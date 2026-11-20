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FC Sion vs. Servette FC: Anstoßzeit

Schweiz Super League - Spielwoche 14 21. Nov. 2026 - 14:30 Stade Tourbillon

Im Stade Tourbillon empfängt FC Sion den Servette FC zum Walliser Derby in der Schweizer Super League. Beide Mannschaften treffen in einer Phase aufeinander, in der die Tabellensituation für unterschiedliche Vorzeichen sorgt.

Sion steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und geht als formstarkes Team in diese Partie. Die jüngsten Ergebnisse sprechen für eine Mannschaft, die Selbstvertrauen getankt hat und zu Hause schwer zu schlagen ist.

Servette reist als Sechster aus Genf an. Trainer Jocelyn Gourvennec muss eine Mannschaft stabilisieren, die zuletzt unbeständig agierte und Punkte gegen direkte Konkurrenten liegen ließ.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs hat in dieser Saison bereits Geschichte geschrieben: Beim Hinspiel in Genf setzte sich Servette deutlich mit 3:0 durch. Sion wird auf Revanche aus sein.

Unter Didier Tholot hat Sion eine klare Spielidee entwickelt, die in den vergangenen Wochen Früchte trug. Das Heimspiel gegen Servette bietet die nächste Gelegenheit, den dritten Platz zu festigen.

Alles Wissenswerte zu Übertragung, Livestream und Anstoßzeit gibt es nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei FC Sion und Servette FC los?

FC Sion kommt mit starkem Rückenwind in diese Partie. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte Sion drei Siege und ein Unentschieden bei einer Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft auswärts gegen FC Vaduz deutlich mit 4:0. Auch der 1:0-Sieg gegen FC Lausanne-Sport unterstreicht die Stabilität in der Defensive. Lediglich die 0:3-Niederlage gegen Servette trübt die Bilanz der jüngsten Wochen.

Servette präsentiert sich weniger konstant. Zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage stehen in den letzten fünf Pflichtspielen zu Buche. Das 0:0 zuletzt gegen FC Zürich war das zweite Spiel in Folge ohne eigenen Treffer in der Liga. Der 2:1-Sieg gegen FC Vaduz bleibt der letzte Dreier in der Meisterschaft.

FC Sion vs. Servette FC: Aufstellungen

FC Sion vs. Servette FC: Form

FC Sion vs. Servette FC: Bilanz direkte Duelle

FC Sion vs. Servette FC: Die Tabellen