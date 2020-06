FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Aufstellung - die Bundesliga heute live sehen

Der FC Schalke 04 spielt gegen den VfL Wolfsburg. Alles zur Übertragung der Bundesliga am 33. Spieltag im TV und LIVE-STREAM gibt's hier.

33. Spieltag in der , der will heute gegen den seinen Negativlauf stoppen. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der Veltins-Arena.

Seit insgesamt 14 Bundesligaspielen ist das Team von Trainer David Wagner mittlerweile ohne Sieg. Logisch, dass der Haussegen in Gelsenkirchen gewaltig schief hängt. Die Königsblauen profitieren davon, dass sie eine gute Hinrunde gespielt haben - sonst würden sie vermutlich im Abstiegskampf stecken.

Der VfL Wolfsburg musste sich unter der Woche mit 0:3 in Gladbach geschlagen geben. Dennoch kann die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner mit der Saison 2019/20 zufrieden sein. Auf Schalke hoffen Wout Weghorst, Maximilian Arnold und Co. darauf, einen Dreier einzufahren.

FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Und: Die Aufstellung der Teams sowie die Übertragung der Highlights.

FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg: Das Spiel heute auf einen Blick

Partie FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg Datum Samstag, 20. Juni 2020 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen Zuschauer Keine (Geisterspiel)

FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg heute live im TV sehen: So klappt's

Der FC Schalke 04 will sich mit einem Heimsieg aus der Saison 2019/20 verabschieden. Das Spiel gegen den VfL Wolfsburg wird allerdings alles andere als ein Zuckerschlecken.

Wo wird das Spiel FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg heute überhaupt live im TV gezeigt? Hier erfahrt Ihr es.

FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg heute im Pay-TV live bei Sky sehen

Die letzten beiden Spieltage der Bundesligasaison 2019/20 werden jeweils komplett an einem Samstag ausgetragen. Das heißt, dass an diesem Samstag und am kommenden alle Spiele gleichzeitig ausgetragen werden.

Bedeutet: FC Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg wird heute um 15.30 Uhr angepfiffen, ebenso wie acht weitere Begegnungen der höchsten deutschen Spielklasse.

Für die letzten beiden Spieltage hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte live im Fernsehen gesichert. Sky hat die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg heute live im Angebot.

Ihr könnt das Duell gleich auf zwei verschiedene Arten verfolgen: Entweder Ihr schaut das ganze Spiel live oder Ihr begnügt Euch mit der Konferenz.

FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg heute im Pay-TV live bei Sky sehen: Alle Details

Übertragung im Einzelspiel auf: Sky Sport Bundesliga 8 (HD)

Sky Sport Bundesliga 8 (HD) Übertragungsbeginn: 15.10 Uhr

15.10 Uhr Kommentator: Tom Bayer.

Tom Bayer. Übertragung in der Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Übertragungsbeginn: 15 Uhr

Um die vollen 90 Minuten Bundesliga heute zu sehen, müsst Ihr aber eines beachten: Ihr braucht dringend ein Sky-Abonnement, sonst seht Ihr keine Sekunde der Bundesliga heute live auf Sky.

Sky ist aber an diesem Samstag die einzige Option, wie Ihr live im TV mit dabei sein könnt, wenn FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg ausgetragen wird.



FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg heute im LIVE-STREAM anschauen

Der FC Schalke 04 und der VfL Wolfsburg treffen aufeinander. Zwar geht es für beide Teams um nicht mehr sonderlich viel, gewinnen wollen David Wagner bzw. Oliver Glasner natürlich dennoch.

Wie aber werden die vollen 90 Minuten ab 15.30 Uhr im LIVE-STREAM übertragen? Gibt es überhaupt eine Option? Soviel vorab: Ja, die gibt es:

FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg wird heute live im Stream gezeigt - wir verraten wie und wo.

FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg heute live im Stream bei Sky Go sehen

Sky Go hat die Übertragungsrechte für FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg heute live im Stream.

Um 15.30 Uhr wird das Spiel angepfiffen, dann beginnt der LIVE-STREAM von Sky Go zu FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg. Die Übertragung ist die genau gleiche wie live im TV.

Aber eines bleibt: FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg heute live kann nur ganz angeschaut werden, wenn Ihr ein Sky-Abonnement habt. Dieses könnt Ihr direkt auf der Homepage von Sky buchen.

FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg heute im LIVE-STREAM von Sky Ticket anschauen

Sky Ticket ist die zweite Option, wie Ihr die vollen 90 Minuten von FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg anschauen könnt. Der LIVE-STREAM kann sogar ohne ein langfristiges Abonnement angeschaut werden.

Während bei Sky Go ein Abo essenziell ist, könnt Ihr bei Sky Ticket kurzfristig eines buchen. Dort ist die Übertragung ebenfalls genau die gleiche, wie live im TV.

Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM bei Sky Ticket läuft.



FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg heute live verpasst? DAZN zeigt / überträgt die Highlights

Ihr habt die ganze Begegnung FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg heute live verpasst? Dann könnt Ihr mit DAZN die besten Szenen anschauen - sogar bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Mit dem Gratismonat geht das dann auch noch komplett umsonst. Ihr müsst Euch nur neu bei DAZN registrieren, den Gratismonat bekommt Ihr dann dazu.

DAZN hat die Bundesliga normalerweise auch im LIVE-STREAM parat, nur an den letzten beiden Spieltagen der Saison 2019/20 werden keine Spiele live dort gezeigt / übertragen.

Bei DAZN kostet ein Monatsabo 11,99 Euro und ein Jahresabonnement 119,99 Euro.

FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr habt keinen Zugriff auf einen LIVE-STREAM zum Spiel? Dann informiert Euch über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal! Hier werden Euch alle wichtigen Szenen aus Gelsenkirchen ausführlich geschildert.

Der TICKER bietet zudem interessante Einblicke durch Analysen und Statistiken. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!



FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Aufstellung

Wie der FC Schalke 04 und der VfL Wolfsburg aufstellen, erfahrt Ihr gegen 14.30 Uhr an dieser Stelle.

