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FC Lugano vs. Grasshopper Club: Anstoßzeit

Schweiz Super League - Spielwoche 14 21. Nov. 2026 - 12:00 AIL Arena

FC Lugano empfängt Grasshopper Club in der Schweizer Super League in der AIL Arena in Lugano. Die Partie ist ein direktes Aufeinandertreffen zweier Klubs, die sich in dieser Saison in sehr unterschiedlicher Verfassung präsentieren.

Lugano steht als Tabellenführer der Super League unter Trainer Mattia Croci-Torti derzeit an der Spitze des Schweizer Fußballs. Die Tessiner verbinden Ligaalltag mit europäischem Engagement in der Conference League und zeigen dabei trotz einzelner Rückschläge eine solide Gesamtleistung.

Grasshopper hingegen kämpft aus der hinteren Tabellenregion heraus. Olaf Janssens Mannschaft hat zuletzt dreimal in Serie in der Liga nicht gewonnen und benötigt dringend Punkte, um den Anschluss nach oben nicht vollständig zu verlieren.

Die jüngste Begegnung beider Klubs fand im August 2026 statt – Lugano gewann damals als Gast bei Grasshopper mit 4:1 und demonstrierte dabei eine klare spielerische Überlegenheit.

Für Lugano ist es nun die Gelegenheit, die Tabellenführung weiter zu festigen. Grasshopper reist mit dem Rücken zur Wand an und braucht eine deutliche Leistungssteigerung, um punkten zu können.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wie man das Spiel live verfolgen kann.

Themen der Woche: Was war bei FC Lugano und Grasshopper Club los?

FC Lugano kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie: vier Siege und eine Niederlage. Die Tessiner gewannen zuletzt 3:0 gegen FK Kauno Zalgiris in der Conference League, kassierten aber davor eine deutliche 0:5-Heimniederlage gegen den FC St. Gallen in der Super League. Über alle fünf Spiele erzielte Lugano 13 Tore und kassierte sechs.

Grasshopper präsentiert sich mit einem Ergebnis von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Das jüngste Pflichtspiel endete 1:1 gegen den FC Lausanne-Sport. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Vaduz sowie ein torloses Remis gegen Basel. Die Mannschaft traf insgesamt zwölf Mal und ließ zwölf Gegentore zu.

FC Lugano vs. Grasshopper Club: Aufstellungen

FC Lugano vs. Grasshopper Club: Form

FC Lugano vs. Grasshopper Club: Bilanz direkte Duelle

FC Lugano vs. Grasshopper Club: Die Tabellen