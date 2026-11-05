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FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Anstoßzeit

La Liga - Spielwoche 12 6. Nov. 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

FC Sevilla empfängt Deportivo Alavés im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla zum LaLiga-Duell. Beide Mannschaften befinden sich in unterschiedlichen Ausgangssituationen und haben in den vergangenen Wochen gegensätzliche Entwicklungen durchgemacht.

Sevilla steht in der Tabelle auf Rang sechs, kämpft jedoch mit Formschwankungen. Die zuletzt deutliche 1:3-Niederlage gegen Getafe hat die Stimmung rund um den Klub getrübt, nachdem zuvor Siege gegen Osasuna und Sporting Hortaleza für kurze Aufbruchsstimmung gesorgt hatten.

Die Mannschaft von Trainer Luis Garcia hat in der Defensive zuletzt Anfälligkeiten gezeigt. Eine 4:1-Niederlage gegen Real Madrid sowie ein 3:3 gegen Levante verdeutlichen, dass Sevilla in der Lage ist, Spiele zu verschenken, wenn die Konzentration nachlässt.

Alavés hingegen reist als Tabellenelfter nach Sevilla und befindet sich in einer schwierigen Phase. Das 1:6-Debakel gegen FC Barcelona am vergangenen Spieltag war ein harter Rückschlag für die Mannschaft von Quique Sanchez Flores, die zuletzt keinen einzigen LaLiga-Sieg aus fünf Spielen holen konnte.

Dennoch ist Alavés kein Gegner, den Sevilla unterschätzen darf. Die Basken sind in der Lage, Partien eng zu gestalten, wie das torlose Remis gegen Athletic Bilbao und das 1:1 gegen Málaga gezeigt haben.

Wer das Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei FC Sevilla und Deportivo Alaves los?

Sevilla kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Getafe in der LaLiga. Davor gab es ein 4:1 gegen Real Madrid zu verkraften, während ein 2:0-Sieg gegen Osasuna und ein Pokalsieg gegen Sporting Hortaleza positive Ausreißer darstellten. Insgesamt erzielte Sevilla in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte zwölf.

Alavés hat aus den letzten fünf LaLiga-Spielen keinen Sieg geholt und weist eine Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:6 gegen FC Barcelona. Davor gab es ein 1:1 gegen Málaga und eine 1:2-Niederlage gegen Celta Vigo. Alavés erzielte in diesem Zeitraum vier Tore und kassierte elf.

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Aufstellungen

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Form

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Bilanz direkte Duelle

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Die Tabellen