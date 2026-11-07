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FC St. Gallen vs. FC Lugano: Anstoßzeit

Schweiz Super League - Spielwoche 13 8. Nov. 2026 - 08:00 Sitterstadion

Im Sitterstadion in St. Gallen empfängt der FC St. Gallen den Tabellenführer FC Lugano in der Schweizer Super League. Das Duell zweier Klubs, die sich in sehr unterschiedlichen Phasen der Saison befinden, verspricht eine interessante Partie.

St. Gallen rangiert nach aktuellem Stand auf Platz fünf der Tabelle und sucht nach Konstanz. Trainer Enrico Maassen muss seine Mannschaft nach einem durchwachsenen Lauf wieder in die Spur bringen.

FC Lugano reist dagegen in Topform nach St. Gallen. Die Tessiner führen die Super League an und haben zuletzt eindrucksvoll bewiesen, dass sie in dieser Saison ernstzunehmen sind.

Unter Coach Mattia Croci-Torti hat Lugano eine bemerkenswerte Serie aufgebaut. Zuletzt gewann das Team auswärts gegen den FC Basel 1893 mit 2:1 und überzeugte auch in der Conference League mit einem 5:2-Auswärtssieg gegen Getafe.

Die Gäste kommen mit breiter Brust ins Sitterstadion. Ob St. Gallen im eigenen Stadion dagegen halten kann, wird sich zeigen. Alle Infos zur Übertragung des Spiels gibt es hier.

Themen der Woche: Was war bei FC St. Gallen und FC Lugano los?

FC St. Gallen kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage stehen zu Buche, dazu ein Pokalspiel. Zuletzt besiegte das Team Servette FC mit 2:1 in der Super League. Davor gab es ein 2:0 gegen BSC Young Boys, allerdings auf der Verliererseite. Insgesamt zeigt die Form eine Mannschaft, die Siege holen kann, aber noch nicht konstant genug ist.

FC Lugano präsentiert sich dagegen in herausragender Verfassung mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war ein 3:0 gegen FK Kauno Žalgiris in der Conference League, gefolgt von einem 2:1-Sieg gegen FC Basel 1893 in der Super League. Dazu kommt das beeindruckende 5:2 auswärts bei Getafe. Lugano ist das formstärkste Team dieser Begegnung.

FC St. Gallen vs. FC Lugano: Aufstellungen

FC St. Gallen vs. FC Lugano: Form

FC St. Gallen vs. FC Lugano: Bilanz direkte Duelle

FC St. Gallen vs. FC Lugano: Die Tabellen