzeit um 20.30 Uhr überträgt Sport1 das jeweilige Spiel in voller Länge (co-exklusiv zu Sky).

Für den gesamten Freitag, die Nachmittagsspiele am Samstag und den ganzen Sonntag ist aber weiterhin Sky zuständig. Die Übertragung zu FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden heute gibt es im Einzelspiel und in der Konferenz.

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden heute im TV bei Sky: Die Details

Wie bereits erwähnt wird es am Sonntag allerdings schwierig, das Duell der beiden Teams mit imposanten Fanlagern live im TV zu sehen, wenn Ihr kein Abo bei Sky habt. Dieses müsst Ihr schon vorab abgeschlossen haben, sonst wird das Spiel für Euch nicht in bester Sendequalität übertragen.

Auf der Homepage von Sky gibt es zahlreiche Abonnements zu kaufen , da bleibt die Qual der Wahl.

Übertragung: 13 Uhr

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 HD

Anpfiff: 13.30 Uhr

Konferenz: 13 | Sky Sport Bundesliga 1 HD

Kommentar: Markus Gaupp

Teaser: St. Pauli macht Druck: Die "Kiezkicker" fuhren mit dem 3:1 beim KSC den fünften Sieg ein und rangieren auf Platz zwei. Dresden will die Erfolgsserie aber nun stoppen.

Wenn Ihr das Spiel dagegen nicht im Fernsehen schauen wollt, dann gibt es eine Alternative, die sich lohnt. Denn im LIVE-STREAM kommt FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden ebenfalls.

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Für eine Übertragung von FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden im Fernsehen ist ein Sky-Abo vonnöten, im Internet könnt Ihr mit einem Sky-Abonnement auf Sky Go mit dabei sein. Die Streamingwelt von Sky könnt Ihr mit einer bei Eurer Anmeldung bereitgestellten Login-Kombination nutzen.

Dort laufen die vollen 90 Minuten von Dresdens Gastspiel in Hamburg im LIVE-STREAM. Zahlen müsst Ihr dafür nichts zusätzlich. Wenn Ihr allerdings kein Sky-Kunde seid, dann könnt Ihr auf das Sky Ticket zurückgreifen.

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden heute live auf Sky Ticket: Der LIVE-STREAM

Sky Ticket bietet einen besonderen Service und eine Alternative zu einem eigenen, langfristigen Sky-Abonnement. Mit dem Ticket seid Ihr in der Lage, für einen bestimmten Zeitraum Sport, Serien und Filme im LIVE-STREAM zu sehen, ohne dass Ihr Euch für einen längeren Zeitraum bindet.

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden wird auch hier übertragen - in voller Länge im Einzelspiel und auch in der Konferenz. Das Sky Ticket könnt Ihr buchen, wann und wo Ihr wollt.

Am 19. September fand auf dem Gelände des @SCBOREADresden in gemeinsamer Regie mit dem Grundlagenbereich der SG Dynamo Dresden die zweite Auflage der im Rahmen des „Dresdner Weges" durchgeführten Funino-Turniere statt.

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden heute live - die Aufstellungen:

Aufstellung FC St. Pauli: Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Aremu, Irvine, Hartel, Buchtmann - Burgstaller, Kyereh.

Hartel#fcsp | #fcspsgd pic.twitter.com/7ixdJVjHT3 — FC St. Pauli (@fcstpauli) October 3, 2021

Aufstellung Dynamo Dresden: K. Broll - Becker, Sollbauer, Akoto, C. Löwe - Y. Stark, Mörschel, Kade, Daferner - M. Schröter, Königsdörffer.

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden heute live verpasst? Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal

In der 2. Bundesliga geht es am Sonntag heiß her. Nicht nur gastiert Dynamo Dresden beim FC St. Pauli am Millerntor, auch der FC Schalke 04 (gegen Ingolstadt) und der SV Darmstadt 98 (in Sandhausen) sind im Einsatz. Wenn Ihr eines dieser Spiele nicht live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, dann könnt Ihr einen LIVE-TICKER nutzen.

Dieser ist kostenlos und enthält alle Infos, die Ihr auch im Fernsehen oder am Laptop bekommen würdet. Hier geht es direkt zum LIVE-TICKER zu FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden.

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden heute live: Die Aufstellung zur 2. Bundesliga

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden: Die Übertragung heute live im TV und LIVE-STREAM