Wer zeigt / überträgt FC Sevilla gegen Inter Mailand live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zum Finale der Europa League

Goal verrät Euch, wo Ihr das Finale der Europa League zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand am Freitag im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Das Finale der gehört zu den größten Sportereignissen des Jahres und verspricht auch in dieser Saison mit der Begegnung zwischen dem und große Spannung. Anstoß ist um 21 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Der FC Sevilla hatte in den letzten Jahres sowas wie ein Abonnement auf die Europa League. Bei seinen fünf Teilnahmen am Finale ist der spanische Verein stets als Sieger vom Platz gegangen, zwischen 2014 und 2016 gewann Sevilla den Wettbewerb sogar dreimal in Folge.

Der letzte internationale Titel von Inter Mailand stammt aus dem Jahr 2010 mit dem Gewinn der . Trotzdem gehörte der italienische Verein in dieser Saison zu den größten Namen, die an der Europa League teilgenommen haben.

Mehr Teams

Kostenlos im LIVE-TICKER: FC Sevilla gegen Inter Mailand - wer gewinnt die Europa League?

Nachdem Inter Mailand die Saison in der nur einen Punkt hinter Meister Juventus auf dem zweiten Tabellenplatz beendet hatte, gehörten die Nerazzurri bereits zu Beginn des Finalturniers in Nordrhein-Westfalen zu den größten Favoriten auf den Titel.

Dieser Eindruck verfestigte sich durch das 5:0 im Halbfinale gegen , doch auch der FC Sevilla hat mit dem 2:1 gegen bewiesen, sich von großen Namen nicht einschüchtern zu lassen. Folgt am Freitag der nächste Triumph in Europa?

Wenn Ihr wissen möchtet, ob das Finale zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist, seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Europa League.

FC Sevilla gegen Inter Mailand: Das Finale der Europa League in der Übersicht

Duell FC Sevilla - Inter Mailand Datum 21. August 2020 | 21 Uhr Ort Rhein-Energie-Stadion, Köln Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

Quelle: Getty Images

Europa League: Wer zeigt / überträgt das Finale zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand im LIVE-STREAM?

DAZN hat sich die Übertragungsrechte an der Europa League gesichert. Beim Streamingdienst waren alle Spiele der bisherigen Saison zu sehen - und daran wird sich auch im Finale nichts ändern. Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand wird ebenfalls auf der Plattform übertragen.

Die Übertragung beginnt am Freitag schon eine Viertelstunde vor dem Anstoß. Um 20.45 Uhr begrüßen Euch Moderator Lukas Schönmüller und Experte Jonas Hummels zu den Vorberichten aus dem Rhein-Energie-Stadion in Köln. Danach übernimmt Kommentator Uli Hebel und führt Euch mit Hummels durch die kompletten 90 Minuten.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, braucht Ihr allerdings ein DAZN-Abonnement. Dieses kostet 11,99 Euro monatlich und enthält sowohl das Finale der Europa League als auch das der Champions League (nur in und Österreich).

Wenn Ihr Euch gleich für das Jahresabo entscheidet, könnt Ihr zudem ein bisschen Geld sparen. Diese Variante kostet nämlich einmalig 119,99 Euro - das sind knapp zehn Euro im Monat. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN.

Ihr seid Euch unsicher, ob sich ein DAZN-Abonnement für Euch lohnt und würdet das Angebot des Streamingdienstes zunächst gerne testen? DAZN bietet allen Neukunden einen kostenlosen Probemonat, mit dem Ihr das Programm zunächst vier Wochen ausprobieren könnt. Hier gibt's alle Informationen zum Gratismonat.

Kommen wir aber nochmals auf das Finale der Europa League zu sprechen: Den LIVE-STREAM von DAZN könnt Ihr über alle mobilen Geräte abrufen. Geht dafür auf die DAZN-Webseite oder installiert die kostenlose DAZN-App, die Euch im Google Play-Store und im App-Store zur Verfügung steht.

Das bedeutet aber nicht, dass Ihr das Duell zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand nicht auch auf Eurem Fernseher schauen könnt. Bei Smart-TV-Geräten reicht es schon, die DAZN-App zu installieren. Ansonsten lässt sich der Streamingdienst aber auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen.

Bild: Getty Images

FC Sevilla gegen Inter Mailand: Wird das Finale der Europa League auch im Free-TV gezeigt / übertragen?

Das Finale der Europa League zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand wird aber nicht nur beim Streamingdienst DAZN, sondern auch im Free-TV bei RTL übertragen. Schon in den vergangenen Runden war jeweils eine Begegnung entweder dort oder auf NITRO übertragen worden.

Am Freitag könnt Ihr Euch schon ab 20.15 Uhr von Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller auf das EL-Finale einstimmen lassen. Mit dem Anstoß übernehmen Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund das Mikrofon und werden Euch durch die kompletten 90 Minuten sowie eine mögliche Verlängerung begleiten.

Zudem hat Ihr über TV NOW auch die Möglichkeit, Euch das Aufeinandertreffen im LIVE-STREAM anzusehen. In der kostenlosen Variante könnt Ihr die Inhalte von RTL über Eurem Web-Browser streamen, die Sendung wird jedoch regelmäßig von Werbung unterbrochen. Nach Ausstrahlung ist das Europa-League-Finale mindestens sieben Tage online verfügbar.

Möchtet Ihr die Begegnung ohne zusätzliche Werbung genießen, müsst Ihr auf die Premium-Pakete von TV NOW umschwenken. Auch bei diesen Varianten ist der erste Monat kostenlos, danach kostet ein Abonnement entweder 4,99 oder 7,99 Euro. Beachtet jedoch, dass Ihr Euch für die Nutzung des Streamingdienstes zunächst registrieren müsst.

Wer zeigt / überträgt den FC Sevilla gegen Inter Mailand live? Die Opta-Fakten zur Partie

Der FC Sevilla und Inter Mailand treffen zum ersten Mal überhaupt in einem europäischen Wettbewerb aufeinander. Es ist das sechste Mal in elf Spielzeiten der UEFA Europa League, dass die beiden Mannschaften im Finale zum ersten Mal in einem europäischen Wettbewerb aufeinander treffen, zuletzt im Finale 2016, als Sevilla Liverpool mit 3:1 schlug.

Der FC Sevilla ist die erfolgreichste Mannschaft in der Geschichte des UEFA-Pokals/Europa League. Sie erreichte das Finale (sechsmal, einschließlich 2020) und gewann den Wettbewerb (fünfmal) – häufiger als jede andere Mannschaft.

Inter Mailand steht zum zehnten Mal in einem Europapokal-Finale – erstmals seit 2010. Damals gewann Inter das Champions-League-Finale gegen den mit 2:0. Inter ist der neunte Verein der zehn Europapokal-Finalteilnahmen vorweisen kann und der dritte italienische Verein nach dem AC Milan und (beide 14 Endspiele).

Der FC Sevilla gewann jedes der bisherigen fünf Europapokalfinale. Nur der (sechs Siege zwischen 1973 und 1984) und (neun Siege zwischen 1985 und 2018) gewannen mehr Finalspiele in Folge.

Inter Mailand gewann fünf Europa-League-Spiele in Folge. Sechs Europapokal-Siege in Folge gelangen den Nerazzurri, in einem Hauptbewerb, zuvor nur von Dezember 2009 bis April 2010 – damals in der Champions League.

Der FC Sevilla hat in der Geschichte des UEFA-Pokals/Europa League (sechs Siege, zwei Remis) jedes K.-o.-Duell gewonnen, wenn dieses in nur einem Spiel ausgetragen wurde – sechsmal in der reguären Spielzeit und zweimal im Efmeterschießen.

Antonio Conte und Julen Lopetegui stehen erstmals als Trainer in einem Europapokalfinale. Sie sind zwei von sechs Trainern, die mindestens zehn Spiele in der UEFA Europa League mit einer Siegquote von 70 Prozent oder mehr absolviert haben - Conte ist der zweitbeste (13 Spiele – Siegquote: 77 Prozent) und Lopetegui der viertbeste (elf Spiele – Siegquote: 73 Prozent).

Der FC Sevilla ist seit 20 Pflichtspielen ungeschlagen (elf Siege, neun Remis) – erstmals so lange in der Vereinsgeschichte der Andalusier. Nur Real Madrid blieb von allen -Teams in dieser Saison länger ungeschlagen (21 von Oktober 2019 bis Februar 2020).

Romelu Lukaku traf in zehn Europa-League-Spielen in Folge – als erster Spieler in der Europa League bzw. dem UEFA-Cup. Lukaku erzielte in dieser Saison 33 Pflichtspieltore. Der letzte Spieler der Nerazzurri, der dies schaffte, war Samuel Eto’o, dem 2010/11 sogar 37 Tore gelungen waren.

Im Halbfinale wurden Suso und Luuk de Jong der zehnte und elfte verschiedene Torschütze für Sevilla in dieser Saison der UEFA Europa League. Ohne Eigentorschützen hat nur Manchester United (zwölf) mehr verschiedene Torschützen in dieser EL-Saison.

Das EL-Finale zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand live sehen: Die Übertragung in der Übersicht