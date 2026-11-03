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Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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FC Porto vs. SSC Neapel: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Das Spiel zwischen FC Porto und SSC Neapel beginnt am 04.11.2026, 21:00.

FC Porto vs. SSC Neapel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei FC Porto und SSC Neapel los?

Porto kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt gab es einen deutlichen 4:0-Heimsieg gegen Estoril in der Liga Portugal. In der Champions League verlor Porto die beiden jüngsten Partien – 0:1 gegen PSV und 2:3 gegen Real Betis – und hat in diesen fünf Spielen insgesamt acht Tore erzielt und zwei kassiert.

Napoli gewann zwei der letzten fünf Spiele und verlor ebenfalls zwei. Das jüngste Ergebnis war die 0:2-Niederlage bei Juventus. Zuvor holten die Partenopei einen 4:1-Auswärtssieg in Monza und trennten sich 3:3 von der AS Roma. In der Champions League besiegte Napoli Bodø/Glimt mit 4:3. Insgesamt erzielte Napoli in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte sieben.

FC Porto vs. SSC Neapel: Aufstellungen

FC Porto vs. SSC Neapel: Form

FC Porto vs. SSC Neapel: Bilanz direkte Duelle

FC Porto vs. SSC Neapel: Die Tabellen