Spitzenspiel in der 2. Bundesliga! Der 1. FC Nürnberg empfängt den FC St. Pauli. Anpfiff im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg ist heute um 13.30 Uhr.

Fünfter gegen Erster - bei diesem Spiel kann man getrost von der wichtigsten Begegnung an diesem 15. Spieltag sprechen. Mit einem Sieg kann sich Sankt Pauli weiter an der Spitze behaupten, dafür möchte Nürnberg mit einem Sieg Anschluss an die Spitzengruppe behalten.

Kurios: Beide Mannschaften spielten zuletzt gegen den SV Sandhausen. Da das Pauli-Heimspiel gegen die Sandhausener Anfang November ausgefallen war, wurde es am Mittwoch nachgeholt (St. Pauli gewann mit 3:1). Auch die Nürnberger gewannen ihr Spiel gegen Sandhausen.

Beide Mannschaften haben zuletzt gewonnen und stehen nicht ohne Grund oben in der Tabelle - uns erwartet ein Fußballfest! GOAL erklärt, wie die Begegnung der 2. Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

FC Nürnberg vs. FC St. Pauli: Die Begegnung der 2. Bundesliga im Überblick

Begegnung 1. FC Nürnberg vs. FC St. Pauli Wettbewerb 2. Bundesliga | 15. Spieltag Datum 28. November 2021 Anpfiff 13.30 Uhr Ort Max-Morlock-Stadion | Nürnberg Bilanz Fünf Siege Nürnberg

Neun Unentschieden

Zehn Siege St. Pauli

1. FC Nürnberg vs. FC St. Pauli: Die 2. Bundesliga LIVE im TV

Es ist wahrlich ein Topspiel, das haben wir in den vorangestellten Abschnitten schon erklärt. Bei einem solchen Event wollen natürlich viele Anhänger:innen einschalten, aber heutzutage weiß man ja kaum noch wo welches Spiel läuft.

FCN gegen St. Pauli heute im Fernsehen? So wird die 2. Bundesliga LIVE übertragen

Genau dafür sind wir von Goal da, wir verraten euch immer und zuverlässig, wo welche Partie übertragen wird! Jetzt wollen wir uns dem Spiel Nürnberg gegen St. Pauli widmen, und hier gibt es sowohl gute als auch schlechte Nachrichten.

Die schlechten News zuerst: Im kostenlosen Fernsehen wird man die Begegnung heute nicht LIVE sehen können. Egal ob ARD, ZDF, Sport1, Eurosport oder andere Free-TV-Sender: Das Spiel ist nicht ohne weiteres zu sehen.

2. Bundesliga heute LIVE im Fernsehen sehen: Sky zeigt Nürnberg - St. Pauli

Das ist zwar natürlich ein Schock, daher kommen wir direkt zu den guten Nachrichten: Immerhin wird die Begegnung überhaupt im Fernsehen übertragen! Sky hat sich in dieser Saison die Rechte an allen Begegnungen der 2. Bundesliga gesichert und zeigt daher auch Nürnberg gegen St. Pauli.

Der Nachteil an Sky: Um das Programm des Fernsehsenders verfolgen zu können benötigt man ein Abonnement beim Unternehmen und muss ein Paket buchen. Davon hat Sky mehrere, um die Bundesliga und 2. Bundesliga sehen zu können benötigt ihr das Bundesliga-Paket. Hier findet ihr dazu weitere Informationen.

2. Bundesliga heute LIVE auf Sky: So wird 1. FC Nürnberg vs. FC St. Pauli übertragen

Der Vorteil an Sky: Ihr habt hier die Wahl, ob ihr das Einzelspiel LIVE schauen wollt (Sky Sport Bundesliga 3 (HD)), oder ob ihr die Partie in der Konferenz sehen wollt. Hier sind parallel auch HSV (Hamburger SV) vs. FC Ingolstadt und SC Paderborn vs. Hansa Rostock zu sehen.

Kommen wir zurück zum Einzelspiel, dieses ist heute auf Sky Sport Bundesliga 3 zu sehen. So wird die Partie heute auf Sky übertragen:

Nürnberg gegen Sankt Pauli: So läuft heute die Übertragung der 2. Bundesliga ab

Beginn der Übertragung : 13.00 Uhr

: 13.00 Uhr Anpfiff : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Kommentator: Hannes Herrmann

FC St. Pauli beim 1. FC Nürnberg heute im LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga im Internet gezeigt

Sky ist heute die richtige Anlaufstelle für all diejenigen, die das Spiel LIVE im linearen TV sehen wollen. Das mögen zwar einige Menschen sein, viele haben aber keinen Fernseher und sind auf die Übertragung im LIVE-STREAM angewiesen. Die Möglichkeiten hierfür schauen wir uns jetzt genauer an.

Kostenloser LIVE-STREAM: So sehen Sky-Kund:innen die Bundesliga dank Sky Go

Fangen wir mit Sky Go an, das ist schnell und einfach erklärt: Dieses Portal ermöglicht es euch, all das Programm zu streamen, welches ihr auch auf eurem Fernseher sehen könntet.

Ihr seid zum Beispiel unterwegs, habt aber ein Paket gebucht damit ihr im Normalfall die Bundesliga und 2. Bundesliga zuhause auf dem Fernseher verfolgen könnt? Stattdessen könnt ihr euch auch mit eurem Account bei Sky Go anmelden und das Spiel unterwegs anschauen.

Flexible Alternative: Das ist das Sky Ticket

Die Alternative, wenn ihr kein Abonnement oder Paket gebucht habt, ist das Sky Ticket. Hiermit erhaltet ihr Zugang zu bestimmten Events und Programmpunkten, unter anderem auch die 2. Bundesliga.

Der Vorteil des Sky Tickets: Es ist viel flexibler als das TV-Paket, welches ihr frühestens nach einem Jahr kündigen könnt. Das alles klingt interessant? Hier findet ihr dazu mehr Informationen.

Sky, DAZN und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links zur Übertragung der Bundesliga und 2. Bundesliga

Der 1. FC Nürnberg spielt gegen den FC St. Pauli: LIVE-TICKER und Highlights der 2. Bundesliga

Ihr brennt genau wie wir darauf, heute das Topspiel der 2. Bundesliga zu sehen, seid aber irgendwie verhindert und könnt das Spiel nicht im TV oder LIVE-STREAM sehen? Dann haben wir für euch die perfekte Kombi, wie ihr trotzdem alles mitbekommt! Zum einen empfehlen wir den GOAL LIVE-TICKER. Hier bekommt ihr alles relevante frisch serviert, kostenlos und in Echtzeit in Textform. Hier geht's zum LIVE-TICKER.

Highlights zu 1. FC Nürnberg vs. FC St. Pauli: So seht ihr die besten Szenen der Begegnung im Video!

Was super zu dem LIVE-TICKER passt? Die Highlights! So könnt ihr die Szenen, welche schon im LIVE-TICKER beschrieben wurden, in Farbe und Videoform sehen.

Die richtige Anlaufstelle dafür ist die bekannte Plattform YouTube. Hier laden sowohl die Sportschau (Sportsendung der ARD), als auch Sport1 Highlights der 2. Bundesliga hoch!

1. FC Nürnberg vs. FC St. Pauli: Die Aufstellungen der 2. Bundesliga

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen der beiden Top-Mannschaften der 2. Bundesliga veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

