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Wann ist Anstoß bei FC Luzern gegen FC Lugano?

Schweiz Super League - Spielwoche 15 29. Nov. 2026 - 08:00 Swissporarena

FC Luzern empfängt FC Lugano in der Swissporarena in Luzern. Es ist ein Spiel der Schweizer Super League.

Die Gastgeber von Trainer Jörg Portmann kommen mit einem Erfolgserlebnis. Zuletzt gewann Luzern beim FC Basel mit 2:0 und beendete damit eine Serie ohne Sieg in der Liga.

Davor hatte es gegen BSC Young Boys eine 2:3-Niederlage gegeben. Gegen FC Sion und FC Zürich holte Luzern in den Wochen zuvor nur einen Punkt aus zwei Partien.

FC Lugano reist als Tabellenführer an. Das Team von Mattia Croci-Torti gewann zuletzt in der Liga mit 2:1 gegen Grasshopper Club.

Die Mittwochspartie in der Conference League ging dagegen verloren. Bei FK Jablonec unterlag Lugano mit 0:2, nachdem es zuvor gegen FK Kauno Zalgiris noch einen 3:0-Erfolg gegeben hatte.

Im direkten Vergleich hat Lugano zuletzt klar die Oberhand behalten. Im Oktober gewann der Tabellenführer zu Hause mit 4:0.

Wie Sie das Spiel verfolgen können, lesen Sie im Folgenden.

Was war in dieser Woche bei FC Luzern und FC Lugano los?

FC Luzern holte aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann das Team am 22. November mit 2:0 beim FC Basel, am 7. November hatte es gegen BSC Young Boys 2:3 verloren. Luzern erzielte dabei fünf Tore und kassierte sechs.

FC Lugano gewann drei der letzten fünf Spiele und verlor zwei. Die jüngste Partie ging am 26. November in der Conference League mit 0:2 bei FK Jablonec verloren. Zuvor gab es ein 2:1 gegen Grasshopper Club und ein 3:0 gegen FK Kauno Zalgiris. Lugano erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte acht.

Wie stellen FC Luzern und FC Lugano auf?

In welcher Form sind FC Luzern und FC Lugano?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle zwischen FC Luzern und FC Lugano aus?

Wo stehen FC Luzern und FC Lugano in der Tabelle?