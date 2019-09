Wer zeigt / überträgt FC Red Bull Salzburg vs. Genk heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Informationen zur Übertragung in Österreich und Deutschland

In der Champions League empfängt Salzburg das Team aus Genk. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Zum ersten heißt es in Salzburg: Die UEFA macht in der österreichischen Stadt Halt. Am 1. Gruppenspieltag empfängt der FC Red Bull Salzburg den belgischen Vertreter aus Genk. Anpfiff der Partie am Dienstagabend ist um 21 Uhr.

Nach elf erfolglosen Versuchen in der Qualifikation ist der jetzt endlich zum ersten Mal in der Gruppenphase dabei und lässt historische Niederlagen gegen Düdelingen, Hapoel Haifa oder Rijeka hinter sich - gegen den belgischen Meister soll es ein erfolgreicher Auftakt werden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr sämtliche Informationen zur TV-Übertragung und zum LIVE-STREAM für das Duell zwischen Salzburg und der . Wer wissen will, welche Spiele aus der Champions League heute noch live übertragen werden, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

FC Red Bull Salzburg vs. Genk: Das Spiel auf einen Blick

Duell FC Red Bull Salzburg - KRC Genk Datum Dienstag, 17. April 2019, 21 Uhr Ort Red Bull Arena, Salzburg Zuschauer 29.520 Plätze

FC Red Bull Salzburg vs. Genk heute live im TV in sehen: So geht's

Alle Fans, die Salzburg vs. Genk von Deutschland aus live im TV in voller Länge sehen wollen, müssen nun eine schlechte Nachricht verkraften. Die kompletten 90 Minuten der Partie sind in Deutschland heute nicht live im TV zu sehen.

Die einzigen Live-Bilder der Partie aus der Red Bull Arena gibt es in Deutschland beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen - allerdings nur vereinzelte Szenen in der Konferenz.

Die exklusiven Übertragungsrechte für die vollen 90 Minuten in Deutschland besitzt der Streamingsender DAZN. Dieser überträgt die volle Partie zwischen Salzburg und Genk im LIVE-STREAM. Wie das funktioniert was ihr tun müsst, um mit dabei zu sein, erfahrt Ihr zwei Absätze weiter unten.

FC Red Bull Salzburg vs. Genk heute live im TV in Österreich sehen

Anders als in Deutschland ist die Übertragungslage in Österreich. Der Grund: DAZN und Sky teilen sich die Übertragungsrechte in Deutschland und Österreich und haben die Übertragungen der kompletten Gruppenphase mithilfe eines ausgeklügelten Picking-Systems untereinander aufgeteilt. Wer mehr Informationen zum Picking-System haben will, findet in einem extra Artikel alles dazu - hier entlang.

In Österreich werden die kompletten 90 Minuten der Partie heute live im TV zu sehen sein. Sky Österreich zeigt das Spiel in der Alpenrepublik live im TV auf dem Sender Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

FC Red Bull Salzburg vs. Genk heute im LIVE-STREAM aus Deutschland sehen: Alle Infos

Wie bereits erwähnt: Wer in Deutschland das komplette Duell zwischen Salzburg und Genk sehen will, kommt am LIVE-STREAM von DAZN nicht vorbei.

Der Streamingdienst überträgt die vollen 90 Minuten aus der Red Bull Arena aus der Mozartstadt live im Stream.

Die Übertragung bei DAZN beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird. Sobald der Ball rollt, ist Christian Brugger für Euch als Kommentator im Einsatz. Begleitet wird er vom ehemaligen österreichischen Nationalspieler Andreas Ivanschitz als Expert.

Wenn Ihr noch kein Kunde bei DAZN seid, könnt Ihr die Partie sogar komplett ohne zusätzliche Kosten anschauen - der Gratismonat machts möglich. Danach kostet eine Mitgliedschaft beim Streamingdienst im Monat 11,99 Euro. Man kann aber auch eine Jahresmitgliedschaft abschließen und zahlt dafür 119,99 Euro.

FC Red Bull Salzburg vs. Genk heute im LIVE-STREAM aus Österreich sehen: Alle Infos

Das Debüt in der Köngsklasse für die Salzburger seht Ihr in Österreich live und exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender geht um 20.15 Uhr auf seinem Sender "Sky Sport Austria 1" auf Sendung und schickt für die 90 Minuten Thomas Trukesitz und Manuel Ortlechner als Kommentatoren ins Rennen.

Beim Streaming habt Ihr wie gewohnt die Wahl zwischen SkyGo (im TV-Abo enthalten und per App abrufbar) und Sky Ticket (monatlich kündbar).

