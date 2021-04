FC Schalke 04, News und Gerüchte: Wagner ließ Kruse-Transfer platzen, Knäbel über den Verbleib von Grammozis, Kolasinac und Huntelaar

FC Schalke 04, News: Wagner ließ Kruse-Transfer platzen

Im Sommer 2020 soll der FC Schalke 04 die Chance gehabt haben, Stürmer Max Kruse ablösefrei von Fenerbahce Istanbul zu bekommen. Ein Transfer scheiterte jedoch nach Informationen der Sport Bild, da Ex-Trainer David Wagner nicht an die Qualitäten des Ex-Nationalspielers glaubte.

Mit zehn Toren und fünf Vorlagen in nur 19 Bundesligaspielen lieferte der 32-Jährigein dieser Saison trotz seiner Verletzung bei Union Berlin gut ab. Die Königsblauen, die in dieser Spielzeit nur 18 Tore insgesamt schossen, hätten die Offensivstärke des Angreifers gut gebrauchen können. Auf diese verzichtete der deutsch-amerikanische Coach jedoch.

Auch bei Sebastian Rudy soll der erste von fünf Trainern in der laufenden Saison eine Fehlentscheidung getroffen haben. Statt im defensiven Mittelfeld setzte er den ehemaligen deutschen Nationalspieler als rechten Verteidiger ein. Dort enttäuschte Rudy jedoch mehrmals. Seit der 31-Jährige durch eine Leihe wieder bei der TSG Hoffenheim und auf seiner ursprünglichen Position spielt, läuft es wieder bei dem Mittelfeldmann.

FC Schalke 04, News: Knäbel über den Verbleib von Grammozis, Kolasinac und Huntelaar

Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel hat sich in einer Diskussionsrunde über den möglichen Verbleib von Trainer Dimitrios Grammozis und den Spielern Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar geäußert. Währrend er klar am Coach festhielt, erläuterte der 54-Jährige, dass es bei den beiden Identifikationsfiguren auch um das Finanzielle geht.

"Wenn ich mir die beiden anschaue, wie sie den Verein leben – beim Hunter ist das Anschauungsunterricht pur", sagte der Verantwortliche für den Wiederaufbau bei den Königsblauen. Doch die Vertragsverlängerung ist nicht nur eine Frage der Identifikation. "Man darf nicht denken, dass hier ein Portemonnaie aufgegangen ist", meinte Knäbel.

Sicher geklärt ist jedoch die Trainerfrage. Der Grieche Dimitrios Grammozis hatte den FC Schalke 04 Anfang März von Christian Gross übernommen. Doch auch dem 42-Jährigen gelang bisher nur ein Sieg in der Bundesliga. Dennoch will Knäbel mit ihm den Neuaufbau nach dem Abstieg in die zweite Bundesliga starten, der seit der 0:1-Niederlage bei Arminia Bielefeld besiegelt ist.

FC Schalke 04, Transfers: Rakitic schließt Schalke-Rückkehr nicht aus - Knäbel reagiert

Ivan Rakitic vom FC Sevilla will nicht ausschließen, in seiner Karriere noch einmal für den FC Schalke aufzulaufen. Nun hat Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel auf die Aussagen des Kroaten reagiert.

"Man muss immer offen sein für alles. Kein Witz. Warum nicht? Man kann nie etwas komplett ausschließen", sagte Rakitic im Sport1-Interview auf die Frage nach einem möglichen zweiten Engagement bei S04. "Aktuell ist es schwer daran zu glauben, aber ich war auch überrascht, als ich hörte, dass meine Kumpels wie Asa und Mike da mithelfen. Vielleicht kommt Asa mal zu mir und schafft es mich zu überzeugen. Man weiß nie."

Beim Format #MitGEredet auf Rakitics Statement angesprochen, erklärte Schalke-Boss Knäbel: "Ich habe das mit Interesse gelesen." Zudem habe er mit dem Vizeweltmeister telefoniert, als dieser zuletzt "in der näheren Umgebung gespielt hat".

Rakitic hatte von 2007 bis 2011 135 Pflichtspiele für Schalke absolviert, ehe er zum FC Sevilla wechselte. Zu den Andalusiern kehrte er vergangenen Sommer nach sechs Jahren beim FC Barcelona zurück und hat dort noch einen Vertrag bis 2024. In der aktuellen Saison gastierte Rakitic mit seinem Klub in der Champions League im Achtelfinale in der von Knäbel angesprochenen "näheren Umgebung", beim Schalker Erzrivalen Borussia Dortmund.

FC Schalke 04, News: Zwei mutmaßliche Coronafälle auf Schalke - Training abgesagt

Nach zwei mutmaßlichen Coronafällen ist beim Bundesliga-Absteiger Schalke 04 das Training am Dienstag abgesagt worden. Wie der abgeschlagene Tabellenletzte mitteilte, brachten die PCR-Tests vom Montag bei einem Spieler und einem Mitglied des Funktionsteams positive Ergebnisse. Beide begaben sich in häusliche Quarantäne und sind nach Angaben des Vereins symptomfrei.

Die für Dienstag angesetzte Übungseinheit wurde "vorsorglich" abgesagt und die Mannschaft nach Hause geschickt. Alle anderen Tests von Montag waren negativ. Nachdem am Dienstag bereits Schnelltests keine weiteren positiven Ergebnisse nachgewiesen hatten, ergab laut Vereinsangaben eine weitere Testreihe inklusive der zu Wochenbeginn positiv getesteten Personen ausschließlich negative Befunde. Ob trotz der Möglichkeit "falsch positiver" Ergebnisse die für Mittwoch und Donnerstag angesetzten Testreihen vor einer Entscheidung über die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs abgewartet werden, war am Dienstagabend offen.

Nach den Angriffen vereinzelter Fans auf Schalker Spieler nach dem 0:1 in der vergangenen Woche bei Arminia Bielefeld hatte der Klub seinen Profis mehrere Tage trainingsfrei gegeben. Am Montag hatte in der Schalker Arena die erste Trainingseinheit nach dem besiegelten Abstieg stattgefunden.

