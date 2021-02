FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

In der Bundesliga trifft der FC Schalke 04 auf RB Leipzig. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der FC Schalke 04 empfängt RB Leipzig am 20. Spieltag der Bundesliga. Die Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Der Tabellenletzte FC Schalke 04 trifft auf den Tabellenzweiten RB Leipzig. Der Favorit dieser Partie ist schnell ausgemacht. Schalke verlor unter der Woche im DFB-Pokal mit 0:1 gegen den VfL Wolfsburg, RB Leipzig siegte mühelos mit 4:0 gegen den VfL Bochum. Gelingt den Schalkern heute eine Überraschung, oder löst Leipzig diese Pflichtaufgabe?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : Bundesliga (20. Spieltag)

: Bundesliga (20. Spieltag) Datum : Samstag, 6. Februar 2021

: Samstag, 6. Februar 2021 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Alle Fans von Schalke und Leipzig dürfen sich freuen, denn jedes Spiel der Bundesliga wird in dieser Saison live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich die Übertragungsrechte. Die Free-TV-Sender werden leider keine Partie der Bundesliga live zeigen.

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute live im TV

Schalke gegen Leipzig wird heute live und über die vollen 90 Minuten vom Bezahlsender Sky übertragen. Dabei könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr die Konferenz oder das Einzelspiel schauen möchtet. Bereits ab 14 Uhr könnt Ihr Sky Sport Bundesliga 1 einschalten und Euch die Vorberichte zu den Spielen anschauen. Auf dem gleichen Sender wird dann auch die Konferenz laufen. Wer lieber das Einzelspiel sehen möchte, der kann ab 15.15 Uhr Sky Sport Bundesliga 3 einschalten. Um die Bundesliga live bei Sky sehen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen.

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute live im LIVE-STREAM

Sky wird die Bundesliga auch im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket übertragen. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download in den Stores, beide sind für diverse mobile Endgeräte kompatibel. Worin der Unterschied zwischen Sky Go und Sky Ticket liegt, erklären wir Euch in den beiden folgenden Absätzen.

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist die App für Kunden, die Sky bereits abonniert haben. Wer einen Receiver zuhause besitzt, aber gerade unterwegs ist, kann die Bundesliga über Sky Go streamen.

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Im Gegensatz zu Sky Go ist bei Sky Ticket kein Receiver vonnöten. Das Ticket könnt Ihr monatlich buchen und so die Bundesliga zuhause oder von unterwegs aus streamen. Alle weiteren Infos zu den Paketen und Preisen erfahrt Ihr unter diesem Link.

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Eine kostenlose Alternative zum Bezahlfernsehen ist der LIVE-TICKER von Goal. Fast in Echtzeit erfahrt Ihr dort alles über die Partie aus Gelsenkirchen. Neben dem aktuellen Spielgeschehen könnt Ihr auch sämtliche Statistiken nachsehen – schaut mal vorbei!

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Falls Ihr am Samstagnachmittag keine Zeit hattet, um die Bundesliga live zu verfolgen, könnt Ihr nur 40 Minuten nach dem Schlusspfiff die Highlights aller Spiele auf DAZN schauen.

Auf DAZN bekommt Ihr jeden Tag Livesport zu sehen – von der Champions League und Europa League bis hin zum NFL-Super-Bowl ist dort für jeden Sportfan etwas dabei. Als Neukunde bekommt Ihr die ersten 30 Tage des Abonnements von DAZN geschenkt. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

FC Schalke 04 bisher 9 Spiele (wettbewerbsübergreifend) RB Leipzig 2 Siege 5 2 Unentschieden 2 8 Tore 17 152,1 Mio. Euro Marktwert 552 Mio. Euro Suat Serdar (20 Mio. Euro) wertvollster Spieler Dayot Upamecano (60 Mio. Euro)

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick