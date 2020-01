1. FC Nürnberg - FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des Testspiels heute

Derby in der Wintervorbereitung: Der FC Bayern München testet gegen den 1. FC Nürnberg. Goal verrät alles zur Übertragung live in TV und LIVE-STREAM.

Der deutsche Rekordmeister trifft an diesem Samstag, also rund eine Woche vor dem Rückrundenauftakt der , auf den . Das Testspiel wird um 15.30 Uhr angepfiffen und findet in Nürnberg statt.

Der 1. FCN steht in der derzeit auf Tabellenplatz 16, womit man natürlich weit hinter den Erwartungen zurück hinkt. Die Mannschaft von Trainer Jens Keller muss damit sogar um den Verbleib in der 2. Liga bangen, denn mit nur 19 Punkten steckt man ganz tief im Keller fest.

Auf der Gegenseite kommt mit den Münchner Bayern die beste deutsche Mannschaft der vergangenen Jahre nach Franken. Doch auch das Team von Hansi Flick zeigte sich in der Hinrunde nicht von der besten Seite. Aktuell steht nur Platz drei zu Buche, vier Punkte beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer aus Leipzig.

1. FC Nürnberg - FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Infos zur Übertragung des bayerischen Derbys im Fernsehen und im Internet. Außerdem erfahrt Ihr, welche Spieler die beiden Cheftrainer auf den Rasen schicken.

Testspiel heute live in TV und LIVE-STREAM: 1. FC Nürnberg - FC Bayern München

Duell 1. FC Nürnberg - FC Bayern München Datum Samstag, 11. Januar 2020 - 15.30 Uhr Ort Max-Morlock-Stadion, Nürnberg (Deutschland) Kapazität 50.000 Plätze

1. FC Nürnberg - FC Bayern München heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Samstagnachmittag, das ist die normale Zeit für die Bundesliga - doch das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Bayern München ist ein Testspiel. Doch kommen die vollen 90 Minuten heute auch live? In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wo das ganze Spiel live im Stream zu sehen ist.

1. FC Nürnberg - FC Bayern München heute im LIVE-STREAM bei Magenta Sport sehen

Bayerische Begegnung in der Winterpause - und es gibt gute Nachrichten für alle Fans des FC Bayern und des 1. FC Nürnberg. Magenta Sport zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten zwischen den beiden Mannschaften am Samstag live.

In aller Regel hat der Sender nur die live im Angebot, das bedeutet, dass beispielsweise die Spiele der zweiten Garde des FC Bayern dort angeschaut werden können. Doch diesmal schaut es etwas anders aus, denn Magenta hat das Freundschaftsspiel im Angebot.

1. FC Nürnberg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM sehen - hier gibt's alle Infos:

Kommentator : Alexander Klich

: Alexander Klich Moderatorin : Stefanie Blochwitz

: Stefanie Blochwitz Experte : Fritz von Thurn und Taxis

: Fritz von Thurn und Taxis Übertragungsbeginn: 11. Januar, ab 15:00 Uhr

In aller Regel braucht Ihr ein Abonnement, um Fußball heute live auf Magenta Sport zu sehen, doch an diesem Samstag sind die vollen 90 Minuten zwischen Nürnberg und Bayern München live und sogar kostenfrei zu sehen. Wie geht das denn, fragt Ihr Euch - jetzt gibt's die Antwort:

1. FC Nürnberg - FC Bayern München heute kostenlos im LIVE-STREAM bei Magenta Sport schauen

Gute Nachrichten für alle, die am Samstagnachmittag auf die vollen 90 Minuten zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Bayern München hoffen: Magenta Sport zeigt die ganze Begegnung am Samstag kostenlos für alle Fans und Freunde des Fußballs. Das liegt daran, dass sich Magenta Sport erstens die Rechte an der Begegnung gesichert hat und gleichzeitig den Fans das bayerische Derby kostenfrei nahebringen will.

Die Gratis-Übertragung live auf Magenta Sport hat den Vorteil, dass sich Kunden nicht registrieren müssen, um die Partie in voller Länge zu sehen. Keine Anmeldung, dafür aber Fußball heute live sehen - das sind gute News für Euch.

"Im Rahmen unserer Vorbereitung auf die Rückrunde ist das prestigeträchtige bayerische Duell mit dem 1. FC Nürnberg ein sehr willkommener Test für unsere Mannschaft. Und die kostenlose Live-Übertragung des Spiels durch unseren Hauptsponsor Telekom exklusiv auf MagentaSport wird nicht nur die Bayern-Fans freuen", äußerte sich Andreas Jung, Vorstand Marketing der FC Bayern München AG, zur Übertragung im LIVE-STREAM.

Übrigens: Die Spiele des FC Bayern München sind ab und an auch live beim Ismaninger Streamingdienst DAZN zu sehen. DAZN zeigt ausgewählte Spiele der Bundesliga live und in voller Länge, zudem hat der Kanal zu jedem Spiel der Bundesliga und der 2. Bundesliga die Highlights parat. Hier gibt's alle Infos.

1. FC Nürnberg - FC Bayern München: Das Testspiel live im TV sehen

Wir wissen nun, dass das Duell 1. FC Nürnberg vs. FC Bayern München heute live im Stream bei Magenta Sport kommt. Doch wie seht Ihr die vollen 90 Minuten auch live im Fernsehen - geht das überhaupt?

1. FC Nürnberg - FC Bayern München heute live im TV bei Magenta Sport sehen

Nürnberg gegen München, so lautet das Testspiel am Samstagnachmittag. Das Spiel zwischen den Oberfranken und den Oberbayern wird heute live im TV gezeigt, das ist die gute Nachricht.

Nürnberg gegen Bayern live und kostenlos bei Magenta Sport

Magenta Sport hat die Begegnung nicht nur live im Stream, sondern natürlich auch in voller Länge im TV im Angebot. Das geht ebenfalls kostenlos. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung.

1. FC Nürnberg - FC Bayern München live im Free-TV sehen - geht das?

Freundschaftsspiele des FC Bayern München live im deutschen Fernsehen sehen? Das ist den seltensten Fällen möglich - auch diesmal werden die vollen 90 Minuten der Begegnung gegen den 1. FC Nürnberg nicht live übertragen.

Kein Free-TV-Sender hält die Rechte an der Übertragung des Testspiels im Max-Morlock-Stadion, welches gleichzeitig ein echter Härtetest vor dem Rückrundenstart ist.

1. FC Nürnberg - FC Bayern München: Die Aufstellungen

Bayerisches Derby in der Winterpause - wie spielen der 1. FC Nürnberg und der FC Bayern München? Hier erfahrt Ihr es gegen 14.30 Uhr.

1. FC Nürnberg - FC Bayern München: Teamvergleich in der Saison 2019/20

1. FC NÜRNBERG FC BAYERN MÜNCHEN 26 Tore 46 34 Gegentore 22 5 Spiele zu Null 5 3 Spiele ohne Torerfolg 0 28 Kadergröße 29 16. Platzierung in der Liga 3.

1. FC Nürnberg - FC Bayern München: Der direkte Vergleich beider Teams