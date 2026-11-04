Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: Anstoßzeit

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 15:00 AIL Arena

Das Spiel zwischen FC Lugano und FK Kauno Zalgiris beginnt am 05.11.2026, 21:00.

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei FC Lugano und FK Kauno Zalgiris los?

FC Lugano kommt mit einer makellosen Serie von fünf Siegen in die Partie. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft 16 Tore und kassierte lediglich sieben Gegentreffer. Zuletzt bezwang Lugano den FC Basel 1893 mit 2-1; besonders beeindruckend war der 2-5-Auswärtssieg gegen Getafe in der Conference League.

FK Kauno Žalgiris weist eine gemischte Bilanz von drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage in den vergangenen fünf Spielen auf. Das jüngste Spiel gewann Žalgiris mit 1-4 gegen Hegelmann in der litauischen A Lyga. In der Conference League blieb die Mannschaft jedoch ohne Punkte – auf die 0-4-Niederlage gegen Brighton folgte ein 1-4 gegen Brann.

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: Aufstellungen

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: Form

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: Bilanz direkte Duelle

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: Die Tabellen