Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Schweiz Blue Sport

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Wann ist Anstoß bei FC Sion gegen BSC Young Boys?

Schweiz Super League - Spielwoche 15 29. Nov. 2026 - 10:30 Stade Tourbillon

Im Stade Tourbillon in Sion kommt es in der Schweizer Super League zum Duell zwischen dem Tabellendritten FC Sion und dem Zweiten BSC Young Boys. Zwei Teams aus dem oberen Tabellenbereich treffen aufeinander.

FC Sion geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Die Mannschaft von Didier Tholot gewann zuletzt 2:0 gegen Servette und holte aus den vergangenen fünf Pflichtspielen vier Siege und ein Remis.

Besonders die Defensive überzeugt. Nur ein Gegentor in fünf Spielen spricht für die Stabilität der Walliser.

BSC Young Boys reist mit einem knappen 3:2 gegen Thun im Gepäck an. Gerardo Seoanes Team gewann drei der letzten fünf Partien, kassierte aber beim 3:5 gegen den FC Zürich fünf Gegentore.

Die Offensive trifft also, die Abwehr gibt Anlass zu Fragen. Gegen die heimstarke Defensive aus Sion wird sich zeigen, welche Seite sich durchsetzt.

Die direkten Duelle der vergangenen Monate waren ausgeglichen und torreich. Wer das Spiel verfolgen möchte, findet im Folgenden alle Informationen zur Übertragung.

Was war zuletzt bei FC Sion und BSC Young Boys los?

FC Sion blieb in den letzten fünf Pflichtspielen ungeschlagen und kommt auf vier Siege, ein Remis und keine Niederlage. Zuletzt gewann das Team 2:0 gegen Servette, zuvor siegte es 4:0 beim FC Vaduz. Insgesamt erzielte Sion zehn Tore und kassierte nur eines, viermal blieb die Mannschaft ohne Gegentor.

BSC Young Boys verbucht in den jüngsten fünf Partien drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt gelang ein 3:2 gegen den FC Thun, eine Woche zuvor stand ein 0:0 im Testspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy. Dem 3:5 gegen den FC Zürich folgte ein 3:2 beim FC Luzern. Die Bilanz lautet 11 erzielte Tore bei 9 Gegentoren.

Wie stellen FC Sion und BSC Young Boys auf?

In welcher Form sind FC Sion und BSC Young Boys?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wie stehen FC Sion und BSC Young Boys in der Tabelle?