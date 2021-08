Ozan Kabak verlässt den FC Schalke erneut in Richtung England, während es Matthew Hoppe möglicherweise nach Spanien zieht. Alle News zu S04 heute.

Der FC Schalke 04 am Dienstag. Sämtliche relevante News und Gerüchte rund um die Königsblauen heute gibt es hier.

Zudem findet Ihr hier alle Entwicklungen der vergangenen Tage.

FC Schalke 04, News: Mallorca an Matthew Hoppe dran?

Der spanische Erstligist RCD Mallorca will kurz vor Ende der Transferperiode offenbar Schalke-Stürmer Matthew Hoppe verpflichten. Das berichtet ESPN .

Mallorca soll bereits ein offizielles Angebot für den 20-jährigen US-Amerikaner abgegeben haben, dessen Vertrag auf Schalke noch bis 2023 datiert ist.

Hoppe befand sich nach seiner Gold-Cup-Teilnahme mit der Nationalmannschaft länger im Urlaub und hatte erst vergangenen Samstag beim 3:1 gegen Düsseldorf seinen ersten Saisoneinsatz in der 2. Bundesliga. Als Ablöse waren zuletzt sieben Millionen Euro im Gespräch, nun scheint S04 aber bereits mit drei Millionen Euro einverstanden zu sein.

FC Schalke, News: Ozan Kabak verlässt S04 in Richtung Norwich

Schalke 04 hat seinen türkischen Innenverteidiger Ozan Kabak ein weiteres Mal nach England verliehen . Der Bundesliga-Absteiger einigte sich mit Norwich City auf ein Leihgeschäft für eine Saison mit anschließender Kaufoption, die abhängig von festgelegten Parametern zu einer Kaufpflicht werden kann. Kabaks Vertrag auf Schalke 04 läuft bis Mitte 2024.

"Wir sind sehr froh, dass wir diese für beide Seiten gute Lösung in den letzten Tagen der Wechselperiode realisieren konnten", sagte der Schalker Sportdirektor Rouven Schröder am Montag.

Er ergänzte: "Das ist wirtschaftlich ein gutes Paket für uns. Ozan wiederum kann sich erneut in England zeigen und beweisen, wie viel Potenzial in ihm steckt."

Kabak (21) war in der ersten Jahreshälfte an den FC Liverpool verliehen. Teammanager in Norwich ist der Deutsche Daniel Farke.

FC Schalke 04: Bastian Oczipka unterschreibt bei Union Berlin

Conference-League-Teilnehmer Union Berlin bemüht sich angesichts der Dreifachbelastung um mehr Kadertiefe. Der Bundesligist gab am Montag die Verpflichtung von Linksverteidiger Bastian Oczipka (32) bekannt.

Der Vertrag des erfahrenen Profis beim Erstliga-Absteiger Schalke 04 war Ende der vergangenen Saison ausgelaufen. "Er ist ein ausgesprochen flexibler Spieler, der uns aufgrund dieser Qualität mehr Variationsmöglichkeiten bringen wird", sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

