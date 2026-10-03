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Muslic SchalkeGetty Images
GOAL
Übersetzt von

FC Schalke 04 heute live im Free-TV? S04 bei Austria Lustenau im TV und im Live Stream live sehen

Bundesliga

Der FC Schalke 04 trifft im Rahmen der Länderspielpause auf den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau. Wo das Testspiel heute live im TV und Livestream zu sehen ist, verrät GOAL.

Mitten in der Länderspielpause steht für den FC Schalke 04 das zweite Testspiel auf dem Programm. Nachdem sich die Königsblauen vor eineinhalb Wochen mit 5:2 gegen Rot-Weiss Oberhausen durchgesetzt hatten, wartet am heutigen Samstag, den 3. Oktober, mit Austria Lustenau der nächste Gegner.

Die Partie gegen den österreichischen Zweitligisten steigt in der SUN MINIMEAL Arena in Lustenau. Anstoß ist um 15 Uhr.

Doch wo wird das Testspiel live übertragen? GOAL verrät es Euch.

FC Schalke 04 heute live im Free-TV? S04 bei Austria Lustenau im TV und im Live Stream live sehen

Das Testspiel zwischen Schalke 04 und Austria Lustenau wird am Samstag live im Livestream übertragen. Fans der Königsblauen haben dabei gleich zwei Möglichkeiten, die Partie zu verfolgen.

Zum einen zeigt Schalke das Duell über den hauseigenen Streamingdienst S04TV+. Dafür ist ein entsprechendes Abonnement notwendig. Zum anderen wird die Begegnung auch kostenlos auf dem offiziellen YouTube-Kanal des S04 übertragen - völlig ohne Abo.

FC Schalke 04 heute live im Free-TV? S04 bei Austria Lustenau im TV und im Live Stream live sehen - Wichtigste Infos

Begegnung

Austria Lustenau vs. FC Schalke 04

Wettbewerb

Testspiel

Datum

3. Oktober 2026

Uhrzeit

15 Uhr

Ort

SUN MINIMEAL Arena, Lustenau (Österreich)

Übertragung

S04TV+, YouTube

FC Schalke 04 heute live im Free-TV? S04 bei Austria Lustenau im TV und im Live Stream live sehen - Die Tabelle der Bundesliga

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Borussia Dortmund

4

4

0

0

9:2

7

12

2

FC Bayern München

4

3

1

0

14:2

12

10

3

SC Freiburg

4

3

1

0

12:3

9

10

4

FC Augsburg

4

2

1

1

11:6

5

7

5

Bayer Leverkusen

4

2

1

1

10:5

5

7

6

1. FSV Mainz 05

4

2

1

1

10:6

4

7

7

SV 07 Elversberg

4

2

1

1

8:7

1

7

8

SV Werder Bremen

4

2

1

1

8:8

0

7

9

RB Leipzig

4

2

0

2

9:5

4

6

10

Eintracht Frankfurt

4

1

2

1

9:10

-1

5

11

FC Schalke 04

4

1

2

1

3:4

-1

5

12

SC Paderborn 07

4

1

1

2

3:5

-2

4

13

1. FC Köln

4

1

1

2

6:9

-3

4

14

TSG Hoffenheim

4

1

0

3

7:10

-3

3

15

VfB Stuttgart

4

1

0

3

6:9

-3

3

16

Hamburger SV

4

1

0

3

2:13

-11

3

17

1. FC Union Berlin

4

0

1

3

4:17

-13

1

18

Bor. Mönchengladbach

4

0

0

4

6:16

-10

0

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