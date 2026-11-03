So seht Ihr FC Seoul gegen Viettel mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo möglicherweise Geoblocking greift? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

Wählt einen zuverlässigen VPN-Anbieter . Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen Anbieter (z. B. ExpressVPN ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen Anbieter (z. B. ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort . Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem die Partie offiziell übertragen wird (seht dazu in der obigen Tabelle mit den internationalen Übertragungen nach).

. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem die Partie offiziell übertragen wird (seht dazu in der obigen Tabelle mit den internationalen Übertragungen nach). Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

Der FC Seoul empfängt Viettel in Gruppe E der AFC Champions League Two. Beide Teams wollen ihre Position in der Tabelle der Gruppenphase festigen.

Seoul geht nach einem deutlichen 5:0-Auswärtssieg gegen eben dieses Viettel vor wenigen Tagen mit viel Selbstvertrauen in das Rückspiel vor heimischem Publikum.

Viettel durchlebt sowohl national als auch international eine schwierige Phase. Vier Niederlagen in den vergangenen fünf Pflichtspielen zeigen deutlich, dass es der Mannschaft an Konstanz und Ergebnissen fehlt.

Seouls Bilanz auf internationaler Ebene ist durchwachsener. Eine 0:3-Niederlage gegen Melbourne Victory zu einem früheren Zeitpunkt der Gruppenphase offenbarte Schwächen, doch der deutliche Sieg über Viettel zeigte, dass die Mannschaft unter Druck Leistung bringen kann.

Seoul steht in Gruppe E auf Platz drei, Viettel auf Platz vier. Beide Vereine brauchen Punkte, um ihre Chancen in der AFC Champions League Two zu wahren. Angesichts der unterschiedlichen jüngsten Form und des Ergebnisses des ersten Aufeinandertreffens wird Seoul selbstbewusst in diese Partie gehen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung von FC Seoul gegen Viettel wissen müsst, einschließlich der Anstoßzeit und der neuesten Mannschaftsmeldungen.

Mannschaftsmeldungen und Kader