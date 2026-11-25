So seht Ihr FC Nordsjaelland gegen Panathinaikos mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 15:00 Right To Dream Park

FC Nordsjaelland empfängt Panathinaikos im Right To Dream Park in Farum zu einem Spiel der Ligaphase der Conference League.

Die dänische Mannschaft steht auf Tabellenplatz 25 und braucht Punkte, um sich vom Tabellenende abzusetzen. In Europa verlief die Saison bislang wechselhaft. Der jüngste Rückschlag auf internationaler Bühne war eine 0:2-Niederlage gegen Monaco am 5. November.

Die Leistungen in der heimischen Liga geben der Mannschaft von Jens Foensskov Olsen Anlass zu Zuversicht. Nordsjaelland besiegte FC Koebenhavn am 22. November in der Superliga mit 5:0 und gewann zwei Wochen zuvor bei Randers mit 6:1.

Panathinaikos reist in einer ganz anderen Ausgangslage an. Die Mannschaft von Jacob Neestrup steht in der Conference League auf Platz zwei und hat ihre letzten fünf Spiele allesamt gewonnen.

Der griechische Klub besiegte CSKA Sofia am 5. November im Europapokal mit 2:1 und ließ am 22. November in der Super League einen 2:0-Sieg gegen OFI Kreta folgen.

Die beiden Klubs trafen bislang einmal aufeinander, bei einem Freundschaftsspiel im Juli 2025. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt.

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