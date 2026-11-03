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Champions League
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FC Porto vs. SSC Neapel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

FC Porto - SSC Neapel
FC Porto
SSC Neapel
Champions League

In der Champions League spielt FC Porto gegen SSC Neapel. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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FC Porto vs. SSC Neapel: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
Estadio do Dragao

Das Spiel zwischen FC Porto und SSC Neapel beginnt am 04.11.2026, 21:00.

FC Porto vs. SSC Neapel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei FC Porto und SSC Neapel los?

Porto kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt gab es einen deutlichen 4:0-Heimsieg gegen Estoril in der Liga Portugal. In der Champions League verlor Porto die beiden jüngsten Partien – 0:1 gegen PSV und 2:3 gegen Real Betis – und hat in diesen fünf Spielen insgesamt acht Tore erzielt und zwei kassiert.

Napoli gewann zwei der letzten fünf Spiele und verlor ebenfalls zwei. Das jüngste Ergebnis war die 0:2-Niederlage bei Juventus. Zuvor holten die Partenopei einen 4:1-Auswärtssieg in Monza und trennten sich 3:3 von der AS Roma. In der Champions League besiegte Napoli Bodø/Glimt mit 4:3. Insgesamt erzielte Napoli in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte sieben.

POR

POR - Form

BET
N3-2
PSV
N0-1
GV
S0-1
VIS
S1-0
EST
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
NAP

NAP - Form

VEN
N1-0
BOD
S4-3
ROM
U3-3
MON
S1-4
JUV
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

FC Porto vs. SSC Neapel: Aufstellungen

FC Porto vs SSC Neapel Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
Aufstellung
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
3-5-2
D. CostaD. CostaJ. KiwiorJ. KiwiorJ. BednarekJ. BednarekA. CostaA. CostaM. FernandesM. FernandesG. VeigaG. VeigaP. RosarioP. RosarioV. FroholdtV. FroholdtAndré SilvaAndré Silvateam-logoPepeB. SainzB. SainzA. MeretA. MeretA. RrahmaniA. RrahmaniS. BeukemaS. BeukemaR. MarinR. MarinA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaN. LangN. LangM. PolitanoM. PolitanoS. McTominayS. McTominayB. GilmourB. GilmourG. NascimentoG. NascimentoL. LuccaL. Lucca
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
4-3-3
FC Porto

Startelf

SSC Neapel

Trainer

  • F. Farioli
  • M. Allegri

FC Porto vs. SSC Neapel: Form

POR

POR - Form

BET
N3-2
PSV
N0-1
GV
S0-1
VIS
S1-0
EST
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
NAP

NAP - Form

VEN
N1-0
BOD
S4-3
ROM
U3-3
MON
S1-4
JUV
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

FC Porto vs. SSC Neapel: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC PortoUnentschiedenSSC Neapel
2
2
0
Klub Freundschaftsspiele
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
0
END
Europa League
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
FC Porto badge
FC Porto
POR
2
END
Europa League
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
0
END
Klub Freundschaftsspiele
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
1
FC Porto badge
FC Porto
POR
3
END
6Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

FC Porto vs. SSC Neapel: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
S
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
N
S
S
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
4301126+69
S
N
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
S
N
S
S
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
8
AS RomAS RomROM
4211105+57
S
S
N
U
9
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
N
U
S
S
11
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4130105+56
U
U
U
S
12
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
14
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
15
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
16
Inter MailandInter MailandINT
42026606
S
S
N
N
17
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
S
S
N
N
18
LASKLASKLAS
420279-26
S
S
N
N
19
Atletico MadridAtletico MadridATM
412143+15
U
U
S
N
20
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
41124404
N
N
S
U
21
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
22
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
411249-54
U
N
S
N
23
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
N
N
N
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
FC VillarrealFC VillarrealVIL
4103812-43
N
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
410349-53
N
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
LilleLilleLIL
4013410-61
U
N
N
N
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004114-130
N
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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