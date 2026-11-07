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Schweiz Super League
team-logoFC St. Gallen
Sitterstadion
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FC St. Gallen vs. FC Lugano heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

FC St. Gallen - FC Lugano
FC St. Gallen
FC Lugano
Schweiz Super League

In der Schweiz Super League spielt FC St. Gallen gegen FC Lugano. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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FC St. Gallen vs. FC Lugano: Anstoßzeit

crest
Schweiz Super League - Spielwoche 13
Sitterstadion

Im Sitterstadion in St. Gallen empfängt der FC St. Gallen den Tabellenführer FC Lugano in der Schweizer Super League. Das Duell zweier Klubs, die sich in sehr unterschiedlichen Phasen der Saison befinden, verspricht eine interessante Partie.

St. Gallen rangiert nach aktuellem Stand auf Platz fünf der Tabelle und sucht nach Konstanz. Trainer Enrico Maassen muss seine Mannschaft nach einem durchwachsenen Lauf wieder in die Spur bringen.

FC Lugano reist dagegen in Topform nach St. Gallen. Die Tessiner führen die Super League an und haben zuletzt eindrucksvoll bewiesen, dass sie in dieser Saison ernstzunehmen sind.

Unter Coach Mattia Croci-Torti hat Lugano eine bemerkenswerte Serie aufgebaut. Zuletzt gewann das Team auswärts gegen den FC Basel 1893 mit 2:1 und überzeugte auch in der Conference League mit einem 5:2-Auswärtssieg gegen Getafe.

Die Gäste kommen mit breiter Brust ins Sitterstadion. Ob St. Gallen im eigenen Stadion dagegen halten kann, wird sich zeigen. Alle Infos zur Übertragung des Spiels gibt es hier.

Themen der Woche: Was war bei FC St. Gallen und FC Lugano los?

FC St. Gallen kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage stehen zu Buche, dazu ein Pokalspiel. Zuletzt besiegte das Team Servette FC mit 2:1 in der Super League. Davor gab es ein 2:0 gegen BSC Young Boys, allerdings auf der Verliererseite. Insgesamt zeigt die Form eine Mannschaft, die Siege holen kann, aber noch nicht konstant genug ist.

FC Lugano präsentiert sich dagegen in herausragender Verfassung mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war ein 3:0 gegen FK Kauno Žalgiris in der Conference League, gefolgt von einem 2:1-Sieg gegen FC Basel 1893 in der Super League. Dazu kommt das beeindruckende 5:2 auswärts bei Getafe. Lugano ist das formstärkste Team dieser Begegnung.

GAL

GAL - Form

SCB
U3-3
LAU
S1-0
RAP
S0-2
YB
N2-0
SER
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LUG

LUG - Form

PUF
S0-4
GET
S2-5
THU
S2-3
BAS
S2-1
KZA
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
17/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

FC St. Gallen vs. FC Lugano: Aufstellungen

FC St. Gallen vs FC Lugano Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • E. Maassen

FC St. Gallen vs. FC Lugano: Form

GAL

GAL - Form

SCB
U3-3
LAU
S1-0
RAP
S0-2
YB
N2-0
SER
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LUG

LUG - Form

PUF
S0-4
GET
S2-5
THU
S2-3
BAS
S2-1
KZA
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
17/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

FC St. Gallen vs. FC Lugano: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC St. GallenUnentschiedenFC Lugano
3
1
1
Schweiz Super League
FC Lugano badge
FC Lugano
LUG
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FC St. Gallen
GAL
1
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FC St. Gallen
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2
END
Schweiz Super League
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FC St. Gallen
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1
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Schweiz Super League
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FC Lugano
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GAL
3
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Schweiz Super League
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FC St. Gallen
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1
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FC Lugano
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0
END
8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

FC St. Gallen vs. FC Lugano: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC LuganoFC LuganoLUG
1211103610+2634
S
S
S
S
S
2
BSC Young BoysBSC Young BoysYB
138414125+1628
S
N
S
S
S
3
FC SionFC SionSIO
138232918+1126
S
U
S
N
U
4
FC ZürichFC ZürichZUR
126242526-120
S
S
S
U
S
5
FC St. GallenFC St. GallenGAL
126151922-319
S
N
S
S
N
6
Servette FCServette FCSER
125161716+116
N
S
S
N
S
7
FC Basel 1893FC Basel 1893BAS
124261822-414
N
U
N
N
S
8
FC LuzernFC LuzernLUZ
133462128-713
N
U
N
N
S
9
FC ThunFC ThunTHU
124172434-1013
S
N
N
S
N
10
FC VaduzFC VaduzVAD
133192429-510
N
U
N
S
N
11
Grasshopper ClubGrasshopper ClubGRA
122461528-1310
U
U
N
N
N
12
FC Lausanne-SportFC Lausanne-SportLAU
121381122-116
N
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

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