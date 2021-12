FC Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Wochenende geht in der 2. Bundesliga der 17. Spieltag über die Bühne. Hierbei kommt es am Freitag um 18.30 Uhr zum Traditionsduell FC Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg. Somit empfängt der Achte den Fünften, wobei die Königsblauen und der Club bislang 24 und 26 Punkte mitnahmen.

Schalke 04 verlor am 4. Dezember mit einem 1:2 bei St. Pauli zum dritten Mal innerhalb von vier Meisterschaftsspielen. Nach Niederlagen in Heidenheim sowie daheim gegen Darmstadt schien es für die Königsblauen wieder aufwärts zu gehen. Denn: Sie holten ein Unentschieden bei Werder Bremen und einen Heimerfolg gegen Sandhausen. Danach machte der Ausfall von Trainer Dimitrios Grammozis einen Strich durch die Rechnung.

Den von Robert Klauß trainierten Gäste gelang am 4. Dezember mit einem 2:1 zuhause gegen Holstein Kiel der zweite Dreier binnen drei Liga-Auftritten. Nach einem Auswärtssieg gegen Sandhausen erlebte Nürnberg allerdings daheim gegen St. Pauli die dritte Niederlage in vier Parten. Zuvor verlor der Club in Darmstadt und vor eigenem Publikum gegen Bremen.

Heute um 18.30 Uhr findet in der 2. Bundesliga die Begegnung FC Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg statt. GOAL bietet Euch sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Spiel: FC Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg Datum: Freitag, 10. Dezember 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: VELTINS-Arena (Gelsenkirchen)

FC Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Sky überträgt sämtliche Begegnungen der 2. Bundesliga und besitzt für fast alle davon die Exklusivrechte. Ausschließlich eine Partie pro Spieltag läuft im Free-TV, genauer gesagt bei Sport1. Der Pay-TV-Anbieter nutzt viele Kanäle, wobei Ihr hinsichtlich der Übertragung von FC Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg bei Sky Sport Bundesliga 2 richtig seid. Obendrein könnt Ihr das Traditionsduell in HD mitverfolgen. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr, aber davor startet ab 18.00 Uhr die Vorberichterstattung. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung von FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg in voller Länge:

Sender: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Vorberichte ab: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Marcel Meinert

Wenn Ihr Euch das Spiel Schalke 04 vs. 1. FCN live ansehen möchtet, benötigt Ihr ein Abonnement. Bei Sky gibt es verschiedene Angebote, wobei Ihr Euch für das Bundesliga-Paket entscheiden müsst. Dafür beträgt der Preis 27 Euro. Es sei denn, Ihr möchtet es mit dem Sport-Paket kombinieren und in diesem Fall müsst Ihr monatlich 32,50 Euro bezahlen. Auf der Webseite von Sky findet Ihr alle Details.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Als Kunden bei Sky kommt Ihr also in den Genuss aller Begegnungen der 2. Bundesliga. Wenn es Parallelspiele gibt, könnt Ihr Euch zwischen den Einzelspielen und der Konferenz entscheiden. Und heute findet zeitgleich mit Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg das Match Jahn Regensburg vs. Werder Bremen statt. Danach könnt Ihr ab 20.30 Uhr die Highlight Show mitverfolgen.

FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg dank des LIVE-STREAMS heute mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Ihr habt kein TV-Gerät zur Hand? Das ist kein Problem, denn Sky überträgt alle Sportereignisse ebenso im LIVE-STREAM. Und das bedeutet, dass Ihr Euch das Traditionsduell FC Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg bei einer passenden Internetverbindung grundsätzlich überall anschauen könnt. Ihr müsst auch hierfür Geld auf den Tisch legen, wobei es zwei Alternativen gibt.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen: FC Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg

Wenn Ihr nicht Bestandskunden seid, könnt Ihr vor dem Match Schalke 04 – 1. FCN ein Sky Ticket erwerben. Zum einen findet die Aktivierung gleich statt, und zum anderen müsst Ihr Euch damit nicht binden. Hierbei bekommt Ihr mit dem Paket Supersport Monat zum Preis von 29,99 Euro für rund vier Wochen Zugang zu allen Live-Streams.

Neben den Spielen der 2. Bundesliga könnt Ihr etwa die Samstagsspiele der Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League mitverfolgen. Obendrein strahlt Sky die Formel 1, die NHL, die ATP World Tour und die PGA-Tour aus. Das alles könnt Ihr auf zwei verschiedenen Geräten gleichzeitig live anschauen.

FC Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg heute im LIVE-STREAM über Sky Go

Bestandskunden müssen sich lediglich rechtzeitig zur Übertragung von FC Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg bei Sky Go einloggen.

Hierfür müsst Ihr nur Eure Login-Daten eingeben. Für Neukunden geht sich die Freischaltung mit ziemlicher Sicherheit nicht aus. Daher müsst Ihr auf das Sky Ticket oder auf eine der Wiederholungen zurückgreifen.

Zu FC Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg via LIVE-TICKER heute am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Eine weitere Option ist der LIVE-TICKER von GOAL. Damit bleibt Ihr zu allen Höhepunkten in der Begegnung von Schalke 04 gegen 1. FCN auf dem letzten Stand. Zu diesem Zweck bekommt Ihr von uns auch Push-Nachrichten.

FC Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg heute im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: In voller Länge auf Sky Bundesliga Sport 2 (HD) In der Konferenz auf Sky Bundesliga Sport 1 (HD) Highlights: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg heute live: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Die Aufstellungen folgen rund 60 Minuten vor dem Anstoß.