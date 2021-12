FC Sevilla vs. FC Barcelona live: LaLiga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In Spaniens LaLiga gehen einige Nachholspiele über die Bühne. Im Zuge dessen findet am Dienstag um 21.30 Uhr das Kräftemessen zwischen dem FC Sevilla und dem FC Barcelona statt. Hierbei empfängt der Zweite den Siebten, wobei die Andalusier und die Blaugrana 37 und 27 Punkte bislang mitnahmen.

Der FC Sevilla entschied fünf seiner letzten sieben Meisterschaftsspiele für sich. Die Punktverluste kamen in der zweiten November-Hälfte zustande. Hierbei erlebte das Team von Julen Lopetegui ein Heimremis gegen Deportivo Alaves und eine Auswärtsniederlage im Spitzenduell bei Real Madrid. Danach fädelten die Andalusier bisher drei Siege zuhause gegen den FC Villarreal, in Bilbao und am 18. Dezember daheim gegen Atletico Madrid (2:1) ein.

▶️ Así se vivió el #SevillaFCAtleti desde dentro. 🎥



¡𝗟𝗢𝗖𝗨𝗥𝗔 en el Ramón Sánchez-Pizjuán! ❤️#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 19, 2021

Die Gäste gewannen drei ihrer fünf Liga-Auftritte unter dem Anfang November verpflichteten Xavi. Im ersten Auftritt mit der Klublegende an der Seitenlinie gelang dem FC Barcelona ein Heimsieg gegen den Stadtrivalen Espanyol. Nach einem weiteren Dreier in Villarreal gab es zunächst eine Heimniederlage gegen Betis und ein Remis bei Osasuna. Am 18. Dezember kehrten die Blaugrana mit einem 3:2-Heimerfolg gegen Elche auf die Siegerstraße zurück.

Heute steigt in LaLiga das Nachholspiel FC Sevilla vs. FC Barcelona. Bei GOAL findet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Startformationen.

FC Sevilla vs. FC Barcelona: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Sevilla vs. FC Barcelona Datum: Dienstag, 21. Dezember 2021 Uhrzeit: 21.30 Uhr Stadion: Estadio Ramon Sanchez Pizjuan (Sevilla)

FC Sevilla gegen den FC Barcelona heute live im TV anschauen: Die Übertragung aus LaLiga

Übertragungsbeginn: 21.30 Uhr

21.30 Uhr Spielbeginn: 21.30 Uhr

21.30 Uhr Kommentator: David Ploch

David Ploch Experte: Michi Hofmann Eyes on the prize 👀 pic.twitter.com/OQbkcFvLxc — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2021

Zu FC Sevilla vs. FC Barcelona via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem kann es natürlich passieren, dass Ihr kein Internet und/oder keine Zeit habt. Unter anderem deshalb findet Ihr bei GOAL einen LIVE-TICKER zur Partie Sevilla gegen Barcelona. Damit erfahrt Ihr alles zu den Toren, Chancen, Karten und Wechseln. Das Ganze gelingt auch mithilfe von Push-Mitteilungen.

FC Sevilla gegen FC Barcelona: Die Aufstellungen der Teams

Die Startaufstellungen erscheinen hier ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.