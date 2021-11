FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Champions League

Auf den VfL Wolfsburg wartet am 5. Spieltag der Champions League in Gruppe G eine enorm wichtige Partie beim spanischen Vertreter FC Sevilla. Anstoß der Begegnung ist am 23. November um 21.00 Uhr im traditionsreichen Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Wie Ihr das Königsklassen-Match live im Free-TV oder LIVE-STREAM sehen könnt und wo Ihr die Highlights findet, hat GOAL Euch nachfolgend zusammengefasst.

Sevilla vs. Wolfsburg: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Seit dem Trainerwechsel von Mark van Bommel zu Florian Kohfeldt läuft es auf nationalem und internationalem Parkett deutlich besser beim VfL Wolfsburg. Dank des wichtigen 2:1-Erfolgs über RB Salzburg haben die Niedersachsen nach wie vor Chancen auf das Champions-League-Achtelfinale. Um einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase zu machen, wäre ein Sieg in Andalusien Gold wert. Derzeit rangieren die Wolfsburger auf dem dritten Rang mit fünf Zählern.

Doch die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui wird es der Kohfeldt-Elf alles andere als einfach machen, die drei Zählern mit nach Deutschland zu bringen. Schließlich kämpft auch der Drittplatzierte aus LaLiga noch um das Weiterkommen in der Champions League. Zwar konnte der FC Sevilla in der laufenden Königsklasse-Saison noch keinen Sieg einfahren und steht auf dem vierten Platz in Gruppe G, mit drei Remis aus vier Partien ist aber noch alles möglich.

Welches der beiden Teams macht am kommenden Dienstag mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale? Oder endet die Partie erneut mit einem Unentschieden, wie es bereits im Hinspiel beim 1:1 der Fall war? Dies entscheidet sich am 23. November ab 21.00 Uhr - wie Ihr live dabei sein könnt, erfahrt Ihr nachfolgend.

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg: Die Champions-League-Partie in der Übersicht

Begegnung: FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg

Wettbewerb: Champions League, 5. Spieltag

Datum: 23. November, 21.00 Uhr

Austragungsort: Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla (Spanien)

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg: Läuft die Champions League live im Free-TV?

Noch vor einigen Jahren waren Champions-League-Partien mit deutscher Beteiligung im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, mittlerweile ist dies allerdings nicht mehr der Fall.

Auch das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Sevilla wird demzufolge nicht im Free-TV übertragen. Wollt Ihr das Spiel live und in voller Länge genießen, ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei einem Streamingdienst notwendig.

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg: Läuft die Champions League in dieser Saison auf Sky?

Für den VfL Wolfsburg ging es mit einer Menge Rückenwind in die Länderspielpause. Seit der Übernahme des Trainerpostens durch Florian Kohfeldt fuhren die Wölfe drei Erfolge in Serie ein und kassierten lediglich einen Gegentreffer. Am Wochenende folgte ein Remis gegen Arminia Bielefeld (2:2). Vor allem eine stabile Abwehr wird auch am Dienstag die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Gastspiel auf der Iberischen Halbinsel sein.

Um Euch live vom Wolfsburger Spiel unter dem Ex-Bremen-Coach zu überzeugen und die Partie in Sevilla auf dem Bildschirm zu genießen, müsst Ihr allerdings ein Abo abschließen. Jedoch nicht beim Münchner Pay-TV-Sender Sky, das Unternehmen aus Bayern hält keine Rechte mehr an den Übertragungen der Königsklasse.

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg: Die Champions League im LIVE-STREAM auf DAZN und Amazon Prime

In der Saison 2021/22 wird die Königsklasse des Fußballs von zwei Anbietern übertragen. DAZN zeigt fast alle Partien der Champions League im LIVE-STREAM, lediglich eine Begegnung mit deutscher Beteiligung am Dienstagabend wird nicht vom Streamingdienst übertragen. Ansonsten laufen die restlichen Dienstags- sowie alle Mittwochsspiele sowohl einzeln als auch in der Konferenz auf DAZN.

Das gilt allerdings nicht für das Duell der Wolfsburger mit dem FC Sevilla, dieses Match wird von Amazon Prime gezeigt. Um Zugang zur Live-Übertragung zu haben, ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig, das Ihr euch für 7,99 Euro monatlich oder 69 Euro jährlich sichert. Das Monatsabo ist darüber hinaus flexibel kündbar.

Seid Ihr registriert, steht Euch die Wahl des Endgerätes, auf dem Ihr schauen wollt, komplett offen. Der LIVE-STREAM von Prime Video funktioniert via Webbrowser, über den Smart-TV oder auch in der App auf Smartphone oder Tablet. Einzig eine stabile Internetverbindung ist unumgänglich.

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg: Highlights und LIVE-Ticker zur Champions League

Sichert sich der VfL einen wichtigen Dreier, oder fährt das Team von Trainer Lopetegui den ersten CL-Sieg der laufenden Saison ein? Solltet ihr das Spiel nicht in voller Länge verfolgen können, greift auf die Highlights zurück. Diese erscheinen beispielsweise am Mittwochabend um 23.00 Uhr im Free-TV im Rahmen des ZDF-Sportstudios und sind auch bei Prime Video sowie DAZN auf Abruf verfügbar.

Falls Ihr in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben wollt, werft einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL. Dort halten wir Euch auf dem aktuellsten Stand und Ihr verpasst keinen Treffer.

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg: Die Übertragung der Champions League in der Übersicht

Begegnung FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb Champions League, 5. Spieltag Start der Übertragung 23. November, 19.30 Uhr FREE-TV - LIVE-STREAM Prime Video Highlights Prime Video, Sportstudio, DAZN LIVE-TICKER Goal

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg: Die Aufstellungen

Sobald die beiden Trainer ihre jeweilige Startelf bekanntgeben, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle.