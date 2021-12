FC Porto vs. Benfica heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - alles zur Übertragung

Am heutigen Donnerstagabend (30. Dezember 2021) trifft der Zweitplatzierte der portugiesischen Primeira Liga auf den Dritten. Benfica aus Lissabon ist zu Gast beim FC Porto, die Partie wird um 22 Uhr angepfiffen.

Spitzenreiter bleibt aktuell noch Sporting, mit einem Sieg würde Porto allerdings punktgleich auf dem zweiten Tabellenplatz stehen. Aber auch Benfica will natürlich weiterhin oben mitspielen. Ob es dem Team von Julian Weigl gelingt, den FC Porto zu ärgern, sehen wir also heute Abend ab 22 Uhr.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier.

FC Porto vs. Benfica heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung FC Porto vs. Benfica Wettbewerb Primeira Liga Anpfiff 30. Dezember - 22 Uhr Spielort Estadio do Dragao (Porto)

FC Porto vs. Benfica heute live: Läuft das Spiel im TV?

Eine eigene TV-Übertragung der Partie gibt es leider nicht. Im frei empfangbaren Fernsehen werden keine Spiele der portugiesischen Liga gezeigt. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, wie Ihr die 90 Minuten verfolgen könnt.

Die Rechte für die Übertragung liegen bei sportdigital. Dort gibt es viele Fußballligen aus Europa und der ganzen Welt zu sehen, die nicht zu den bekanntesten gehören. Die Bundesliga, Premier League oder LaLiga gibt es dort als nicht, dafür aber beispielsweise die türkische, niederländische oder portugiesische Liga. Sportdigital könnt Ihr zu einem Sky-Abo oder bei waipu-TV dazubuchen. Welche Möglichkeiten es gibt, mit denen Ihr sportdigital empfangen könnt, gibt es hier zum Nachlesen. Auch die Kosten variieren dabei, je nachdem, welchen Anbieter Ihr auswählt. Klickt Euch einfach mal durch.

Wenn Ihr eure Zugangsrechte dann erworben habt, könnt Ihr also ab 22 Uhr ganz entspannt die 90 Minuten der Partie verfolgen. Begleitet werdet Ihr dabei von Kommentator Karsten Linke.

FC Porto vs. Benfica heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Hier haben wir sogar zwei Möglichkeiten für Euch.

FC Porto vs. Benfica Lissabon heute live: Der LIVE-STREAM bei sportdigital

Sportdigital bietet Euch an, den LIVE-STREAM zum Spiel auf der hauseigenen Website zu verfolgen. Allerdings ist auch das natürlich wieder mit Kosten verbunden. Wenn Ihr nur diese Partie heute live sehen wollt, dann wählt Ihr am besten den Tagespass. Damit habt Ihr, wie der Name schon verrät, einen Tag lang Zugriff auf alle STREAMS und Inhalte von sportdigital. Kostenmäßig liegt Ihr dabei bei 2,99 Euro. Ein Monatspass liegt bei 4,99 Euro und wer gleich ein Jahresabo abschließen möchte, der zahlt 44,99 Euro jährlich. Hier gibt es noch einmal mehr Infos dazu.

Den Link zum LIVE-STREAM haben wir ebenfalls schon für Euch herausgesucht. Um jetzt zusehen zu können, braucht Ihr allerdings natürlich noch ein internetfähiges Gerät. Ob es sich dabei um ein Smartphone, Tablet oder einen Smart-TV handelt, ist ganz egal.

FC Porto vs. Benfica Lissabon heute live: Den LIVE-STREAM mit DAZN verfolgen

Gute Nachrichten haben wir für alle Inhaber eines DAZN-Abos. Dort werden in Kooperation mit sportdigital oft verschiedene Spiele der unterschiedlichen Ligen im LIVE-STREAM gezeigt. Und die Partie zwischen dem FC Porto und Benfica gehört dort dazu. Wenn Ihr also bereits ein gültiges DAZN-Abonnement habt, dann könnt Ihr dort einfach ab 22 Uhr den LIVE-STREAM in voller Länge verfolgen.

Ihr seid noch nicht bei DAZN und wollt ein paar mehr Infos? Kein Problem, wir klären Euch auf. DAZN hat sowohl viele Spiele der Bundesliga im Angebot als auch den Großteil der Champions-League-Partien. Dazu kommen noch LaLiga, Serie A und die Ligue 1. Aber auch Fans der NBA und NFL werden bei DAZN voll bedient, sowie Anhänger von Kampf- oder Motorsport. Für ein Monatsabo zahlt Ihr bei DAZN 14,99 Euro, wenn Ihr Euch für ein Jahresabo entscheidet liegt Ihr bei 149,99 Euro.

FC Porto vs. Benfica heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

GOAL hat natürlich auch wieder einen LIVE-TICKER im Angebot. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FC Porto vs. Benfica heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.