In der 2. Bundesliga kommt es heute zur Begegnung FC Schalke 04 vs. SC Paderborn. Angepfiffen wird die Partie des 23. Spieltages um 18.30 Uhr in der Schalker Veltins-Arena.

Beide Teams überzeugten am letzten Spieltag nicht: Schalke verlor gegen Fortuna Düsseldorf und Paderborn konnte beim 0:0 gegen Dynamo Dresden nur einen Punkt einfahren. Vor allem für Schalke sind die nächsten Spiele richtungsweisend, denn nur durch Siege hält man den Rückstand auf die Aufstiegsplätze im Rahmen.

Im Hinspiel gewannen die Königsblauen denkbar knapp mit 1:0 gegen den Kontrahenten aus NRW. Wer gewinnt heute die wichtigen drei Punkte? GOAL informiert Euch über die Übertragung im TV und STREAM.

FC Schalke 04 vs. SC Paderborn heute live: Die Daten zur Begegnung

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 23. Spieltag

FC Schalke 04 vs. SC Paderborn heute live: Wird die 2. Bundesliga im Free-TV übertragen?

Leider müssen wir Euch bereits an dieser Stelle eine schlechte Nachricht übermitteln: Die heutige Partie ist nicht im Free-TV zu sehen!

In dieser Saison ist Sky der Garant für 2. Liga-Fußball - der Bezahlsender überträgt jedes Spiel des deutschen Unterhauses live und in voller Länge. Neben Sky seht Ihr die Topspiele am Samstagabend zudem im Free-TV bei Sport1. Da heute Freitag ist, lässt sich bereits erahnen, dass das Duell zwischen S04 und dem SCP heute nicht im Free-TV, sondern nur bei Sky läuft!

FC Schalke 04 vs. SC Paderborn heute live im Pay-TV: Sky überträgt die 2. Bundesliga

Wollt Ihr heute also live und über die gesamten 90 Minuten dabei sein und generell mehr 2. Liga sehen, empfiehlt sich die Sky-Mitgliedschaft definitiv für Euch! Welche Optionen Ihr bzgl. der verschiedenen Abo-Modelle habt, könnt Ihr hier nachlesen.

Natürlich bietet Sky Euch auch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen. Wir stellen Euch im Folgenden die beiden Plattformen Sky Go und Sky Ticket vor.

FC Schalke 04 vs. SC Paderborn heute live im STREAM auf Sky Go

Sky Go ist die erste Streaminglösung des Unterföhringer Bezahlsenders, die wir Euch vorstellen möchten. Für alle Sky-Kunden ist Sky Go kostenlos dabei - Ihr müsst einfach die App auf Euren Desktop, Handy oder Tablet laden, Euch mit der Kundennummer und dem Passwort anmelden und könnt anschließend direkt loslegen. Sky Go liefert Euch alle Inhalte, die Ihr mit Eurem Sky-Konto auch abrufen könnt. Sowohl das LIVE-Programm als auch on-demand-Inhalte sind hier inbegriffen.

An dieser Stelle gibt es die Download-Links für Sky Go.

FC Schalke 04 vs. SC Paderborn heute live im STREAM auf Sky Ticket

Die zweite Möglichkeit, das Spiel via Sky im LIVE-STREAM verfolgen zu können, bietet Euch Sky Ticket. Die Streamingplattform ist speziell für all jene geschaffen worden, die (noch) keine Kunden bei Sky sind. Ihr könnt Euch flexibel für das Monats- (29,99 Euro pro Monat) oder das Jahresticket (24,99 Euro pro Monat) entscheiden und seht nur das, wofür Ihr auch bezahlt!

Weitere Infos zu Sky Ticket gibt es hier.

Einzelspiele der 2. Bundesliga auf OneFootball buchen

Seit geraumer Zeit gibt es noch einen weiteren Player, der bei der Übertragung der 2. Liga mitmischt: Durch eine Kooperation mit Sky kann Euch die Fußballplattform OneFootball die Spiele der 2. Bundesliga im pay-per-view-Prinzip anbieten - das Einzelspiel kostet im STREAM 3,99€.

Weitere Einzelheiten zur Einzelspiel-Buchung auf OneFootball gibt es hier.

FC Schalke 04 vs. SC Paderborn heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Schalke: Fraisl - Itakura, Sane, Kaminski - Churlinov, Flick, Ouwejan - Mikhailov, Idrizi - Terodde, Bülter. - Trainer: Grammozis.

Aufstellung Paderborn: Huth - Schuster, van der Werff, Hünemeier, Carls - Schallenberg, Yalcin - Muslija, Klement, Justvan - Pröger. - Trainer: Kwasniok.

FC Schalke 04 vs. SC Paderborn heute live im TICKER bei GOAL

Habt Ihr kein Datenvolumen mehr, oder seid keine Sky-Kunden? Dann hat GOAL genau das Richtige für Euch: Der kostenlose LIVE-TICKER zur Begegnung ist die Lösung und Ihr werdet keine wichtige Szene dadurch verpassen!

Zum LIVE-TICKER

FC Schalke 04 vs. SC Paderborn heute live im TV, STREAM und TICKER: Die Übertragung in der Übersicht