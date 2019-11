FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - Alles zur Bundesliga-Übertragung

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf live im TV und LIVE-STREAM? Wir liefern Euch alle infos zur Übertragung der Bundesliga.

Am elften Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Die Partie wird am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr in der Veltins-Arena angepfiffen.

Verletzungspech bei Königsblau. Beim 3:2-Auswärtserfolg der Schalker gegen den FC Augsburg (zum Spielbericht) verletzte sich Salif Sane. Der Abwehrboss wird drei bis vier Monate ausfallen. Ansonsten herrscht aber gute Stimmung. Das Team von Coach David Wagner belegt den sechsten Platz in der Bundesliga-Tabelle, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigen würde.

findet sich dagegen auf dem zehnten Rang wieder. Die Fortunen reisen mit zwei Siegen in Serie im Gepäck nach Gelsenkirchen. Erst gewann Düsseldorf im DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue mit 2:1 (zum Spielbericht), dann feierte F95 den Derbysieg gegen den 1. FC Köln (2:0, zum Spielbericht).

vs. Fortuna Düsseldorf: Wir haben für Euch in diesem Artikel zusammengefasst, wie Ihr das -Spiel heute Nachmittag live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem versorgen wir euch mit allen Informationen zu unserem LIVE-TICKER, den Aufstellungen beider Teams sowie den Highlights bei DAZN.

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf: Das Bundesliga-Duell auf einen Blick

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV verfolgen

Die schlechte Nachricht vorweg: Das Duell zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Weder ARD und ZDF noch RTL, Sport1 und Co. zeigen das Bundesliga-Spiel im frei empfangbaren Fernsehen.

Dafür wird Schalke vs. Fortuna heute live im Pay-TV gezeigt. Das Bezahlfernsehen ist Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr die Bundesliga am Samstag live und in voller Länge erleben wollt. Alle Infos zur Übertragung des Spiels zwischen S04 und F95 erhaltet Ihr in diesem Abschnitt.

Sky zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV

Wollt Ihr Schalke gegen Fortuna heute live im TV verfolgen? Dann müsst Ihr den Bezahlsender Sky einschalten. Nur Sky überträgt FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf live im TV - jedoch auschließlich im Pay-TV.

Die Nutzung von Sky ist nämlich nicht kostenlos. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender, wenn Ihr die Bundesliga heute live erleben wollt.

Bundesliga, Samstag, 15.30 Uhr: Ihr habt die Wahl! Entweder schaut Ihr Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf live im Einzelspiel oder Ihr erlebt die Partie zusammen mit allen anderen Spielen des Samstagnachmittags in der Konferenz .

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV bei Sky im Einzelspiel. Hier gibt's alle Infos zur Bundesliga-Übertragung:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

Start der Übertragung: 15.15 Uhr

Kommentator: Martin Groß

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV bei Sky in der Konferenz. Hier gibt's alle Infos zur Bundesliga-Übertragung:

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-STREAM verfolgen

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-STREAM? Sky war in puncto TV-Übertragung bereits Eure erste und einzige Anlaufstelle - so ist es auch im Internet. Der Bezahlsender überträgt das Duell heute in zwei verschiedenen LIVE-STREAMS. Beide Optionen stellen wir Euch in den kommenden Zeilen vor.

Sky Go zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-STREAM

Wollt Ihr das Schalke-Spiel gegen F95 heute live im Stream verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky goldrichtig. Der Bezahlsender überträgt FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Sky Go ist der Online-Dienst von Sky. Auch dort habt Ihr die Wahl: Einzelspiel oder Konferenz? Für beide Optionen steht Euch jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Doch auch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Sky-Abonnement voraus. Habt Ihr ein solches bereits abgeschlossen, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Handy, Tablet, Laptop/Computer und Co. - Die kostenlose Sky-Go-App könnt Ihr Euch hier herunterladen:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-STREAM

Ihr habt Bock auf Schalke vs. Fortuna - und das live sowie in voller Länge? Ihr habt allerdings kein Sky-Abonnement? Dann empfehlen wir Euch Sky Ticket, wenn Ihr die Bundesliga heute live verfolgen wollt.

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf in voller Länge im LIVE-STREAM. Und das Beste daran? Mit Sky Ticket umgeht Ihr ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket.

Sky Ticket: Die Kosten des Sportpakets im Überblick

Das Monatsticket: 9,99 Euro im ersten Monat // danach 29,99 Euro monatlich // Abo jederzeit monatlich kündbar

9,99 Euro im ersten Monat // danach 29,99 Euro monatlich // Abo jederzeit monatlich kündbar Das Tagesticket: einmalig 9,99 Euro / 24 Stunden nutzbar

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf: So seht Ihr die Highlights

Ihr seid nicht im Besitz eines Sky-Abonnements? Deshalb konntet Ihr das Schalke-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf weder live im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem. Wir haben folgendes für Euch:

Die Highlights zu FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf bei DAZN!

Der Streamingdienst ist besonders fix und lädt euch bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie eine ausführliche Zusammenfassung auf die Online-Plattform. So erlebt Ihr alle kritischen Szenen, alle Tore und alle Entscheidungen zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf noch einmal in den Bundesliga-Highlights bei DAZN.

Bei DAZN seht Ihr aber nicht nur die Highlights zu Schalke vs. Düsseldorf. Der Streamingdienst Eures Vertrauens zeigt die Highlights aller Bundesliga-Spiele bereits wenige Minuten nach Abpfiff. Und das sogar komplett kostenlos!

Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, könnt Ihr DAZN vier Wochen lang kostenlos nutzen. So erlebt Ihr alle Bundesliga-Highlights sowie zahlreiche Top-Ligen und Wettbewerbe live und in voller Länge bei DAZN. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes 30 Tage lang gratis.

Übrigens: Der DAZN-Gratismonat lohnt sich - aber sowas von. Der Streamingdienst zeigt die Bundesliga live! Schon am morgigen Sonnntag überträgt DAZN das Spiel Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen in voller Länge im LIVE-STREAM (ab 13.15 Uhr, Anstoß um 13.30 Uhr).

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN?

Bock auf die Bundesliga bei DAZN? Hier gibt's die kostenlose DAZN-App:

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-TICKER verfolgen

Was ist die perfekte Alternative, wenn Ihr FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute weder live im TV bei Sky noch im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket verfolgen könnt?

In unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene, keine kritische Entscheidung und natürlich auch keinen Treffer. Während der gesamten 90 Minuten bleibt Ihr mit unserem LIVE-TICKER von Goal stets bestens informiert.

Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Entweder Ihr schaut dafür auf der Website von Goal vorbei oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App hier herunter:

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf: Die Aufstellungen

Mit welcher Startelf geht Schalke 04 in das heute Bundesliga-Duell? Wer läuft für Fortuna Düsseldorf von Beginn an auf? Wir verraten Euch alle Infos zu den Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle.

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf: Die Bilanz beider Teams in der Bundesliga

FC Schalke 04 insgesamt bislang 40 BL-Duelle Fortuna Düsseldorf 19 Siege 10 11 Unentschieden 11 10 Niederlagen 19 67 Tore 57

