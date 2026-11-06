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Schweiz Super League
team-logoFC Luzern
Swissporarena
team-logoBSC Young Boys
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FC Luzern vs. BSC Young Boys heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

FC Luzern - BSC Young Boys
FC Luzern
BSC Young Boys
Schweiz Super League

In der Schweiz Super League spielt FC Luzern gegen BSC Young Boys. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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FC Luzern vs. BSC Young Boys: Anstoßzeit

crest
Schweiz Super League - Spielwoche 13
Swissporarena

In der Swissporarena in Luzern empfängt FC Luzern den BSC Young Boys zum Super-League-Duell. Beide Teams stehen an unterschiedlichen Punkten der Tabelle – und genau das macht diese Partie interessant.

Für Luzern war der Start in diese Phase der Saison durchwachsen. Jörg Portmanns Mannschaft konnte zuletzt nicht überzeugen und braucht dringend Punkte, um sich aus dem unteren Tabellendrittel zu befreien.

Young Boys reist mit einer anderen Ausgangslage an. Gerardo Seoane hat die Berner auf Kurs gebracht – der Klub belegt Rang zwei der Tabelle und gehört zu den Titelanwärtern dieser Saison.

Das Duell zwischen einem abstiegsgefährdeten Heimteam und einem Spitzenreiter-Verfolger bietet klassischen Super-League-Stoff. Luzern wird auf eigene Fans und Heimvorteil setzen, während Young Boys die Qualität besitzt, auswärts zu bestehen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Anstoß und zu den aktuellen Kaderlagen beider Teams.

Themen der Woche: Was war bei FC Luzern und BSC Young Boys los?

FC Luzern kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete 1:1 gegen den FC Sion, davor setzte es eine 1:2-Niederlage gegen den FC Zürich. Im Pokal gewann Luzern auswärts beim FC Winterthur mit 1:0, kassierte jedoch in der Liga eine deutliche 0:4-Niederlage gegen FC Lugano. Die Formkurve zeigt klar nach unten – in den letzten vier Pflichtspielen gab es nur einen Sieg.

BSC Young Boys präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Die Berner holten in den letzten fünf Spielen vier Siege bei einer Niederlage. Das jüngste Ligaspiel verlor Young Boys allerdings mit 3:5 gegen den FC Zürich – ein Rückschlag nach einer starken Serie. Zuvor gewann der Klub drei Pflichtspiele in Folge, darunter ein 2:0 gegen FC St. Gallen und ein 2:0 auswärts beim Grasshopper Club.

LUZ

LUZ - Form

SCF
N4-2
LUG
N4-0
WIN
S0-1
ZUR
N2-1
SIO
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
YB

YB - Form

AAR
S1-2
GRA
S0-2
ACT
S0-5
GAL
S2-0
ZUR
N3-5
Tor erzielt (kassiert)
14/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

FC Luzern vs. BSC Young Boys: Aufstellungen

FC Luzern vs BSC Young Boys Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Jörg Portmann

FC Luzern vs. BSC Young Boys: Form

LUZ

LUZ - Form

SCF
N4-2
LUG
N4-0
WIN
S0-1
ZUR
N2-1
SIO
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
YB

YB - Form

AAR
S1-2
GRA
S0-2
ACT
S0-5
GAL
S2-0
ZUR
N3-5
Tor erzielt (kassiert)
14/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

FC Luzern vs. BSC Young Boys: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC LuzernUnentschiedenBSC Young Boys
0
1
4
Schweiz Super League
BSC Young Boys badge
BSC Young Boys
YB
3
FC Luzern badge
FC Luzern
LUZ
3
END
Schweiz Super League
FC Luzern badge
FC Luzern
LUZ
1
BSC Young Boys badge
BSC Young Boys
YB
2
END
Schweiz Super League
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BSC Young Boys
YB
2
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FC Luzern
LUZ
0
END
Schweiz Super League
FC Luzern badge
FC Luzern
LUZ
1
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BSC Young Boys
YB
2
END
Schweiz Super League
BSC Young Boys badge
BSC Young Boys
YB
2
FC Luzern badge
FC Luzern
LUZ
1
END
6Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

FC Luzern vs. BSC Young Boys: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC LuganoFC LuganoLUG
1211103610+2634
S
S
S
S
S
2
BSC Young BoysBSC Young BoysYB
127413823+1525
N
S
S
S
U
3
FC SionFC SionSIO
127232518+723
U
S
N
U
S
4
FC ZürichFC ZürichZUR
126242526-120
S
S
S
U
S
5
FC St. GallenFC St. GallenGAL
126151922-319
S
N
S
S
N
6
Servette FCServette FCSER
125161716+116
N
S
S
N
S
7
FC Basel 1893FC Basel 1893BAS
124261822-414
N
U
N
N
S
8
FC LuzernFC LuzernLUZ
123451925-613
U
N
N
S
N
9
FC ThunFC ThunTHU
124172434-1013
S
N
N
S
N
10
FC VaduzFC VaduzVAD
123182425-110
U
N
S
N
N
11
Grasshopper ClubGrasshopper ClubGRA
122461528-1310
U
U
N
N
N
12
FC Lausanne-SportFC Lausanne-SportLAU
121381122-116
N
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

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