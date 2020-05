FC Livingston: Fans entscheiden über Zukunft von Torhüter Gary Maley

Vertragsverhandlungen einmal anders: Über die Zukunft des schottischen Torhüters Gary Maley entscheiden derzeit die Fans seines Klubs FC Livingston. Auf Twitter hat der schottische Erstligist eine Umfrage über eine mögliche Vertragsverlängerung mit dem 37-Jährigen gestartet.

"Sehr wahrscheinlich ein Fußball-Novum, aber wir geben euch die Möglichkeit, über die Zukunft von Torhüter Gary Maley zu entscheiden", twitterte der Verein. Der Vertrag des Schotten läuft nächsten Monat aus.

| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide!