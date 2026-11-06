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FC Luzern vs. BSC Young Boys: Anstoßzeit

Schweiz Super League - Spielwoche 13 7. Nov. 2026 - 12:00 Swissporarena

In der Swissporarena in Luzern empfängt FC Luzern den BSC Young Boys zum Super-League-Duell. Beide Teams stehen an unterschiedlichen Punkten der Tabelle – und genau das macht diese Partie interessant.

Für Luzern war der Start in diese Phase der Saison durchwachsen. Jörg Portmanns Mannschaft konnte zuletzt nicht überzeugen und braucht dringend Punkte, um sich aus dem unteren Tabellendrittel zu befreien.

Young Boys reist mit einer anderen Ausgangslage an. Gerardo Seoane hat die Berner auf Kurs gebracht – der Klub belegt Rang zwei der Tabelle und gehört zu den Titelanwärtern dieser Saison.

Das Duell zwischen einem abstiegsgefährdeten Heimteam und einem Spitzenreiter-Verfolger bietet klassischen Super-League-Stoff. Luzern wird auf eigene Fans und Heimvorteil setzen, während Young Boys die Qualität besitzt, auswärts zu bestehen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Anstoß und zu den aktuellen Kaderlagen beider Teams.

Themen der Woche: Was war bei FC Luzern und BSC Young Boys los?

FC Luzern kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete 1:1 gegen den FC Sion, davor setzte es eine 1:2-Niederlage gegen den FC Zürich. Im Pokal gewann Luzern auswärts beim FC Winterthur mit 1:0, kassierte jedoch in der Liga eine deutliche 0:4-Niederlage gegen FC Lugano. Die Formkurve zeigt klar nach unten – in den letzten vier Pflichtspielen gab es nur einen Sieg.

BSC Young Boys präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Die Berner holten in den letzten fünf Spielen vier Siege bei einer Niederlage. Das jüngste Ligaspiel verlor Young Boys allerdings mit 3:5 gegen den FC Zürich – ein Rückschlag nach einer starken Serie. Zuvor gewann der Klub drei Pflichtspiele in Folge, darunter ein 2:0 gegen FC St. Gallen und ein 2:0 auswärts beim Grasshopper Club.

FC Luzern vs. BSC Young Boys: Aufstellungen

FC Luzern vs. BSC Young Boys: Form

FC Luzern vs. BSC Young Boys: Bilanz direkte Duelle

FC Luzern vs. BSC Young Boys: Die Tabellen