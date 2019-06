FC Schalke 04, News und Gerüchte: Paris-Talent im Fokus, Ex-Schalker Geis muss in Köln gehen

S04 will das Team angeblich mit einem Teenager aus Frankreichs zweiter Liga verstärken. Alle News und Gerüchte vom FC Schalke 04.

Das Basteln an der neuen Mannschaft ist beim die Hauptaufgabe in den Sommermonaten. Jetzt wird ein 19-jähriger Stürmer aus Frankreichs zweiter Liga mit den Königsblauen in Verbindung gebracht.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Für den Ex-Schalker Johannes Geis geht es mit der Karriere weiter bergab. Der 25-Jährige erhält beim nach nur einem halben Jahr keinen neuen Vertrag mehr.

Auch nach Saisonende herrscht beim FC Schalke 04 weiter Unruhe. Aktuell sorgt Winter-Neuzugang Rabbi Matondo für Schlagzeilen. Der Teenager soll sich während einer Flugreise in Großbritannien daneben benommen haben. Sportvorstand Jochen Schneider äußerte sich nun erstmals zum Vorfall und stärkt dem schnellen Flügelspieler den Rücken.

Schalke 04: Alle wichtigen News und Gerüchte an diesem Montag findet Ihr in diesem Artikel.

Schalke-Interesse an Silas Wamangituka?

Die französische Zeitung Depeche du Midi bringt den FC Schalke 04 mit Silas Wamangituka vom Zweitligisten Paris FC in Verbindung. Der 19-jährige Stürmer hat für seinen Klub in der vergangenen Saison zehn Tore erzielt.

Allerdings seien auch andere Klubs wie Lille, Lyon, Monaco, Saint-Etienne und Toulouse an Wamangituka dran.

Ex-Schalker Johannes Geis hat in Köln keine Zukunft

Erst im vergangenen Winter wechselte Johannes Geis ablösefrei vom FC Schalke 04 zum 1. FC Köln. Obwohl der Mittelfeldspieler 14 Einsätze für die Domstädter absolvierte, bekommt er nun keinen neuen Vertrag vom FC vorgelegt. Das bestätigte Frank Aehlig, der Leiter Lizenzfußball, dem Express.

Wohl kein Transfer zu Schalke: Düsseldorfs Kaan Ayhan lässt Ausstiegsklausel verstreichen

Eine mögliche Rückkehr von Kaan Ayhan zum FC Schalke 04 scheint immer unwahrscheinlicher. Nachdem zuletzt spekuliert worden war, die Knappen würden die Ausstiegsklausel des Düsseldorfers ziehen, bestätigt Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Lutz Pfannenstiel nun, dass kein Klub Gebrauch von der Option gemacht hat.

"Bei mir ist nichts angekommen, und wenn das bei jemand anderem angekommen wäre, wüsste ich das", sagte er gegenüber dem Express. Mehrere Medien zufolge musste die Klausel für Ayhan bis zum 31. Mai um 23.59 Uhr gezogen werden. Die Höhe der Ablöse variierte je nach Bericht zwischen 2,5 Millionen und 4,5 Millionen Euro.

In den vergangenen Wochen wurden vor allem und Schalke 04 mit Ayhan in Verbindung gebracht. Der gebürtige Gelsenkirchener spielte bereits zwischen 1999 und 2016 für die Knappen und hegt noch immer Sympathien für den Klub.

Youssoufa Moukoko bricht Rekord vom Ex-Schalker Donis Avdijaj

Der ehemalige Schalke-Profi Donis Avdijaj ist seinen Torrekord in der U17- los. Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko erzielte in der laufenden Spielzeit bislang 46 Treffer und hat die Marke Avdijajs damit pulverisiert.

Beim 6:0-Auswärtssieg der U17 des BVB erzielte Moukoko gegen den drei Treffer. Dafür benötigte er lediglich 25 Spiele.

Avdijaj erzielte in seiner Paradesaison 2012/13 44 Treffer in 25 Einsätzen für die U17 von S04.

Schalke 04: Sportvorstand Jochen Schneider stärkt Rabbi Matondo den Rücken

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat Rabbi Matondo trotz Berichten über einen angeblichen Eklat auf einem Flug von Faro nach Bristol den Rücken gestärkt.

Nachdem die DailyMail berichtet hat, der walisische Nationalspieler hätte sich während des Linienfluges ausfallend gegenüber einer Flugbegleiterin geäußert, erklärte Schneider gegenüber Bild: "Ich kenne Rabbi seit drei Monaten persönlich, seinen Berater schon wesentlich länger. Beide sind aufrichtige und hochanständige Menschen."

"Ich war bei dem Vorfall nicht dabei, aber wenn beide mir versichern, dass sich die Geschichte so nicht zugetragen hat, glaube ich ihnen und stehe zu 100% hinter Rabbi", machte der Sportvorstand klar.

Bericht: Schalke-Fan nach Angriff auf City-Fan wegen versuchten Mordes angeklagt

Ein Fan des Bundesligisten Schalke 04 muss sich nach den Ausschreitungen beim Champions-League-Spiel gegen (2:3) wegen versuchten Mordes verantworten.

Zwei weiteren Männern wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Das geht aus der elfseitigen Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Essen hervor, die dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel vorliegt.

S04-Talent Rabbi Matondo sorgt für Eklat

Offensivtalent Rabbi Matondo vom FC Schalke 04 hat auf einem Flug mit der walisischen Nationalmannschaft vom portugiesischen Faro nach Bristol für einen Eklat gesorgt. Das berichten BBC und Daily Mail.

Demnach habe sich der 18-jährige Waliser geweigert, beim Start den Sicherheitsgurt anzulegen. Anschließend soll er eine Flugbegleiterin mehrfach übel beleidigt haben.