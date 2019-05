FC Schalke - News und Gerüchte: Norbert Elgert äußert sich zu Leroy Sanes möglichem Transfer zum FC Bayern München

Ein Ex-Schalker könnte zum FC Bayern wechseln. Für Norbert Elgert wäre das kein Problem. Alle S04-News.

Der plant nach einer verkorksten Spielzeit 2018/19 einen Umbau seines Kaders. Zahlreiche Spieler werden gehandelt, aber sie werden kaum alle kommen. Max Kruse von und Stefan Posch sind offenbar zu teuer.

Anders sieht es bei Bernard Tekpetey aus: Er kehrt vom zurück, Schalke zieht seine Rückkaufoption auf den flexibel einsetzbaren Angreifer.

Ein möglicher Transfer eines Ex-Schalkers beschäftigt die Königsblauen außerdem: Leroy Sane ist ein Kandidat beim . Förderer Norbert Elgert sieht es neutral, der US-Twitter-Account der Schalker eher nicht.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Sonntag!

Elgert: Sane-Wechsel zum FC Bayern wäre "definitiv kein Fehler"

Norbert Elgert hat sich zum möglichen Transfer seines Ex-Schützlings Leroy Sane zum FC Bayern München geäußert. Der langjährige Erfolgstrainer der Knappenschmiede formte den Angreifer einst zum Bundesligaspieler und einen Wechsel von ManCity zum FCB fände er gar nicht so schlecht.

Elgert sagte bei skysport.de: "Aktuell ist er bei einem der weltbesten Vereine. Daher muss er nicht unbedingt wechseln. Aber das ist seine Entscheidung. Wichtig ist, dass Leroy glücklich ist. Er bewegt sich in einem Kader, in dem es 25 Spitzenspieler gibt. Da muss man nicht jedes Spiel von Anfang an spielen und ist trotzdem Stammspieler. Aber wenn er zum FC Bayern geht, macht er definitiv keinen Fehler."

"Spieler mit der Qualität von Leroy passen in jede internationale Spitzenmannschaft – und dazu gehört auch Bayern", stellte Elgert zudem klar.

Ex-Schalker Raul soll bei gleich zwei Jobs übernehmen

Dem ehemaligen Schalker Raul winken beim spanischen Rekordmeister Real Madrid gleich zwei neue Jobs. Wie die Marca berichtet, soll der 41-Jährige bei den Madrilenen Berater von Präsident Florentino Perez (72) werden und zusätzlich die zweite Mannschaft "Real Madrid Castilla" zur neuen Saison als Trainer übernehmen.

Damit würde Raul dem Werdegang des einstigen französischen Weltstars und aktuellen Real-Trainers Zinedine Zidane (46) folgen, der Castilla von 2014 bis 2016 als Coach betreut hatte und 2009 von Perez als Berater eingestellt worden war.

In 17 Jahren mit den Königlichen gewann Raul sechsmal die Meisterschaft, wurde dreimal Champions-League-Sieger und holte zweimal den Weltpokal. In 741 Pflichtspielen erzielte der langjährige Kapitän 325 Tore und ist hinter Superstar Cristiano Ronaldo (450) Zweiter in der ewigen Torjägerliste des Klubs. In der lief er nach seiner Zeit in Madrid unter anderem für Schalke 04 (2010 bis 2012) auf.

Bayern München will Leroy Sane: So reagiert der US-Twitter-Account von Schalke 04

Bei Twitter hat sich der US-Account des FC Schalke 04 zu den Gerüchten um einen möglichen Wechsel von Leroy Sane zum FC Bayern geäußert.

"Tu es nicht, Leroy", twitterte der Account und sprach damit wohl vielen Fans der Knappen aus den Herzen.

Zuletzt bestätigten die Münchner, sich mit dem Nationalspieler zu beschäftigen. Wie FCB-Präsident Uli Hoeneß erklärte, plant Sportdirektor Hasan Salihamidzic Gespräche mit Sane in England.

Per Rückkaufoption: Schalke 04 verpflichtet Bernard Tekpetey vom SC Paderborn

Der FC Schalke 04 hat Angreifer Bernard Tekpetey vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verpflichtet. Dies teilten die Königsblauen am Samstagmittag mit. Der Rechtsaußen stand bereits zwischen 2016 und 2018 bei S04 unter Vertrag.

Sie nutzen eine Rückkaufklausel, die beim Transfer des 21 Jahre alten Ghanaers im vergangenen von S04 zu den Ostwestfalen vereinbart wurde. Ihre Höhe soll bei 2,5 Millionen Euro liegen.

Schalke 04: Max Kruse kommt nicht

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat sich zu den Gerüchten um eine Interesse an Werder Bremens Kapitän Max Kruse geäußert – und einen Transfer des ablösefreien Angreifers nach Gelsenkirchen ausgeschlossen.

Schneider sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe : "Max Kruse ist ein toller Spieler. Das ist einer, der Begegnungen nahezu alleine entscheiden und seine Nebenleute perfekt in Szene setzen kann." Allerdings seien die Rahmenbedingungen so, dass ein Wechsel zu Schalke nicht in Frage käme: "So eine Verpflichtung ist für uns vom Gesamtpaket her nicht realisierbar."

Stefan Posch wohl zu teuer für Schalke 04

Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger erkundigte sich Schalke in den vergangenen Tagen laut mehrerer Medienberichte nach Hoffenheims Österreicher Stefan Posch. Ein Transfer des 22-Jährigen ist gemäß eines Sky -Berichts allerdings unwahrscheinlich.

Grund dafür seien finanzielle Gründe. Die von 1899 aufgerufene Ablöse für Posch seit zu hoch. Der Abwehrspieler (20 Pflichtspiele in der letzten Saison) hatte seinen vertrag im Kraichgau erst vor wenigen Monaten bis 2022 verlängert.