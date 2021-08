Wer zeigt / überträgt FC Schalke vs. Fortuna Düsseldorf live im Free-TV? Die Übertragung der 2. Bundesliga

FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf treffen am Samstag im Topspiel der 2. Bundesliga aufeinander. Goal erklärt, ob die Partie kostenlos zu sehen ist.

Primetime in der 2. Bundesliga: Zur besten Sendezeit treffen der FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Anstoß in der Veltins-Arena ist am Samstag um 20.30 Uhr.

Es sind zwei Aufstiegsaspiranten, die aktuell aber überhaupt nicht wie solche spielen: Der FC Schalke 04, Absteiger in der Bundesligasaison 2020/2021, trifft auf Fortuna Düsseldorf, Absteiger in der Bundesligasaison 2019/2020.

Beide Teams sind dürftig in die Saison gestartet: Vier Punkte nach vier Spielen und jeweils einem Sieg konnte man bislang erreichen - für beide Teams ist das viel zu wenig. Schafft eines der Teams am Samstag einen kleinen Befreiungsschlag?

Für viele Fußballanhänger:innen in Deutschland ist die 2. Bundesliga spannender als das Oberhaus - auch Begegnungen wie die am Samstag tragen dazu bei. Goal erklärt, ob die Begegnung im Free-TV zu sehen ist.

FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 95: Die Partie der 2. Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf Datum Samstag, 28. August 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Veltins-Arena | Gelsenkirchen

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf? Die 2. Bundesliga LIVE im kostenlosen TV

Es ist eigentlich ein Topspiel der zweiten Bundesliga, auch wenn die beteiligten Mannschaften momentan nicht allzu formstark sind. Das soll aber nichts bedeuten, so oder so erwartet uns ein spannendes und wichtiges Spiel.

Sport1 überträgt die 2. Bundesliga! Schalke vs. Düsseldorf im TV sehen

Die 2. Bundesliga hat viele Anhänger:innen im ganzen Land - gerade Vereine wie der FC Schalke 04 oder Fortuna Düsseldorf mit großen Fanklubs spielen hier eine wichtige Rolle. Daher interessieren sich viele Menschen für die Übertragung der Begegnung.

Wird diese denn kostenlos sein? Gute Nachrichten für alle Fans: Sport1 überträgt kostenlos FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf! Warum das gut ist? Weil Sport1 ein Free-TV-Sender ist!

2. Bundesliga kostenlos im TV: So wird S04 - F95 im Fernsehen übertragen

Ihr könnt also die Begegnung kostenlos verfolgen: Sport1 bietet sein Programm an, ohne dass man dafür ein bestimmtes Abonnement oder Paket buchen muss - hier findet ihr alle Informationen, wie der Empfang von Sport1 funktioniert.

Die Übertragung beginnt auf Sport1 bereits um 19.30 Uhr - es gibt also eine Stunde lang Vorberichtserstattung, Interviews etc! Ruth Hofmann und Markus Höhner kümmern sich am Samstagabend um die Übertragung.

Schalke vs. Düsseldorf: So läuft die Übertragung von Sport1 ab

Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sport1

: Sport1 Moderation : Ruth Hofmann

: Ruth Hofmann Kommentar: Markus Höhner

Schalke - Düsseldorf nicht nur bei Sport1: Die 2. Bundesliga im Pay-TV

Nicht nur Sport1 zeigt das Spitzenspiel am Samstagabend LIVE im TV, auch Konkurrent Sky zeigt die Partie - aus gutem Grund: Der Pay-TV-Sender überträgt in dieser Saison jedes Spiel der 2. Bundesliga LIVE!

Der Nachteil: Man muss für Sky bezahlen. Alles weitere dazu findet ihr hier. Wichtig: Für die 2. Bundesliga benötigt ihr das Bundesliga-Paket, nicht das Sport-Paket.

Wer überträgt / zeigt FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf? Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM von Sport1 und Sky

Gleich zwei Sender übertragen am Samstag also die 2. Bundesliga - wir schauen uns an, ob und wie die Fernsehsender ihr Programm im Internet übertragen.

Sport1 LIVE und kostenlos: So seht ihr Schalke - Düsseldorf im Internet

Wir fangen wieder bei der beliebteren da kostenlosen Variante an: Sport1 zeigt die 2. Bundesliga am Samstag nicht nur im TV, sondern auch via LIVE-STREAM!

Ihr wollt Schalke - Düsseldorf auf dem Handy, Tablet oder PC sehen? Dann müsst ihr nur www.sport1.de aufsuchen oder die Sport1-App herunterladen (weiter unten verlinkt). Beide sind kostenlos, allerdings müsst ihr euch dafür in Deutschland befinden oder einen VPN benutzen.

FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf im LIVE-STREAM: Die 2. Bundesliga LIVE

Bleibt uns noch der Blick zu Sky: Auch hier ist die Übertragung im Internet möglich. Allerdings läuft es hier genau wie im TV ab - man benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement!

Entweder, man benutzt Sky Go - dann bezahlt man zwar nichts, muss zuvor aber schon ein Abonnement abgeschlossen haben. Flexibler ist man da mit dem Sky Ticket, alle weiteren Informationen dazu findet ihr hier.

2. Bundesliga LIVE und kostenlos: Die Aufstellungen vom FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht - das ist auch nicht anders. Klickt euch rechtzeitig in den Artikel, um zu erfahren, für wen sich Thomas Tuchel und Jürgen Klopp entschieden haben.

