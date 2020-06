FC Sevilla vs. Real Betis: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung, Highlights - die Übertragung zum Re-Start von LaLiga

LaLiga ist zurück - FC Sevilla vs. Real Betis. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten heute live im TV und LIVE-STREAM.

Spaniens nimmt nach der Coronapause ihren Spielbetrieb wieder auf. In Sevilla kommt es zum Derby zwischen dem und . Anpfiff ist heute um 22 Uhr.

In geht es am Donnerstag erstmals wieder im Profifußball um Punkte. Im Ramon Sanchez Pizjuan kommt es zum Stadtderby. Der FC Sevilla steht auf Platz drei der Tabelle und könnte sich damit direkt für die qualifizieren. Aber die Konkurrenz wird trotz der langen Pause nicht schlafen, , der und wollen ebenfalls direkt in die Königsklasse.

Auf der Gegenseite muss Real Betis um den Klassenerhalt kämpfen. Auf Platz zwölf liegend wollen die Grün-Weißen schnell Punkte sammeln, um nicht mehr ganz unten reinzurutschen. Im Moment hat man ein Sechs-Punkte-Polster auf Platz 16.

FC Sevilla vs. Real Betis heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Begegnung aus LaLiga. Außerdem: Aufstellung und Highlights zur Partie.

FC Sevilla vs. Real Betis: Das Duell zum LaLiga-Restart in der Übersicht

Duell FC Sevilla vs. Real Betis Datum Donnerstag, 11. Juni 2020 (22 Uhr) Ort Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla Zuschauer 43.833 Plätze (keine Zuschauer, Geisterspiel)

FC Sevilla vs. Real Betis heute live im TV sehen: Wer zeigt / überträgt den Re-Start in LaLiga?

Die Pause in der spanischen Top-Liga war lang, eine Frage ist aber die gleiche geblieben: Wo kommt LaLiga heute live im TV und wer zeigt FC Sevilla vs. Real Betis in voller Länge im Fernsehen?

Auf diese eine Frage gibt es leider noch die gleiche Antwort, die auch vor der Corona-Unterbrechung so hingenommen werden musste. Das Free-TV und auch das deutsche Pay-TV haben keine Live-Bilder von den Spielen aus der spanischen Liga. Hier seht Ihr auf einen Blick, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

FC Sevilla vs. Real Betis wird heute deswegen nicht live im TV gezeigt. Ihr müsst Euch also eine Alternative suchen, welche sich am schnellsten im Internet findet. Eine wichtige Option könnt Ihr dennoch nutzen, um die vollen 90 Minuten von FC Sevilla vs. Real Betis auf einem Smart-TV zu sehen. Details folgen im nächsten Abschnitt.

FC Sevilla vs. Real Betis heute im LIVE-STREAM sehen: Diese Optionen gibt es

Der FC Sevilla spielt um die Königsklasse, Real Betis dagegen will nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wie laufen die vollen 90 Minuten heute live im Stream? Wir verraten es Euch. Ihr habt an diesem Donnerstag gleich mehrere Optionen, die ganze Begegnung zu sehen.

Wir stellen Euch vor, wer die Partie zeigt und wie sie in voller Länge im LIVE-STREAM läuft.

FC Sevilla vs. Real Betis heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Die kostenlose Übertragung

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN hat die Begegnung am späten Donnerstagabend im LIVE-STREAM im Angebot. DAZN zeigt die Partie in voller Länge und auch noch gratis. Das liegt daran, dass sich jeder Interessent als Neukunde dort anmelden und einen Gratismonat abstauben kann. Hier gibt es eine Übersicht über das DAZN-Programm.

Mit diesem seht Ihr FC Sevilla vs. Real Betis heute kostenlos live im Stream, wenn um 22 Uhr der Anpfiff ertönt.

Diese Late-Night-Kicks seht ihr in den kommenden Tagen live auf #DAZN. ⚽️❤️ pic.twitter.com/GcxfriWYuo — DAZN DE (@DAZN_DE) June 9, 2020

FC Sevilla vs. Real Betis heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Das Team

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Jan Platte

Experte: Jonas Hummels

Übertragungsbeginn: 21.45 Uhr

FC Sevilla vs. Real Betis heute im LIVE-STREAM bei DAZN! Hier geht's zum Gratismonat

Ist dieser Gratismonat beendet, bekommt man für 11,99 Euro monatlich jede LaLiga-Partie live und in voller Länge zu sehen. Zudem gehören auch die Begegnungen der , der und sowie die Bundesliga-Highlights und auch die Champions League und zum Angebot des Streamingdienstes. Ihr schaut nicht nur Fußball? Auch die NBA, NHL, NFL und viele weitere Sportarten werden live gezeigt.

