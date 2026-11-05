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La Liga
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Estadio R. Sanchez Pizjuan
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FC Sevilla vs. Deportivo Alaves heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

FC Sevilla - Deportivo Alaves
FC Sevilla
Deportivo Alaves
La Liga

In der La Liga spielt FC Sevilla gegen Deportivo Alaves. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Anstoßzeit

crest
La Liga - Spielwoche 12
Estadio R. Sanchez Pizjuan

FC Sevilla empfängt Deportivo Alavés im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla zum LaLiga-Duell. Beide Mannschaften befinden sich in unterschiedlichen Ausgangssituationen und haben in den vergangenen Wochen gegensätzliche Entwicklungen durchgemacht.

Sevilla steht in der Tabelle auf Rang sechs, kämpft jedoch mit Formschwankungen. Die zuletzt deutliche 1:3-Niederlage gegen Getafe hat die Stimmung rund um den Klub getrübt, nachdem zuvor Siege gegen Osasuna und Sporting Hortaleza für kurze Aufbruchsstimmung gesorgt hatten.

Die Mannschaft von Trainer Luis Garcia hat in der Defensive zuletzt Anfälligkeiten gezeigt. Eine 4:1-Niederlage gegen Real Madrid sowie ein 3:3 gegen Levante verdeutlichen, dass Sevilla in der Lage ist, Spiele zu verschenken, wenn die Konzentration nachlässt.

Alavés hingegen reist als Tabellenelfter nach Sevilla und befindet sich in einer schwierigen Phase. Das 1:6-Debakel gegen FC Barcelona am vergangenen Spieltag war ein harter Rückschlag für die Mannschaft von Quique Sanchez Flores, die zuletzt keinen einzigen LaLiga-Sieg aus fünf Spielen holen konnte.

Dennoch ist Alavés kein Gegner, den Sevilla unterschätzen darf. Die Basken sind in der Lage, Partien eng zu gestalten, wie das torlose Remis gegen Athletic Bilbao und das 1:1 gegen Málaga gezeigt haben.

Wer das Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei FC Sevilla und Deportivo Alaves los?

Sevilla kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Getafe in der LaLiga. Davor gab es ein 4:1 gegen Real Madrid zu verkraften, während ein 2:0-Sieg gegen Osasuna und ein Pokalsieg gegen Sporting Hortaleza positive Ausreißer darstellten. Insgesamt erzielte Sevilla in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte zwölf.

Alavés hat aus den letzten fünf LaLiga-Spielen keinen Sieg geholt und weist eine Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:6 gegen FC Barcelona. Davor gab es ein 1:1 gegen Málaga und eine 1:2-Niederlage gegen Celta Vigo. Alavés erzielte in diesem Zeitraum vier Tore und kassierte elf.

SEV

SEV - Form

LEV
U3-3
RMA
N4-1
OSA
S2-0
SHO
S0-3
GET
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
10/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ALA

ALA - Form

ATH
U0-0
ATM
N1-2
CEL
N2-1
MAL
U1-1
BAR
N6-1
Tor erzielt (kassiert)
4/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Aufstellungen

FC Sevilla vs Deportivo Alaves Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
FC Sevilla crest
FC Sevilla
SEV
Aufstellung
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
5-3-2
O. VlachodimosO. VlachodimosAndrés CastrinAndrés CastrinG. SuazoG. SuazoJ. IglesiasJ. IglesiasK. SalasK. SalasF. CorreiaF. CorreiaL. AgoumeL. AgoumeY. FofanaY. FofanaC. EjukeC. EjukeL. StassinL. Stassinteam-logoR. UreA. SiveraA. SiveraNicolás ValentiniNicolás Valentiniteam-logoV. KoskiÁngel PérezÁngel PérezN. TenagliaN. TenagliaA. RebbachA. RebbachPablo IbánezPablo IbánezA. BlancoA. BlancoDenis SuárezDenis SuárezL. BoyeL. BoyeA. MartinezA. Martinez
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
4-4-2
FC Sevilla

Startelf

Deportivo Alaves

Trainer

  • L. Garcia
  • Q. Sanchez Flores

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Form

SEV

SEV - Form

LEV
U3-3
RMA
N4-1
OSA
S2-0
SHO
S0-3
GET
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
10/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ALA

ALA - Form

ATH
U0-0
ATM
N1-2
CEL
N2-1
MAL
U1-1
BAR
N6-1
Tor erzielt (kassiert)
4/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC SevillaUnentschiedenDeportivo Alaves
1
2
2
La Liga
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
END
Spanien Copa del Rey
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
0
END
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
2
END
La Liga
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
END
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
1
END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
1110014612+3430
S
N
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
S
S
S
S
N
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
S
U
N
S
U
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
N
S
S
S
S
6
FC SevillaFC SevillaSEV
115241719-217
N
S
N
U
N
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
S
S
N
U
U
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
S
N
U
N
U
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
113351515012
N
S
U
N
S
10
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
N
U
S
U
S
11
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
N
U
N
N
U
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
S
N
U
U
S
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
S
N
U
N
S
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
S
N
N
U
N
15
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
113261122-1111
N
N
S
N
U
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
N
S
N
U
N
17
ElcheElcheELC
112451418-410
N
S
U
U
S
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
N
N
S
U
U
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
S
N
U
U
N
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
N
U
N
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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