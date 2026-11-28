So sehen Sie FC Porto gegen Sporting CP mit einem VPN

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. Aktivieren Sie das VPN und stellen Sie eine Verbindung zum ausgewählten Server her, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Sender auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

Liga Portugal - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 15:30 Estadio do Dragao

Der FC Porto empfängt Sporting CP im Estadio do Dragao in der Liga Portugal. Dabei stehen die drei besten Teams der Liga im Fokus.

Porto führt die Tabelle an und hat in dieser Saison alle elf Ligaspiele gewonnen. Francesco Fariolis Mannschaft reist nach einem 1:0-Auswärtssieg bei Feyenoord in der Champions League am Dienstag an.

Sporting liegt mit 24 Punkten auf Rang drei, neun Punkte hinter dem Tabellenführer. Paulo Fonsecas Team kommt von einem 2:2 gegen Manchester United in der Champions League in Lissabon. Luis Suarez traf an diesem Abend zweimal, doch die Gastgeber ließen zu Hause Punkte liegen.

Fonseca sagte nach dem Spiel, Sporting habe beim zweiten Gegentor Pech gehabt. Er habe das Gefühl, dass sein Team hätte gewinnen können. Suarez räumte ein, dass die Mannschaft mit einem bitteren Beigeschmack aus dem Spiel gegangen sei, und sagte, sie müsse über die vollen 90 Minuten arbeiten.

Porto war in Europa auswärts und in der Liga zu Hause stark. Im Dragao verliefen die Duelle dieser beiden Teams oft besonders eng. Fünf der letzten sechs Ligabegegnungen zwischen ihnen in Porto endeten unentschieden.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um das Spiel zu verfolgen.

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