Ihr entscheidet Euch eines Tages, das Abo beenden zu wollen? Dann könnt Ihr jederzeit problemlos zum Monatsende kündigen.

FC Sevilla vs. Real Betis heute live im Stream auf dem Youtube-Kanal von DAZN sehen

Doch nicht nur zeigt / überträgt DAZN die vollen 90 Minuten heute live im Stream auf seiner Plattform, auch auf Youtube kommt das ganze Spiel live. Geht am Donnerstag um 22 Uhr einfach auf den Youtube-Kanal von DAZN und erlebt die ganze Partie in voller Länge.

Auch hier gilt: Die Übertragung von FC Sevilla vs. Real Betis ist kostenlos.

FC Sevilla vs. Real Betis heute live auf der Homepage von Goal.com

Auch Goal zeigt die Begegnung FC Sevilla vs. Real Betis heute live auf seiner Homepage, denn das LaLiga-Spiel wird dort via LIVE-STREAM integriert und ausgestrahlt.

Das ist dann die dritte Möglichkeit, wie Ihr Euch FC Sevilla vs. Real Betis heute live anschauen könnt.

FC Sevilla vs. Real Betis heute im LIVE-TICKER verfolgen: Den Re-Start von LaLiga erleben

Wer sich das Spiel heute nicht im LIVE-STREAM anschauen kann, muss natürlich trotzdem nichts von der Begegnung verpassen. Die Lösung ist der LIVE-TICKER von Goal zu FC Sevilla vs. Real Betis.

Hier gibt es bereits vor dem Anpfiff alle wissenswerten Fakten, damit Ihr einen genauen Überblick über die Situation bei beiden Klubs bekommt. Sobald der Ball rollt, bekommt Ihr die wichtigsten Events wie Tore, Karten und Wechsel in Echtzeit geliefert. Alle wichtige Spielszenen werden vom Tickerer für Euch ausführlich beschreiben, somit seid Ihr so nah wie möglich am Spielgeschehen dran.

FC Sevilla vs. Real Betis heute live: Die Aufstellungen beider Teams

Die Mannschaftsaufstellung vom FC Sevilla und die von Real Betis erscheint gegen 21 Uhr an genau dieser Stelle.

FC Sevilla vs. Real Betis heute live: Die Opta-Fakten vor dem Spiel

Nach dem 2:1-Hinspielsieg könnte Sevilla erstmals seit 2016/17 beide Saisonduelle mit Real Betis gewinnen.

Zu Hause gewann Sevilla fünf der vergangenen sechs LaLiga-Spiele gegen Real Betis, dazu gab es im Januar 2018 eine 3:5-Niederlage.

Sevilla gewann die vergangenen vier LaLiga-Derbies gegen Teams aus Andalusien, während Real Betis die vergangenen drei Derbies verlor, die letzten zwei unter Joan Francesc Ferrer "Rubi".

Sevilla verlor nur eines der vergangenen elf LaLiga-Spiele im Ramón Sánchez Pizjuán (sechs Siege, vier Remis): mit 1:2 im Dezember gegen Villarreal. Drei der vergangenen fünf Partien endeten allerdings remis (zwei Siege).

Real Betis gewann in dieser LaLiga-Saison nur eines der 13 Auswärtsspiele (sechs Remis, sechs Niederlagen) – so wenige Auswärtssiege waren es zu diesem Saisonzeitpunkt zuletzt 2013/14 (0).

Sevilla erzielte in den vergangenen vier LaLiga-Spielen mindestens zweiTore, einen längeren derartigen Lauf hatte Sevilla zuletzt im Herbst 2018 (sechs Spiele).

Nabil Fekir war an allen drei LaLiga-Auswärtstoren von Real Betis im Jahr 2020 direkt beteiligt (ein Tor, zwei Assists).

Sevillas Youssef En-Nesyri erzielte nur gegen Eibar mehr LaLiga-Tore (fünf) als gegen Real Betis (vier). Im Februar 2019 erzielte er für Leganés seinen einzigen LaLiga-Dreierpack gegen die Grün-Weißen.

Sevillas Lucas Ocampos traf in seinen vergangenen vier LaLiga-Spielen und könnte als erster Sevilla-Spieler seit Alvaro Negredo 2011 (sechs Spiele in Folge) in fünf LaLiga-Partien in Serie treffen.

Real Betis’ Joan Francesc Ferrer "Rubi" gewann keines seiner fünf LaLiga-Spiele als Trainer gegen Sevilla (ein Remis, vier Niederlagen), im Sanchez Pizjuán gab es ein Remis und zwei Niederlagen.