FC Schalke 04, News und Gerüchte: Interesse an Holland-Talent, Heidel lehnt Verantwortung ab - der S04 heute

FC Schalke 04, News und Gerüchte: Interesse an Holland-Talent, Heidel lehnt Verantwortung ab

Die Planungen für den Kader für die nächste Saison laufen. Ein Rechtsverteidiger aus Holland soll eine Option sein. Alle News zu S04 heute.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke, Gerücht: Van Ewijk steht auf der S04-Liste

Der FC Schalke 04 interessiert sich für Milan van Ewijk von ADO Den Haag. Das berichtet die niederländische Fußball-Zeitschrift Voetbal International. Demnach wollen die Königsblauen den 20-jährigen Rechtsverteidiger für die kommende Saison verpflichten.

Bei ihren Bemühungen bekommen die Schalker aber Konkurrenz aus Deutschland: Mit dem HSV und Darmstadt sollen zwei Zweitligisten ebenfalls ihre Fühler nach van Ewijk, der in Den Haag bis 2022 Vertrag hat, ausgestreckt haben.



Schalke, News: Heidel lehnt Verantwortung für S04-Talfahrt ab

Vor der Rückkehr zu seinem Ex-Klub Schalke 04 am Freitag hat der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel eine Verantwortung am Absturz der Königsblauen bestritten.

"Nach mir wurden viele Spieler gekauft, Trainer gewechselt und Strukturen verändert. Zehn Monate nach meinem Abschied war Schalke Dritter in der Bundesliga, und alle waren voller Euphorie", sagte Heidel, von Juli 2016 bis März 2019 Sportvorstand bei Schalke, der Sport Bild: "Da kam keine Kritik, alles war prima. Dann erst begann die Talfahrt."

Schalke heute: Höwedes nimmt S04-Profis in Schutz

Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes hat die zuletzt harsch kritisierten Profis von Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 in Schutz genommen. "Auch auf die Gefahr hin, dass es unpopulär ist – und nicht jedem gefallen mag, aber: Ich bin davon überzeugt, dass sich alle Schalker Spieler reinknien werden und im Rahmen ihres angeknacksten Selbstvertrauens, alles tun werden, um noch irgendwie in der Liga zu bleiben", sagte der langjährige Kapitän dem Nachrichtenportal t-online: "Niemand will absteigen!"

Dass die Königsblauen aller Voraussicht nach zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte absteigen, "macht mich einfach nur traurig", so der 33-Jährige: "Dieser Verein gehört in die Bundesliga. Aber es sind viele völlig falsche Entscheidungen getroffen worden, die nun bestraft werden."

Die prekäre wirtschaftliche Lage der Knappen werde, so Höwedes, wohl dazu führen, dass "der Klub Spieler verkaufen muss", er braucht "liquide Mittel, um überleben zu können", so Höwedes. "Einige Akteure werden zu teuer für die 2. Liga sein", glaubt der einstige Abwehrspieler, "das Gesicht der Mannschaft wird sich nach dem Sommer ändern – auch ändern müssen."

Für Höwedes ist für den Fall des Abstiegs klar: "Schalke muss alles daransetzen, sofort wieder aufzusteigen. Sollte es wirklich so kommen, darf die 2. Liga nur ein ganz kurzer Ausrutscher sein."

Schalke, News: Grammozis als neuer Trainer präsentiert

Trainer Nummer fünf darf länger bleiben - auch wenn Schalke 04 weiter verliert: Dimitrios Grammozis wird beim Bundesliga-Krisenklub der Zweitliga-Coach, zuvor soll der 42-Jährige aber noch den Abstieg abwickeln. Die Schalker bestätigten die Verpflichtung des früheren Trainers von Darmstadt 98 bis 2022 am Dienstagabend.

"Wir sind überzeugt davon, dass wir den richtigen Trainer für das letzte Drittel der Saison gefunden haben", sagte der neue Sport-Verantwortliche Peter Knäbel. "Wir alle wissen um die sportliche Situation, aber völlig unabhängig davon stehen noch elf Bundesliga-Spiele aus – und die wollen wir so erfolgreich wie möglich absolvieren." Grammozis sprach von "riesiger Lust auf diese Aufgabe".



Schalke, News: S04 holt drei Junioren-Nationalspieler

Trotz der sportlichen Talfahrt der Profis hat der FC Schalke 04 gleich drei Junioren-Nationalspieler an Land gezogen. Mit Nicholas Engels, Keke Topp und Luis Klein wechseln drei U17-Nationalspieler in die Knappenschmiede von Norbert Elgert.

Engels kommt vom FSV Mainz 05, Topp von Werder Bremen und Klein aus Leipzig. Alle drei kamen bereits für die deutschen Junioren zum Einsatz und sind für das kommende Jahr zunächst einmal für die U19 Elgerts eingeplant.



