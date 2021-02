FC Porto vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der Champions League

Cristiano Ronaldo und Juventus Turin treten im Achtelfinale der Champions League beim FC Porto an. Alle Infos zum Hinspiel in Portugal heute Abend.

Juventus Turin und Cristiano Ronaldo bekommen es im Achtelfinale der Champions League mit dem FC Porto zu tun. Der Anpfiff zum Hinspiel im Estadio do Dragao in Porto erfolgt heute um 21 Uhr.

Die Generalprobe für die Königsklasse ging für Juve völlig schief, in der heimischen Liga unterlag das Team von Trainer Andrea Pirlo am Samstag bei der SSC Neapel mit 0:1. Der Rekordmeister liegt aktuell nur auf dem vierten Platz in der Serie A.

FC Porto vs. Juventus Turin - das Achtelfinal-Hinspiel läuft live im TV und im LIVE-STREAM. Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung. Außerdem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

FC Porto vs. Juventus Turin: Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Porto vs. Juventus Turin WETTBEWERB Champions-League-Achtelfinale, Hinspiel DATUM Mittwoch, 17.02.2021; 21 Uhr ORT Estadio do Dragao, Porto

FC Porto vs. Juventus Turin: Hier läuft das Spiel im TV und LIVE-STREAM

Der Pay-TV-Anbieter Sky und der Streamingdienst DAZN haben die Übertragungsrechte für die Champions League in dieser Saison inne. Beide Anbieter haben sich die Übertragung der Achtelfinal-Partien untereinander aufgeteilt. Goal verrät Euch, wo Ihr die Partie zwischen dem FC Porto und Juventus Turin live verfolgen könnt.

FC Porto vs. Juventus Turin: Hier läuft das Spiel im TV

Diese Partie ist live und exklusiv im TV bei Sky zu sehen. Bereits um 19.30 Uhr beginnt der Sender mit seiner Vorberichterstattung für die beiden Abendspiele. Das Einzelspiel zwischen Porto und Juventus ist dann ab 21 Uhr im Einzelspiel auf Sky Sport 2 zu sehen.

Als Experte analysiert Dietmar Hamann gemeinsam mit Erik Meijer und Moderator Michael Leopold die Partien, Kommentator für die Begegnung zwischen dem FC Porto und Juventus Turin ist Martin Groß.

Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, muss für die Übertragung gezahlt werden. Das günstigste Sport-Paket kostet derzeit 17,50 Euro im Monat.

FC Porto vs. Juventus Turin: Hier läuft das Spiel im LIVE-STREAM

Nicht nur im Fernsehen kann die Partie entspannt verfolgt werden. Wer unterwegs ist oder generell lieber auf das Internet setzt, der kann das Spiel natürlich auch anschauen. Goal erklärt Euch die Übertragung im LIVE-STREAM.

FC Porto vs. Juventus Turin: Die Übertragung bei Sky Go

Alle Sky-Abonnenten haben die Möglichkeit, das Spiel über Sky Go zu sehen. Der Streamingdienst des Senders ist auf den unterschiedlichsten Geräten zu empfangen - ob Computer, Tablet, auf der Konsole oder per TV-Stick. Zusatzkosten entstehen nicht, das Angebot ist bereits im Abo-Preis enthalten.

FC Porto vs. Juventus Turin: Die Übertragung bei Sky Ticket

Wer sich nicht per Abo binden will, kann für die Übertragung auch ganz flexibel das Streamingangebot Sky Ticket nutzen. Dabei stehen Euch ausgewählte oder sogar alle Inhalte des Sportpakets zur Verfügung, je nachdem, für welches Ticket ihr Euch entscheidet. Wer die Champions-League-Partien im Einzelspiel verfolgen will, muss ein Supersport-Ticket abschließen. Das Jahresticket ist auf den Monat gerechnet zwar günstiger (19,99 Euro pro Monat), jedoch müsst Ihr den vollen Betrag für das gesamte Jahr sofort bezahlen. Das Monatsticket mit der Möglichkeit der monatlichen Kündigung schlägt mit 29,99 Euro zu Buche. Das günstigste Ticket kostet zwar nur 9,99 Euro pro Monat, jedoch könnt Ihr damit die Champions-League-Partien nur in der Konferenz verfolgen.

FC Porto vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen feststehen, findet Ihr sie hier!

FC Porto vs. Juventus Turin: Die Highlights bei DAZN!

Die Höhepunkte aller Champions-League-Spiele sind immer 40 Minuten nach Abpfiff beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Dort könnt Ihr die Partie ab 0 Uhr auch im Re-Live verfolgen.

FC Porto vs. Juventus Turin im LIVE-TICKER auf Goal

Ihr habt keine Möglichkeit, das Spiel live im TV oder LIVE-STREAM zu sehen, wollt aber dennoch keine Sekunde verpassen? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal zu Porto gegen Juve die Lösung.

Hier bekommt Ihr ab rund 20 Minuten vor Anpfiff die wichtigsten Informationen im Vorfeld. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr keine wichtige Aktion aus dem Estadio do Dragao - kein Tor, keine Gelbe Karte, keinen Platzverweis, keine Torchance.