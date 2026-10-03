Mitten in der Länderspielpause steht für den FC Schalke 04 das zweite Testspiel auf dem Programm. Nachdem sich die Königsblauen vor eineinhalb Wochen mit 5:2 gegen Rot-Weiss Oberhausen durchgesetzt hatten, wartet am heutigen Samstag, den 3. Oktober, mit Austria Lustenau der nächste Gegner.

Die Partie gegen den österreichischen Zweitligisten steigt in der SUN MINIMEAL Arena in Lustenau. Anstoß ist um 15 Uhr.

Doch wo wird das Testspiel live übertragen? GOAL verrät es Euch.

FC Schalke 04 heute live im Free-TV? S04 bei Austria Lustenau im TV und im Live Stream live sehen

Das Testspiel zwischen Schalke 04 und Austria Lustenau wird am Samstag live im Livestream übertragen. Fans der Königsblauen haben dabei gleich zwei Möglichkeiten, die Partie zu verfolgen.

Zum einen zeigt Schalke das Duell über den hauseigenen Streamingdienst S04TV+. Dafür ist ein entsprechendes Abonnement notwendig. Zum anderen wird die Begegnung auch kostenlos auf dem offiziellen YouTube-Kanal des S04 übertragen - völlig ohne Abo.

FC Schalke 04 heute live im Free-TV? S04 bei Austria Lustenau im TV und im Live Stream live sehen - Wichtigste Infos

Begegnung Austria Lustenau vs. FC Schalke 04 Wettbewerb Testspiel Datum 3. Oktober 2026 Uhrzeit 15 Uhr Ort SUN MINIMEAL Arena, Lustenau (Österreich) Übertragung S04TV+, YouTube

FC Schalke 04 heute live im Free-TV? S04 bei Austria Lustenau im TV und im Live Stream live sehen - Die Tabelle der Bundesliga